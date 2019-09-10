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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3945394639473948 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 11 вер, 2019 00:04 pesikot написав: ЛАД написав: Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ.

Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские. Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ.Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские.

А откуда же взялись эти самые русский школы ? Если украинских было много.

Одна и та же школа в Чернигове. Мой старший брат обучался на украинском языке, я уже на русском. И тогда была привязка места проживания к школе. "Родители старались отдавать", и куда в такой ситуации отдавать, а ?

И поменять школу было проблематично, да и на что менять. Если остальные также были с обучением на русском.

Но ведь не было насильственной руссификации. Почаще эту мантру повторяйте. А откуда же взялись эти самые русский школы ? Если украинских было много.Одна и та же школа в Чернигове. Мой старший брат обучался на украинском языке, я уже на русском. И тогда была привязка места проживания к школе. "Родители старались отдавать", и куда в такой ситуации отдавать, а ?И поменять школу было проблематично, да и на что менять. Если остальные также были с обучением на русском.Но ведь не было насильственной руссификации. Почаще эту мантру повторяйте.

Вы мой пост читали?

Вроде ясно написал - "родители старались отдавать". В укр. школы шли всё меньше и меньше.

Привязка к месту проживания была, но в моё время этот вопрос решался достаточно легко.

Мантры я не повторяю.

Русификация была, насильственной не было. Вы мой пост читали?Вроде ясно написал - "родители старались отдавать". В укр. школы шли всё меньше и меньше.Привязка к месту проживания была, но в моё время этот вопрос решался достаточно легко.Мантры я не повторяю.Русификация была, насильственной не было. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14005 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4251 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 00:12 pesikot написав: zРадио написав: pesikot написав: Отсюда и сарказм budivelnik'а

Отсюда и сарказм budivelnik'а



Где ж там сарказм? Там четко написано - с одной стороны "так званая харьковская интеллигенция", с другой - "львовская профессура" безо всяких уничижительных приставок. Где ж там сарказм? Там четко написано - с одной стороны "так званая харьковская интеллигенция", с другой - "львовская профессура" безо всяких уничижительных приставок.

"... просто тупой".

Читать не умеешь, выводы делать не умеешь. Голова набита совком.

Причём, совком набита, как внутри, так и снаружи "... просто тупой".Читать не умеешь, выводы делать не умеешь. Голова набита совком.Причём, совком набита, как внутри, так и снаружи

Это Вы, похоже, о себе?

Zрадио правильно написал - ХГУ был весьма авторитетным вузом с очень сильной физической школой и сильными преподавателями. Львов этим не отличался.

К сожалению, постепенно уровень падал и в Харькове.

И, кстати, знаменитый 9-томник теорфизики Ландау и Лифшица был на русском и переводить его на украинский не было никакого смысла и никто не собирался. Это Вы, похоже, о себе?Zрадио правильно написал - ХГУ был весьма авторитетным вузом с очень сильной физической школой и сильными преподавателями. Львов этим не отличался.К сожалению, постепенно уровень падал и в Харькове.И, кстати, знаменитый 9-томник теорфизики Ландау и Лифшица был на русском и переводить его на украинский не было никакого смысла и никто не собирался. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14005 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4251 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3945394639473948 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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