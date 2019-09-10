Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
начиная с 1970-х годов, военного офицера, который отучился в военном училище, называли "человеком с верхнем образованием", а не с высшим образованием. Но многие военные офицеры думали, что они получают высшее образование. И сейчас думают, что они интеллигенция. Отсюда и сарказм budivelnik'а Но ты же этого просто не знаешь
Увы, но здесь ВЫ конечно попали в просак однозначно.
Глупых везде одинаково. Было, есть, и... - как раз это и нужно научиться различать. Способность интеллигенции - видеть и различать людей, ибо с ними приходится работать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:Просте запитання істерикам про українізацію України У Львові навіть зараз функціонує коледж з російською мовою навчання в якому не має жодного українського класу, в якому навчається приблизно 1000 дітей і який отримав 20 млн грн на купівлю компютерного обладнання від міськради (70% шкіл не отримали подібних подарунків) Скільки коледжів(шкіл) з українською мовою викладання станом на сьогодні є в Криму, ОРДЛО , Тюмені, Алтаї , Кубані, Белгородщині, Смоленщині які фінансуються за рахунок російського або місцевих бюджетів? Відповідь-нуль То хто толерантний-а хто русонацист?
Значит, во Львове русскоязычная община обратилась в мэрию с такой инициативой, а в Тюмени и Алтае или украинской общины нет, или ей это не нужно, или не обращались
Прикольно... А чого ви тоді плачетесь про насильну українізацію? Зберіть общину-зверніться в міськраду і не нийте тут. Виявляється в бандерівському Львові російська община не боїться звертатись до бандерівської хунти , в той час коли в ОРДЛО тодішня місцева влада так притиснули російськомовних , що вони автомати з шахт повикопували....
"budivelnik":
А давайте проаналізуємо хто розумніший? Той хто просував армія-мова-віра Чи той хто каже що це не основне
ol_zy Різниця у маленьких двох словах до абсолюту... Єдина Державна мова,як єдина Державна Армія,так і Єдина Віра - роблять Державу непереможною... Але що робити , коли в Державі своя мова-вторинна, своєї віри-не має, армія-совкових генералів...? Що??? - правильно ,не гноблячи людей за їх мову-віру - на перші ролі висувати тих хто розуміє силу триєдинства Армія-Мова-Віра. Тому ті хто хочуть і далі використовувати свою а не Державну мову,молитись в російській-а не в ПЦУ , служити в російській-а не ЗСУ - повинні з часом відійти на обочину історії ,а якщо вони й своїх дітей будуть виховувати в розрізі свого виховання-то це відправить на обочину і їх дітей. Тому особисто ви пишете тут на російській-і я вас не чіпаю , ви просто гнобите свої можливості..якщо й ваші діти/онуки будуть писати на російській-вони не стануть кимось вищим ніж двірник в Державній ієрархії управління Якщо ви цього хочете-я ж вам не заважаю,гнобте себе й далі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
mephala написав:отжеж перебріхувач та пересмикувач даю шановному панству посилання де зрадіо ПЕРШИЙ почав стверджувати що русифікації не було: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4744040#p4744040 "Нет, я разоблачаю мифы о насильной русификации с помощью неопровержимых фотофактов, а вывод я сделал давно, изучая исторические архивы и свидетельства" хоча самих історичних архівів та свідоцтв він не приводить але з таким апломбом заявляє. а коли я запитав скільки ж було вищих навчальних закладів в урср де викладали на українській мові відразу спробував наїхати на мої помилки а коли не вийшло то взагалі заявив "сам доказуй". сам накинув на вентилятор а потім як дівчинка розкаперсонився коли не проканало. браво. ще один злив зрадіо зараховано.
Да ладно были ВУЗы, например ЧГУ (Черновицкий гос. университет им. Франка, ЧДУ или ЧНУ сейчас) там и в советское и теперешнее время обучение велось на украинском.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
budivelnik написав:Наприклад письменник Станіслав Лем , чи шахісти Штейн-Карт-Романишин-Михальчишин-Іванчук-Літинська-Шуль Чи Явлінський з Ярмольником з одного боку і Нобелівський лауреат - Ротблат Жозеф Чи Франко чи Яремчук-Ступка
Мені всіх перечисляти-чи самі витратите тиждень-другий на простий перегляд?
Стоп-стоп-стоп - разговор о физике и математике шел, если мне память не изменяет. Ты в эту дискуссию вставил свою "так звану харківську інтелігенцію", которая, якобы, настолько несостоятельная, что не сумела перевести преподавание данных дисциплин на украинский - в отличие от состоятельной львовской.
Вот я и прошу тебя привести список львовских физиков и математиков. Деятелей культуры и искусства не нужно - кто ж спорит, что на них Львов богат. Я вообще считаю Львов, а не Киев, культурной столицей. Только вот речь о науке...
PS: да, и в каком месте сэр Ротблат Джозеф львовский - можно пояснить, плиз?
zРадио написав: Стоп-стоп-стоп - разговор о физике и математике шел, если мне память не изменяет. Ты в эту дискуссию вставил свою "так звану харківську інтелігенцію", которая, якобы, настолько несостоятельная, что не сумела перевести преподавание данных дисциплин на украинский - в отличие от состоятельной львовской.
Вот я и прошу тебя привести список львовских физиков и математиков. Деятелей культуры и искусства не нужно - кто ж спорит, что на них Львов богат. Я вообще считаю Львов, а не Киев, культурной столицей. Только вот речь о науке...
PS: да, и в каком месте сэр Ротблат Джозеф львовский - можно пояснить, плиз?
Стефан Банах. У меня знакомый доктор наук из Черновцов в банаховых пространствах работает. Но он поляк, причём в основном довоенный. В моей области Подстригач Я. С. с его школой термоупругости и магнитотермоупругости Коляно, Громовык, Пелех и т.д. Эти уже советские украинцы.
freeze написав:Ерунда, какие русскоязычные школы. Это противоречит Закону о языке. В Одессе с этого года нет ни одной русскоязычной школы или колледжа, в нескольких школах в первые начальные годы обучения еще есть несколько русскоязычных классов, а в средних классах уже нет.
В Киеве уже лет 20 таких классов нет
Откуда Вы это взяли? Практически в каждом районе, до этого года, были школы с русским языком преподавания. Так в Печерском на Белокур. Правда ходили туда знакомые-говорили относительно много кавказцев и арабов.
Когда меня эта проблема касалась, 19 лет назад о таких не слышал, т. к. из приличных была 84 школа, хотя на Белокур была ближе. До этого ещё в 1993г уже на Борщаговка была аж одна на район.