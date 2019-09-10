Все, что не дает власть публично, – сигнал. Для партнеров, для общества, для противников. Всегда. Власть всегда задает нормы, показывает, что можно, а что нельзя. Показывает, что для нее нормально, а что нет. Очерчивает таким образом границы допустимого и разумного, задает тренды.



И фото с Игорем Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту Владимиру Зеленскому, а с олигархом встречается все руководство страны, которому он раздает советы и указания (а министры сидят и записывают) - тоже сигнал. Очень сильный и мощный сигнал. О том, что власть "ок" с тем, что говорит Коломойский и с тем, что делает Коломойский. И дает ему право так говорить и делать в дальнейшем.