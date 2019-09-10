RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3946394739483949>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 06:43

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:любопытный анализ
https://www.youtube.com/watch?v=Q_BlrSMDf6g

Вы бы хоть указывали конкретнее.
Неужели Вы думаете, что у кого-то есть желание смотреть 1,5 часа бреда (или даже не бреда)?


ну, не хотите, считаете бредом - не смотрите :mrgreen:
в чём проблема?
я фоном смотрю(слушаю)
чувак достаточно толковый, на мой взгляд, манера подачи своеобразная немного.
но лучше кого то толкового послушать, чем на форуме заниматься куйнёй, переливая из пустого в порожнее в который раз. :mrgreen:
впрочем, дело вкуса
19yuriy91
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 15.09.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:03

Чому наші русачки і зе-філи мовчать про закон про імпічмент? Слуга уроту видав "закон", хоч трісни(((

https://uainfo.org/blognews/1568141235- ... ym-po.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20402
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:29

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Чому наші русачки і зе-філи мовчать про закон про імпічмент? Слуга уроту видав "закон", хоч трісни(((

https://uainfo.org/blognews/1568141235- ... ym-po.html


На прошлой неделе принтер проголосовал за сокращение Рады до 300 депутатов, поэтому найти среди 300 списочного состава 338 депутатов, проголосовавших за импичмент будет не просто.
Это просто шуточный закон, не все поняли юмора.
freeze
4
 
Повідомлень: 12765
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 5322 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:30

Re: Політичні дискусії

Реальні справи зелених. :evil:

Власти Украины взяли паузу в процессе расторжения двусторонних соглашений с Россией, начало которому положила администрация Петра Порошенко. Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России и госструктурах, занимающихся украинским направлением.

По информации собеседников, Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений. Издание напоминает, что бывший глава МИД Украины Павел Климкин еще в ноябре минувшего года после серии расторжений договоров анонсировал расторжение 40 новых соглашений с Россией.


С того момента обещанные 40 соглашений никто не разорвал, приводит издание слова одного из своих собеседников. Еще один источник также заявил, что российская сторона давно не получала уведомлений о том, что украинская сторона выходила из каких-либо соглашений. «Возможно, что-то еще и пустили под нож, но нас об этом в известность не ставили», — сказал собеседник.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/11/09/2019/ ... 7488b08e5d
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8312
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:50

  lapay написав:Реальні справи зелених.


Объективно говоря с ноября месяца по апрель Порошенко также легко мог разорвать эти 40 соглашений. Но не захотел. Так что два сапога пара.
freeze
4
 
Повідомлень: 12765
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 5322 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:19

  ЛАД написав:Вы мой пост читали?
Вроде ясно написал - "родители старались отдавать". В укр. школы шли всё меньше и меньше.
Привязка к месту проживания была, но в моё время этот вопрос решался достаточно легко.
Мантры я не повторяю.
Русификация была, насильственной не было.

А по-вашому "насильственная" - це під дулом автомата ? Це просто така собі "м"яка" сила . Яка просто видавлювала нестійких . Нестійких завжди і скрізь дуже багато . Типова ситуація ще дотепер в великих містах ( російськомовних переважно ) - батьки з села - говорять українською , діти - майже чисто російськомовні . Я питаю - чому - "а так всі навколо говорять" ... За СРСР було дуже багато такої собі прихованої українськості - коли рідна мова була "для своїх" ... Але це було цілком свідомо . Зараз з цим простіше - але подивіться , наскільки мало навіть пишуть на форумі українською . Всі ж розуміють - навіть москалі з-за поребрика , які тут тусуються ...
Puente
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:30

  Puente написав:А по-вашому "насильственная" - це під дулом автомата ?

Не надоело 28 лет обговаривать мову?
Почему-то выезжая в другую страну украинцы чтобы не остаться на обочине жизни учат язык страны.
Если страна будет привлекательна для жизни прежде всего для своих граждан язык выучат без карательных законов, если нет - ничего не поможет. Будет как сейчас - в официальных случаях государственный, в быту - русский. Хотя молодёжь ниже 30 лет в основном пользуется и сейчас украинским, по-русски пишут с ошибками
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:50

Re: Політичні дискусії

shapo написав:Хотя молодёжь ниже 30 лет в основном пользуется и сейчас украинским


Я за последний год живой украинский язык слышал кроме телевизора пару раз, когда приезжие спрашивали как пройти на пляж, и один раз зашел в Макдональдс, там сказали Свободная касса по украински.

Дети говорят, что после уроков на украинском выходят на перемены и говорят по русски, типа уроки это обязаловка, а живое общение это общение.

Возможно в других регионах по другому.
freeze
4
 
Повідомлень: 12765
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 5322 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:51

shapo
Якраз я і не обговорюю практично ніколи - так - пару нота бене на полях . Але ці розмови виникають . І Ви неправі - майже всі країни у себе вже дуже давно видавлювали чужі мови . Просто це було достатньо давно . Хоча на тих же чехів подивитися - не так вже й давно ...
Puente
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:26

  freeze написав:Я за последний год живой украинский язык слышал кроме телевизора пару раз, когда приезжие спрашивали как пройти на пляж, и один раз зашел в Макдональдс, там сказали Свободная касса по украински.
Дети говорят, что после уроков на украинском выходят на перемены и говорят по русски, типа уроки это обязаловка, а живое общение это общение.
Возможно в других регионах по другому.


В Киеве на улицах когда гуляю очень часто слышу как молодежь между собой говорит именно по-украински
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3946394739483949>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vovikhan1991 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.