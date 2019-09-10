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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3943394439453946

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:36

  zРадио написав:
  pesikot написав:Отсюда и сарказм budivelnik'а :)


Где ж там сарказм? Там четко написано - с одной стороны "так званая харьковская интеллигенция", с другой - "львовская профессура" безо всяких уничижительных приставок.

"... просто тупой".
Читать не умеешь, выводы делать не умеешь. Голова набита совком.
Причём, совком набита, как внутри, так и снаружи :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:39

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Отсюда и сарказм budivelnik'а :)


Где ж там сарказм? Там четко написано - с одной стороны "так званая харьковская интеллигенция", с другой - "львовская профессура" безо всяких уничижительных приставок.

"... просто тупой".
Читать не умеешь, выводы делать не умеешь. Голова набита совком.
Причём, совком набита, как внутри, так и снаружи :)


Мощно так порохобот меня обставил :mrgreen: А я, наивный, ждал, что алаверды 3-м харьковским Нобелевским лауреатам он мне 4-х львовских даст. Но увы, видимо, не судьба :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:42

Re: Політичні дискусії

Зображення
Но Зеленский независим от бабушки Бени
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:43

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:"... просто тупой".Читать не умеешь, выводы делать не умеешь. Голова набита совком.Причём, совком набита, как внутри, так и снаружи

Упс.. А возразить то и нечего.
Приходится опять завершать дискуссию стандартным вуйковским способом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:45

  shapo написав:
  freeze написав:Ерунда, какие русскоязычные школы. Это противоречит Закону о языке.
В Одессе с этого года нет ни одной русскоязычной школы или колледжа, в нескольких школах в первые начальные годы обучения еще есть несколько русскоязычных классов, а в средних классах уже нет.

В Киеве уже лет 20 таких классов нет


Откуда Вы это взяли? Практически в каждом районе, до этого года, были школы с русским языком преподавания. Так в Печерском на Белокур. Правда ходили туда знакомые-говорили относительно много кавказцев и арабов.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:46

  zРадио написав:Мощно так порохобот меня обставил :mrgreen: А я, наивный, ждал, что алаверды 3-м харьковским Нобелевским лауреатам он мне 4-х львовских даст. Но увы, видимо, не судьба :mrgreen: :mrgreen:

Не истери, ольгинец.
Пойди, поизучай, из чего ДнепрГЭС строили. А то, поколение ЕГЭ в России совсем историю не знает.
Приходится брать тебя на обучение. Только ты не обучаем, в принципе, к тому же меняете школьников на учётке. И всё заново приходиться начинать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:47

  fokus написав:
  pesikot написав:"... просто тупой".Читать не умеешь, выводы делать не умеешь. Голова набита совком.Причём, совком набита, как внутри, так и снаружи

Упс.. А возразить то и нечего.
Приходится опять завершать дискуссию стандартным вуйковским способом :mrgreen:

Так и проходи мимо. Если всю беседу не осилил :)
У ольгинцев, как у рыбок, память на 5 секунд и на 5 слов :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:48

  freeze написав:
  mephala написав:я просто сказав що для корінних народів в Законі дозволено навчання на рідній мові не тільки в початкових класах.
а ви причепилися як дурний до мила.


Если коренных народов нет в наличии, то им можно разрешить всё, что угодно.
Можно еще разрешить коренным народам джек-пот выигрывать. Невиданный разгул демократии.
В Украине есть только один коренной в народ в узком смысле зарождения на территории Украины - это украинцы.

закон писався для України. А Крим - це Україна хоч і тимчасово окупована.
так що до чого було ось це ваше цитування моїх слів з навчання корінних народів і перескакування на нацменшини та ще й закидання мені претензій не зовсім зрозуміло:
  freeze написав:
  mephala написав:корінним народам так взагалі можна середню освіту отримувати повністю на своїй мові.


Я так и вижу, что как всегда пытаетесь рассуждать о том, что понятия не имеете.
Обучение на языках нацменьшинств возможно только в начальных классах - еще раз попробуйте вникнуть в прочитанную фразу.
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