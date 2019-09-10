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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3944394539463947 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 10 вер, 2019 21:44 pesikot написав: zРадио написав: Так звана харківська? Так звана харківська?

начиная с 1970-х годов, военного офицера, который отучился в военном училище, называли "человеком с верхнем образованием", а не с высшим образованием.

Но многие военные офицеры думали, что они получают высшее образование. И сейчас думают, что они интеллигенция. Отсюда и сарказм budivelnik'а

Но ты же этого просто не знаешь начиная с 1970-х годов, военного офицера, который отучился в военном училище, называли "человеком с верхнем образованием", а не с высшим образованием.Но многие военные офицеры думали, что они получают высшее образование. И сейчас думают, что они интеллигенция. Отсюда и сарказм budivelnik'аНо ты же этого просто не знаешь

Увы, но здесь ВЫ конечно попали в просак однозначно.



Глупых везде одинаково.

Было, есть, и... - как раз это и нужно научиться различать.

Способность интеллигенции - видеть и различать людей, ибо с ними приходится работать. Увы, но здесь ВЫ конечно попали в просак однозначно.Глупых везде одинаково.Было, есть, и... - как раз это и нужно научиться различать.Способность интеллигенции - видеть и различать людей, ибо с ними приходится работать. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7037 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 21:55 Ethereum написав: Ну мова в зерадио чисто из падмасковья. Напевне його як чекіста колись переселили,а тепер пенсіонер вещає голосом красного терора)) Так і не асимілювався татарський наймит)) Ну мова в зерадио чисто из падмасковья. Напевне його як чекіста колись переселили,а тепер пенсіонер вещає голосом красного терора)) Так і не асимілювався татарський наймит))



Тролль, в москве, каюсь, я бывал. В "падмасковье" - ни разу (разве если только Шереметьево к нему относится )



А вот откуда ты знаешь "чистую падмасковскую" речь, что можешь ее с легкостью определить - дачи москалям строил, или овощи убирал? Тролль, в москве, каюсь, я бывал. В "падмасковье" - ни разу (разве если только Шереметьево к нему относитсяА вот откуда ты знаешь "чистую падмасковскую" речь, что можешь ее с легкостью определить - дачи москалям строил, или овощи убирал? zРадио

Повідомлень: 3426 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 22:25 pesikot написав: начиная с 1970-х годов, военного офицера, который отучился в военном училище, называли "человеком с верхнем образованием", а не с высшим образованием. начиная с 1970-х годов, военного офицера, который отучился в военном училище, называли "человеком с верхнем образованием", а не с высшим образованием.



pesikot написав: Но многие военные офицеры думали, что они получают высшее образование. И сейчас думают, что они интеллигенция. Но многие военные офицеры думали, что они получают высшее образование. И сейчас думают, что они интеллигенция.

Аlександр Повідомлень: 3295 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 22:28 budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав: Просте запитання істерикам про українізацію України

У Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)

Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?

Відповідь-нуль

То хто толерантний-а хто русонацист? Просте запитання істерикам про українізацію УкраїниУ Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?Відповідь-нульТо хто толерантний-а хто русонацист? Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно, или не обращались Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно, или не обращались Прикольно...

А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?

Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.

Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували.... Прикольно...А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували....

"budivelnik":

А давайте проаналізуємо хто розумніший?

Той хто просував армія-мова-віра

Чи той хто каже що це не основне

viewtopic.php?p=4725051#p4725051

И ответ:

"budivelnik":

Додам трошки своїх думок до дискусії

1 Всі хто піднімають до абсолюту три питання - релігія,національність,мова - це або де.біли,або і.діоти.або проплачені му.даки

viewtopic.php?p=4065600#p4065600 "budivelnik":И ответ:"budivelnik": Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5553 З нами з: 20.01.15 Подякував: 357 раз. Подякували: 571 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 22:38 fokus написав: pesikot написав: "... просто тупой".Читать не умеешь, выводы делать не умеешь. Голова набита совком.Причём, совком набита, как внутри, так и снаружи "... просто тупой".Читать не умеешь, выводы делать не умеешь. Голова набита совком.Причём, совком набита, как внутри, так и снаружи Упс.. А возразить то и нечего.

Приходится опять завершать дискуссию стандартным вуйковским способом Упс.. А возразить то и нечего.Приходится опять завершать дискуссию стандартным вуйковским способом Я не знаю що мається на увазі

Видатні діячі культури-мистецтва-науки повязані зі Львовом... так їх сотні

ось ссилочка,виберіть собі самі хто вам більше подобається

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D1%96_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC

Наприклад письменник Станіслав Лем ,

чи шахісти Штейн-Карт-Романишин-Михальчишин-Іванчук-Літинська-Шуль

Чи Явлінський з Ярмольником з одного боку і

Нобелівський лауреат - Ротблат Жозеф

Чи Франко чи Яремчук-Ступка



Мені всіх перечисляти-чи самі витратите тиждень-другий на простий перегляд? Я не знаю що мається на увазіВидатні діячі культури-мистецтва-науки повязані зі Львовом... так їх сотніось ссилочка,виберіть собі самі хто вам більше подобаєтьсяНаприклад письменник Станіслав Лем ,чи шахісти Штейн-Карт-Романишин-Михальчишин-Іванчук-Літинська-ШульЧи Явлінський з Ярмольником з одного боку іНобелівський лауреат - Ротблат ЖозефЧи Франко чи Яремчук-СтупкаМені всіх перечисляти-чи самі витратите тиждень-другий на простий перегляд? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21354 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 22:44 ol_zy

Різниця у маленьких двох словах

до абсолюту...

Єдина Державна мова,як єдина Державна Армія,так і Єдина Віра - роблять Державу непереможною...

Але що робити , коли в Державі своя мова-вторинна, своєї віри-не має, армія-совкових генералів...?

Що??? - правильно ,не гноблячи людей за їх мову-віру - на перші ролі висувати тих хто розуміє силу триєдинства Армія-Мова-Віра.

Тому ті хто хочуть і далі використовувати свою а не Державну мову,молитись в російській-а не в ПЦУ , служити в російській-а не ЗСУ - повинні з часом відійти на обочину історії ,а якщо вони й своїх дітей будуть виховувати в розрізі свого виховання-то це відправить на обочину і їх дітей.

Тому особисто ви пишете тут на російській-і я вас не чіпаю , ви просто гнобите свої можливості..якщо й ваші діти/онуки будуть писати на російській-вони не стануть кимось вищим ніж двірник в Державній ієрархії управління

Якщо ви цього хочете-я ж вам не заважаю,гнобте себе й далі. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21354 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 22:48 mephala написав: отжеж перебріхувач та пересмикувач

даю шановному панству посилання де зрадіо ПЕРШИЙ почав стверджувати що русифікації не було:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4744040#p4744040

"Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства"

хоча самих історичних архівів та свідоцтв він не приводить але з таким апломбом заявляє.

а коли я запитав скільки ж було вищих навчальних закладів в урср де викладали на українській мові відразу спробував наїхати на мої помилки а коли не вийшло то взагалі заявив "сам доказуй". сам накинув на вентилятор а потім як дівчинка розкаперсонився коли не проканало.

браво. ще один злив зрадіо зараховано. отжеж перебріхувач та пересмикувачдаю шановному панству посилання де зрадіо ПЕРШИЙ почав стверджувати що русифікації не було:"Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства"хоча самих історичних архівів та свідоцтв він не приводить але з таким апломбом заявляє.а коли я запитав скільки ж було вищих навчальних закладів в урср де викладали на українській мові відразу спробував наїхати на мої помилки а коли не вийшло то взагалі заявив "сам доказуй". сам накинув на вентилятор а потім як дівчинка розкаперсонився коли не проканало.браво. ще один злив зрадіо зараховано.

Да ладно были ВУЗы, например ЧГУ (Черновицкий гос. университет им. Франка, ЧДУ или ЧНУ сейчас) там и в советское и теперешнее время обучение велось на украинском. Да ладно были ВУЗы, например ЧГУ (Черновицкий гос. университет им. Франка, ЧДУ или ЧНУ сейчас) там и в советское и теперешнее время обучение велось на украинском. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5553 З нами з: 20.01.15 Подякував: 357 раз. Подякували: 571 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3944394539463947 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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