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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:28
Puente написав:shapo
Якраз я і не обговорюю практично ніколи - так - пару нота бене на полях . Але ці розмови виникають . І Ви неправі - майже всі країни у себе вже дуже давно видавлювали чужі мови . Просто це було достатньо давно . Хоча на тих же чехів подивитися - не так вже й давно ...
Сейчас не та ситуация в Украине чтобы выдавливать, что, собственно, результаты правления Порошенко и показали.
Эволюционный путь в этих деликатных вопросах намного предпочтительнее, чем очередное большевистское "мы наш, мы новый мир построим"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 11 вер, 2019 09:33
mephala написав: zРадио написав: mephala написав:
у країні близько 80% населення складають українці. то на якій мові по вашому повинно проходити навчання? закон демократії - більшість вирішує.
А в Австрии австрийцы составляют даже не 80%, а 89%. И что это доказывает?
У украинцев когда-то спрашивали на референдуме, на каком (каких) языках должно вестись обучение? Нет, не спрашивали. Спрашивали лишь в произвольной форме у родителей детей - это и есть причина, по которой так много русскоязычных школ в Украине.
А демократия твоя закончилась с принятием Закона о языке - родителей уже ни о чем не спрашивают. Причем, принят был этот закон Верховной Радой с около-нулевым доверием. Которую после украинцы снесли под корень на выборах... Вот тебе и демократия
в країні близько 80% українців. який ще референдум потрібен?
хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи.
і багато батьків в усср обирали російськомовні школи по одній причині - тому що ВСІ ВНЗ були на російській мові. ті хто планував навчатися у ВНЗ логічно і дитину віддавали до російської школи щоб не травмувати дітей при зміні мови навчання. адже спробуй поясни дитині чому вона 10 років навчалася українською а тут хопа і повинна за літні канікули перенавчитися на російську. хочете сказати це не насильство для дітей які ходили до україномовних шкіл??? ви самі через це проходили??? чи батьки по "зрадницьки" вас заздалегідь віддали до російськомовної школи?
Повторюсь, ЧГУ при СССР обучал на укр. языке (не могу сказать с какого года - не знаю, но с 80-х точно), те кто учился в рускоязычной школе с изучением укр. языка проблем не испытывали (непривычно было мат. термины на укр языке слушать, но большинство из них были не из школьной программы, т.е. все равно новые), думаю верно и наоборот, если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает.
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