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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3945394639473948

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:04

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Кстати, в Харькове в годы моего детства было относительно много украинских школ.
Постепенно они исчезали, т.к.родители старались отдавать детей в русские.

А откуда же взялись эти самые русский школы ? Если украинских было много.
Одна и та же школа в Чернигове. Мой старший брат обучался на украинском языке, я уже на русском. И тогда была привязка места проживания к школе. "Родители старались отдавать", и куда в такой ситуации отдавать, а ?
И поменять школу было проблематично, да и на что менять. Если остальные также были с обучением на русском.
Но ведь не было насильственной руссификации. Почаще эту мантру повторяйте.

Вы мой пост читали?
Вроде ясно написал - "родители старались отдавать". В укр. школы шли всё меньше и меньше.
Привязка к месту проживания была, но в моё время этот вопрос решался достаточно легко.
Мантры я не повторяю.
Русификация была, насильственной не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:12

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Отсюда и сарказм budivelnik'а :)


Где ж там сарказм? Там четко написано - с одной стороны "так званая харьковская интеллигенция", с другой - "львовская профессура" безо всяких уничижительных приставок.

"... просто тупой".
Читать не умеешь, выводы делать не умеешь. Голова набита совком.
Причём, совком набита, как внутри, так и снаружи :)

Это Вы, похоже, о себе?
Zрадио правильно написал - ХГУ был весьма авторитетным вузом с очень сильной физической школой и сильными преподавателями. Львов этим не отличался.
К сожалению, постепенно уровень падал и в Харькове.
И, кстати, знаменитый 9-томник теорфизики Ландау и Лифшица был на русском и переводить его на украинский не было никакого смысла и никто не собирался.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:45

  mephala написав:......
опача. любитель розмитих фраз щоб завжди можна було сприснути та навішувач ярликів проснувся

Так Вы кроме того, что лгун и демагог, ещё и элементарное хамло. :)

А вообще, должен заметить, я вам, господа порохоботы, благодарен.
Благодаря вам и вашим убедительным постам я лучше понял, к чему приведет победа По.
Не знаю, что выйдет у Зе, посмотрим, но По ... Упаси бог!
Ещё раз - огромное вам спасибо и низкий поклон за вашу огромную просветительскую работу!

P.s. Starikan, возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях.
Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко?
Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 01:15

  ЛАД написав:
  mephala написав:......
опача. любитель розмитих фраз щоб завжди можна було сприснути та навішувач ярликів проснувся

Так Вы кроме того, что лгун и демагог, ещё и элементарное хамло. :)

чекаю цитат де я брехав. або брехло таки ви.
і коли мені хамлять то у відповідь буде те саме. як то кажуть - тримайте алаверди.
так що спершу за собою слідіть перш ніж іншим закидати.

довго і шукати не знадобилося. ось приклад як ви вмієте оббріхувати та ярлики навішувати:
https://forum.finance.ua/topic221395.html?p=4742118#p4742118
я вам запропонував або з’їсти краватку або знайти де я писав що ахметов єврей
не дав посилання на рейтинг форбс коли йшла дискусія про порошенко а саме я сам стверджував що ахметов єврей.
ви просто мовчки злилися. і якщо пройтися по вашим постам - там рясно випадків коли ви навішуєте на людей ярлики та перекручуєте інформацію
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 06:43

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:любопытный анализ
https://www.youtube.com/watch?v=Q_BlrSMDf6g

Вы бы хоть указывали конкретнее.
Неужели Вы думаете, что у кого-то есть желание смотреть 1,5 часа бреда (или даже не бреда)?


ну, не хотите, считаете бредом - не смотрите :mrgreen:
в чём проблема?
я фоном смотрю(слушаю)
чувак достаточно толковый, на мой взгляд, манера подачи своеобразная немного.
но лучше кого то толкового послушать, чем на форуме заниматься куйнёй, переливая из пустого в порожнее в который раз. :mrgreen:
впрочем, дело вкуса
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:03

Чому наші русачки і зе-філи мовчать про закон про імпічмент? Слуга уроту видав "закон", хоч трісни(((

https://uainfo.org/blognews/1568141235- ... ym-po.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:29

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Чому наші русачки і зе-філи мовчать про закон про імпічмент? Слуга уроту видав "закон", хоч трісни(((

https://uainfo.org/blognews/1568141235- ... ym-po.html


На прошлой неделе принтер проголосовал за сокращение Рады до 300 депутатов, поэтому найти среди 300 списочного состава 338 депутатов, проголосовавших за импичмент будет не просто.
Это просто шуточный закон, не все поняли юмора.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:30

Re: Політичні дискусії

Реальні справи зелених. :evil:

Власти Украины взяли паузу в процессе расторжения двусторонних соглашений с Россией, начало которому положила администрация Петра Порошенко. Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России и госструктурах, занимающихся украинским направлением.

По информации собеседников, Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений. Издание напоминает, что бывший глава МИД Украины Павел Климкин еще в ноябре минувшего года после серии расторжений договоров анонсировал расторжение 40 новых соглашений с Россией.


С того момента обещанные 40 соглашений никто не разорвал, приводит издание слова одного из своих собеседников. Еще один источник также заявил, что российская сторона давно не получала уведомлений о том, что украинская сторона выходила из каких-либо соглашений. «Возможно, что-то еще и пустили под нож, но нас об этом в известность не ставили», — сказал собеседник.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/11/09/2019/ ... 7488b08e5d
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:50

  lapay написав:Реальні справи зелених.


Объективно говоря с ноября месяца по апрель Порошенко также легко мог разорвать эти 40 соглашений. Но не захотел. Так что два сапога пара.
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