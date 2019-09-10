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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3945394639473948

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:04

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ.
Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские.

А откуда же взялись эти самые русский школы ? Если украинских было много.
Одна и та же школа в Чернигове. Мой старший брат обучался на украинском языке, я уже на русском. И тогда была привязка места проживания к школе. "Родители старались отдавать", и куда в такой ситуации отдавать, а ?
И поменять школу было проблематично, да и на что менять. Если остальные также были с обучением на русском.
Но ведь не было насильственной руссификации. Почаще эту мантру повторяйте.

Вы мой пост читали?
Вроде ясно написал - "родители старались отдавать". В укр. школы шли всё меньше и меньше.
Привязка к месту проживания была, но в моё время этот вопрос решался достаточно легко.
Мантры я не повторяю.
Русификация была, насильственной не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:12

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Отсюда и сарказм budivelnik'а :)


Где ж там сарказм? Там четко написано - с одной стороны "так званая харьковская интеллигенция", с другой - "львовская профессура" безо всяких уничижительных приставок.

"... просто тупой".
Читать не умеешь, выводы делать не умеешь. Голова набита совком.
Причём, совком набита, как внутри, так и снаружи :)

Это Вы, похоже, о себе?
Zрадио правильно написал - ХГУ был весьма авторитетным вузом с очень сильной физической школой и сильными преподавателями. Львов этим не отличался.
К сожалению, постепенно уровень падал и в Харькове.
И, кстати, знаменитый 9-томник теорфизики Ландау и Лифшица был на русском и переводить его на украинский не было никакого смысла и никто не собирался.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:45

  mephala написав:......
опача. любитель розмитих фраз щоб завжди можна було сприснути та навішувач ярликів проснувся

Так Вы кроме того, что лгун и демагог, ещё и элементарное хамло. :)

А вообще, должен заметить, я вам, господа порохоботы, благодарен.
Благодаря вам и вашим убедительным постам я лучше понял, к чему приведет победа По.
Не знаю, что выйдет у Зе, посмотрим, но По ... Упаси бог!
Ещё раз - огромное вам спасибо и низкий поклон за вашу огромную просветительскую работу!

P.s. Starikan, возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях.
Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко?
Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 01:15

  ЛАД написав:
  mephala написав:......
опача. любитель розмитих фраз щоб завжди можна було сприснути та навішувач ярликів проснувся

Так Вы кроме того, что лгун и демагог, ещё и элементарное хамло. :)

чекаю цитат де я брехав. або брехло таки ви.
і коли мені хамлять то у відповідь буде те саме. як то кажуть - тримайте алаверди.
так що спершу за собою слідіть перш ніж іншим закидати.

довго і шукати не знадобилося. ось приклад як ви вмієте оббріхувати та ярлики навішувати:
https://forum.finance.ua/topic221395.html?p=4742118#p4742118
я вам запропонував або з’їсти краватку або знайти де я писав що ахметов єврей
не дав посилання на рейтинг форбс коли йшла дискусія про порошенко а саме я сам стверджував що ахметов єврей.
ви просто мовчки злилися. і якщо пройтися по вашим постам - там рясно випадків коли ви навішуєте на людей ярлики та перекручуєте інформацію
mephala
 
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