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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3944394539463947

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:44

  pesikot написав:
  zРадио написав:Так звана харківська? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

начиная с 1970-х годов, военного офицера, который отучился в военном училище, называли "человеком с верхнем образованием", а не с высшим образованием.
Но многие военные офицеры думали, что они получают высшее образование. И сейчас думают, что они интеллигенция. Отсюда и сарказм budivelnik'а :)
Но ты же этого просто не знаешь :)

Увы, но здесь ВЫ конечно попали в просак однозначно.

Глупых везде одинаково.
Было, есть, и... - как раз это и нужно научиться различать.
Способность интеллигенции - видеть и различать людей, ибо с ними приходится работать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:55

  Ethereum написав:Ну мова в зерадио чисто из падмасковья. Напевне його як чекіста колись переселили,а тепер пенсіонер вещає голосом красного терора)) Так і не асимілювався татарський наймит))


Тролль, в москве, каюсь, я бывал. В "падмасковье" - ни разу (разве если только Шереметьево к нему относится :?: )

А вот откуда ты знаешь "чистую падмасковскую" речь, что можешь ее с легкостью определить - дачи москалям строил, или овощи убирал? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:25

  pesikot написав:начиная с 1970-х годов, военного офицера, который отучился в военном училище, называли "человеком с верхнем образованием", а не с высшим образованием.

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  pesikot написав:Но многие военные офицеры думали, что они получают высшее образование. И сейчас думают, что они интеллигенция.

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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:28

  budivelnik написав:
  shapo написав:
  budivelnik написав:Просте запитання істерикам про українізацію України
У Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків)
Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів?
Відповідь-нуль
То хто толерантний-а хто русонацист?
Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно, или не обращались
Прикольно...
А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію?
Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут.
Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували....

"budivelnik":
А давайте проаналізуємо хто розумніший?
Той хто просував армія-мова-віра
Чи той хто каже що це не основне

viewtopic.php?p=4725051#p4725051
И ответ:
"budivelnik":
Додам трошки своїх думок до дискусії
1 Всі хто піднімають до абсолюту три питання - релігія,національність,мова - це або де.біли,або і.діоти.або проплачені му.даки

viewtopic.php?p=4065600#p4065600
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:38

  fokus написав:
  pesikot написав:"... просто тупой".Читать не умеешь, выводы делать не умеешь. Голова набита совком.Причём, совком набита, как внутри, так и снаружи
Упс.. А возразить то и нечего.
Приходится опять завершать дискуссию стандартным вуйковским способом :mrgreen:
Я не знаю що мається на увазі
Видатні діячі культури-мистецтва-науки повязані зі Львовом... так їх сотні
ось ссилочка,виберіть собі самі хто вам більше подобається
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D1%96_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC
Наприклад письменник Станіслав Лем ,
чи шахісти Штейн-Карт-Романишин-Михальчишин-Іванчук-Літинська-Шуль
Чи Явлінський з Ярмольником з одного боку і
Нобелівський лауреат - Ротблат Жозеф
Чи Франко чи Яремчук-Ступка

Мені всіх перечисляти-чи самі витратите тиждень-другий на простий перегляд?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:44

ol_zy
Різниця у маленьких двох словах
до абсолюту...
Єдина Державна мова,як єдина Державна Армія,так і Єдина Віра - роблять Державу непереможною...
Але що робити , коли в Державі своя мова-вторинна, своєї віри-не має, армія-совкових генералів...?
Що??? - правильно ,не гноблячи людей за їх мову-віру - на перші ролі висувати тих хто розуміє силу триєдинства Армія-Мова-Віра.
Тому ті хто хочуть і далі використовувати свою а не Державну мову,молитись в російській-а не в ПЦУ , служити в російській-а не ЗСУ - повинні з часом відійти на обочину історії ,а якщо вони й своїх дітей будуть виховувати в розрізі свого виховання-то це відправить на обочину і їх дітей.
Тому особисто ви пишете тут на російській-і я вас не чіпаю , ви просто гнобите свої можливості..якщо й ваші діти/онуки будуть писати на російській-вони не стануть кимось вищим ніж двірник в Державній ієрархії управління
Якщо ви цього хочете-я ж вам не заважаю,гнобте себе й далі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:48

  mephala написав:отжеж перебріхувач та пересмикувач
даю шановному панству посилання де зрадіо ПЕРШИЙ почав стверджувати що русифікації не було:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4744040#p4744040
"Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства"
хоча самих історичних архівів та свідоцтв він не приводить але з таким апломбом заявляє.
а коли я запитав скільки ж було вищих навчальних закладів в урср де викладали на українській мові відразу спробував наїхати на мої помилки а коли не вийшло то взагалі заявив "сам доказуй". сам накинув на вентилятор а потім як дівчинка розкаперсонився коли не проканало.
браво. ще один злив зрадіо зараховано. :mrgreen:

Да ладно были ВУЗы, например ЧГУ (Черновицкий гос. университет им. Франка, ЧДУ или ЧНУ сейчас) там и в советское и теперешнее время обучение велось на украинском.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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