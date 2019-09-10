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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3946394739483949 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 11 вер, 2019 09:28 Puente написав: shapo

Якраз я і не обговорюю практично ніколи - так - пару нота бене на полях . Але ці розмови виникають . І Ви неправі - майже всі країни у себе вже дуже давно видавлювали чужі мови . Просто це було достатньо давно . Хоча на тих же чехів подивитися - не так вже й давно ... Якраз я і не обговорюю практично ніколи - так - пару нота бене на полях . Але ці розмови виникають . І Ви неправі - майже всі країни у себе вже дуже давно видавлювали чужі мови . Просто це було достатньо давно . Хоча на тих же чехів подивитися - не так вже й давно ...



Сейчас не та ситуация в Украине чтобы выдавливать, что, собственно, результаты правления Порошенко и показали.

Эволюционный путь в этих деликатных вопросах намного предпочтительнее, чем очередное большевистское "мы наш, мы новый мир построим" Сейчас не та ситуация в Украине чтобы выдавливать, что, собственно, результаты правления Порошенко и показали.Эволюционный путь в этих деликатных вопросах намного предпочтительнее, чем очередное большевистское "мы наш, мы новый мир построим" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1890 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 09:33 mephala написав: zРадио написав: mephala написав: у країні близько 80% населення складають українці. то на якій мові по вашому повинно проходити навчання? закон демократії - більшість вирішує.

у країні близько 80% населення складають українці. то на якій мові по вашому повинно проходити навчання? закон демократії - більшість вирішує.



А в Австрии австрийцы составляют даже не 80%, а 89%. И что это доказывает?

У украинцев когда-то спрашивали на референдуме, на каком (каких) языках должно вестись обучение? Нет, не спрашивали. Спрашивали лишь в произвольной форме у родителей детей - это и есть причина, по которой так много русскоязычных школ в Украине.



А демократия твоя закончилась с принятием Закона о языке - родителей уже ни о чем не спрашивают. Причем, принят был этот закон Верховной Радой с около-нулевым доверием. Которую после украинцы снесли под корень на выборах... Вот тебе и демократия А в Австрии австрийцы составляют даже не 80%, а 89%. И что это доказывает?У украинцев когда-то спрашивали на референдуме, на каком (каких) языках должно вестись обучение? Нет, не спрашивали. Спрашивали лишь в произвольной форме у родителей детей - это и есть причина, по которой так много русскоязычных школ в Украине.А демократия твоя закончилась с принятием Закона о языке - родителей уже ни о чем не спрашивают. Причем, принят был этот закон Верховной Радой с около-нулевым доверием. Которую после украинцы снесли под корень на выборах... Вот тебе и демократия

в країні близько 80% українців. який ще референдум потрібен?

хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи.

і багато батьків в усср обирали російськомовні школи по одній причині - тому що ВСІ ВНЗ були на російській мові. ті хто планував навчатися у ВНЗ логічно і дитину віддавали до російської школи щоб не травмувати дітей при зміні мови навчання. адже спробуй поясни дитині чому вона 10 років навчалася українською а тут хопа і повинна за літні канікули перенавчитися на російську. хочете сказати це не насильство для дітей які ходили до україномовних шкіл??? ви самі через це проходили??? чи батьки по "зрадницьки" вас заздалегідь віддали до російськомовної школи? в країні близько 80% українців. який ще референдум потрібен?хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи.і багато батьків в усср обирали російськомовні школи по одній причині - тому що ВСІ ВНЗ були на російській мові. ті хто планував навчатися у ВНЗ логічно і дитину віддавали до російської школи щоб не травмувати дітей при зміні мови навчання. адже спробуй поясни дитині чому вона 10 років навчалася українською а тут хопа і повинна за літні канікули перенавчитися на російську. хочете сказати це не насильство для дітей які ходили до україномовних шкіл??? ви самі через це проходили??? чи батьки по "зрадницьки" вас заздалегідь віддали до російськомовної школи?

Повторюсь, ЧГУ при СССР обучал на укр. языке (не могу сказать с какого года - не знаю, но с 80-х точно), те кто учился в рускоязычной школе с изучением укр. языка проблем не испытывали (непривычно было мат. термины на укр языке слушать, но большинство из них были не из школьной программы, т.е. все равно новые), думаю верно и наоборот, если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает. Повторюсь, ЧГУ при СССР обучал на укр. языке (не могу сказать с какого года - не знаю, но с 80-х точно), те кто учился в рускоязычной школе с изучением укр. языка проблем не испытывали (непривычно было мат. термины на укр языке слушать, но большинство из них были не из школьной программы, т.е. все равно новые), думаю верно и наоборот, если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5554 З нами з: 20.01.15 Подякував: 357 раз. Подякували: 571 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3946394739483949 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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