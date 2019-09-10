Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Ерунда, какие русскоязычные школы. Это противоречит Закону о языке. В Одессе с этого года нет ни одной русскоязычной школы или колледжа, в нескольких школах в первые начальные годы обучения еще есть несколько русскоязычных классов, а в средних классах уже нет.
В Киеве уже лет 20 таких классов нет
Откуда Вы это взяли? Практически в каждом районе, до этого года, были школы с русским языком преподавания. Так в Печерском на Белокур. Правда ходили туда знакомые-говорили относительно много кавказцев и арабов.
zРадио написав:Мощно так порохобот меня обставил А я, наивный, ждал, что алаверды 3-м харьковским Нобелевским лауреатам он мне 4-х львовских даст. Но увы, видимо, не судьба
Не истери, ольгинец. Пойди, поизучай, из чего ДнепрГЭС строили. А то, поколение ЕГЭ в России совсем историю не знает. Приходится брать тебя на обучение. Только ты не обучаем, в принципе, к тому же меняете школьников на учётке. И всё заново приходиться начинать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
mephala написав:я просто сказав що для корінних народів в Законі дозволено навчання на рідній мові не тільки в початкових класах. а ви причепилися як дурний до мила.
Если коренных народов нет в наличии, то им можно разрешить всё, что угодно. Можно еще разрешить коренным народам джек-пот выигрывать. Невиданный разгул демократии. В Украине есть только один коренной в народ в узком смысле зарождения на территории Украины - это украинцы.
закон писався для України. А Крим - це Україна хоч і тимчасово окупована. так що до чого було ось це ваше цитування моїх слів з навчання корінних народів і перескакування на нацменшини та ще й закидання мені претензій не зовсім зрозуміло:
freeze написав:
mephala написав:корінним народам так взагалі можна середню освіту отримувати повністю на своїй мові.
Я так и вижу, что как всегда пытаетесь рассуждать о том, что понятия не имеете. Обучение на языках нацменьшинств возможно только в начальных классах - еще раз попробуйте вникнуть в прочитанную фразу.