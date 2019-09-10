Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:shapo Якраз я і не обговорюю практично ніколи - так - пару нота бене на полях . Але ці розмови виникають . І Ви неправі - майже всі країни у себе вже дуже давно видавлювали чужі мови . Просто це було достатньо давно . Хоча на тих же чехів подивитися - не так вже й давно ...
Сейчас не та ситуация в Украине чтобы выдавливать, что, собственно, результаты правления Порошенко и показали. Эволюционный путь в этих деликатных вопросах намного предпочтительнее, чем очередное большевистское "мы наш, мы новый мир построим"
mephala написав:у країні близько 80% населення складають українці. то на якій мові по вашому повинно проходити навчання? закон демократії - більшість вирішує.
А в Австрии австрийцы составляют даже не 80%, а 89%. И что это доказывает? У украинцев когда-то спрашивали на референдуме, на каком (каких) языках должно вестись обучение? Нет, не спрашивали. Спрашивали лишь в произвольной форме у родителей детей - это и есть причина, по которой так много русскоязычных школ в Украине.
А демократия твоя закончилась с принятием Закона о языке - родителей уже ни о чем не спрашивают. Причем, принят был этот закон Верховной Радой с около-нулевым доверием. Которую после украинцы снесли под корень на выборах... Вот тебе и демократия
в країні близько 80% українців. який ще референдум потрібен? хочеш школу/ВНЗ на іншій мові - ніхто не тримає. відкривай і ходи. і багато батьків в усср обирали російськомовні школи по одній причині - тому що ВСІ ВНЗ були на російській мові. ті хто планував навчатися у ВНЗ логічно і дитину віддавали до російської школи щоб не травмувати дітей при зміні мови навчання. адже спробуй поясни дитині чому вона 10 років навчалася українською а тут хопа і повинна за літні канікули перенавчитися на російську. хочете сказати це не насильство для дітей які ходили до україномовних шкіл??? ви самі через це проходили??? чи батьки по "зрадницьки" вас заздалегідь віддали до російськомовної школи?
Повторюсь, ЧГУ при СССР обучал на укр. языке (не могу сказать с какого года - не знаю, но с 80-х точно), те кто учился в рускоязычной школе с изучением укр. языка проблем не испытывали (непривычно было мат. термины на укр языке слушать, но большинство из них были не из школьной программы, т.е. все равно новые), думаю верно и наоборот, если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает.
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freeze написав:Посмотрел как голосовали сегодня депутаты.
Голос плотно спелся со Слугой народа, фактически Голос можно считать продавшимися или подконтрольными.
Во фракции Слуга народа два красавца - Дубинский и Бужинский, по фиг голосуют враздрай от толпы как хотят, или не голосуют, или воздерживаются.
Эпицентровский Герега, я не сомневался в его продажности, в прошлом активный БПП-шник, теперь тупо поддерживает все голосования Слуги народа, хотя числится внефракционным.
А как вам Геращенко, назвавшая депутатов Слуги "зелеными человечками, оккупировавшими Раду вслед за Крымом"?
Снова блокирование трибун, снова разжигание ненависти. Я некогда выражал позицию, что во власти должен быть баланс интересов, поэтому сильная оппозиция нужна - так вот, не отказываюсь от самого принципа, но забираю слова о необходимости ПЕСа в системе противовесов - этим радикалам и экстремистам нечего делать в Парламенте!
ПЕС не поддерживаю как партию По, но если оппозиция слишком слабо представлена и ей, вопреки регламенту, не дают возможности вносить правки и обговаривать законопроекты, то, по-моему, это правильно - блокировать трибуны и требовать возможности вносить поправки и проводить обсуждения.
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ol_zy написав:если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает.
цікаво яку школу закінчили ви щоб розписуєтеся за тих хто закінчив україномовну школу? коли математика/фізика/хімія/біологія були на українській. та взагалі все було на українській мові. тільки рузький язік та література були на московитському. і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?
Все, что не дает власть публично, – сигнал. Для партнеров, для общества, для противников. Всегда. Власть всегда задает нормы, показывает, что можно, а что нельзя. Показывает, что для нее нормально, а что нет. Очерчивает таким образом границы допустимого и разумного, задает тренды.
И фото с Игорем Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту Владимиру Зеленскому, а с олигархом встречается все руководство страны, которому он раздает советы и указания (а министры сидят и записывают) - тоже сигнал. Очень сильный и мощный сигнал. О том, что власть "ок" с тем, что говорит Коломойский и с тем, что делает Коломойский. И дает ему право так говорить и делать в дальнейшем.
Подолянин написав:И фото с Игорем Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту Владимиру Зеленскому
Судя по фото как раз олигарх и пришел на аудиенцию.
Ага А міністри конспектують слова того хто прийшов? Як на мене Якщо до мене прийшли-то слухають мене-таким чином записую не я. а той хто прийшов На фото все навпаки(включаючи Президента в якого також під рукою аркуші для записів
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Подолянин написав:И фото с Игорем Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту Владимиру Зеленскому
Судя по фото как раз олигарх и пришел на аудиенцию.
Ага А міністри конспектують слова того хто прийшов? Як на мене Якщо до мене прийшли-то слухають мене-таким чином записую не я. а той хто прийшов На фото все навпаки(включаючи Президента в якого також під рукою аркуші для записів
Насколько я вижу, это список предьяв Коломойскому, и текст одинаковый распечатанный на принтере у всех, чтобы никто ничего не забыл. Да и Коломойский нехарактерно для него грустный сидит, видимо залечила его веселая молодая команда. Эти как раз улыбаются.