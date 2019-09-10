Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вы бы хоть указывали конкретнее. Неужели Вы думаете, что у кого-то есть желание смотреть 1,5 часа бреда (или даже не бреда)?
ну, не хотите, считаете бредом - не смотрите в чём проблема? я фоном смотрю(слушаю) чувак достаточно толковый, на мой взгляд, манера подачи своеобразная немного. но лучше кого то толкового послушать, чем на форуме заниматься куйнёй, переливая из пустого в порожнее в который раз. впрочем, дело вкуса
На прошлой неделе принтер проголосовал за сокращение Рады до 300 депутатов, поэтому найти среди 300 списочного состава 338 депутатов, проголосовавших за импичмент будет не просто. Это просто шуточный закон, не все поняли юмора.
Власти Украины взяли паузу в процессе расторжения двусторонних соглашений с Россией, начало которому положила администрация Петра Порошенко. Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России и госструктурах, занимающихся украинским направлением.
По информации собеседников, Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений. Издание напоминает, что бывший глава МИД Украины Павел Климкин еще в ноябре минувшего года после серии расторжений договоров анонсировал расторжение 40 новых соглашений с Россией.
С того момента обещанные 40 соглашений никто не разорвал, приводит издание слова одного из своих собеседников. Еще один источник также заявил, что российская сторона давно не получала уведомлений о том, что украинская сторона выходила из каких-либо соглашений. «Возможно, что-то еще и пустили под нож, но нас об этом в известность не ставили», — сказал собеседник.
ЛАД написав:Вы мой пост читали? Вроде ясно написал - "родители старались отдавать". В укр. школы шли всё меньше и меньше. Привязка к месту проживания была, но в моё время этот вопрос решался достаточно легко. Мантры я не повторяю. Русификация была, насильственной не было.
А по-вашому "насильственная" - це під дулом автомата ? Це просто така собі "м"яка" сила . Яка просто видавлювала нестійких . Нестійких завжди і скрізь дуже багато . Типова ситуація ще дотепер в великих містах ( російськомовних переважно ) - батьки з села - говорять українською , діти - майже чисто російськомовні . Я питаю - чому - "а так всі навколо говорять" ... За СРСР було дуже багато такої собі прихованої українськості - коли рідна мова була "для своїх" ... Але це було цілком свідомо . Зараз з цим простіше - але подивіться , наскільки мало навіть пишуть на форумі українською . Всі ж розуміють - навіть москалі з-за поребрика , які тут тусуються ...
Puente написав:А по-вашому "насильственная" - це під дулом автомата ?
Не надоело 28 лет обговаривать мову? Почему-то выезжая в другую страну украинцы чтобы не остаться на обочине жизни учат язык страны. Если страна будет привлекательна для жизни прежде всего для своих граждан язык выучат без карательных законов, если нет - ничего не поможет. Будет как сейчас - в официальных случаях государственный, в быту - русский. Хотя молодёжь ниже 30 лет в основном пользуется и сейчас украинским, по-русски пишут с ошибками
shapo Якраз я і не обговорюю практично ніколи - так - пару нота бене на полях . Але ці розмови виникають . І Ви неправі - майже всі країни у себе вже дуже давно видавлювали чужі мови . Просто це було достатньо давно . Хоча на тих же чехів подивитися - не так вже й давно ...
freeze написав:Я за последний год живой украинский язык слышал кроме телевизора пару раз, когда приезжие спрашивали как пройти на пляж, и один раз зашел в Макдональдс, там сказали Свободная касса по украински. Дети говорят, что после уроков на украинском выходят на перемены и говорят по русски, типа уроки это обязаловка, а живое общение это общение. Возможно в других регионах по другому.
В Киеве на улицах когда гуляю очень часто слышу как молодежь между собой говорит именно по-украински