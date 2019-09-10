Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?
А якщо без бла-бла-бла - в яких випадках студент міг стикатися з такою проблемою останні 10-15 років ДО прийняття ксенофобського мовного закону?
Відповідь - ні в яких! З самого початку 2000-х в Україні безліч вишів, викладаючих виключно українською.
А теперь подивимося з боку нацменшин - в яких випадках такі студенти можуть стикатися з проблемою викладання лектором на не-рідній їм мові ПІСЛЯ прийняття вищезгаданого закону?
Відповідь залишу на твій розсуд...
і до чого ваші 5 копійок якщо дискусія йшла про часи усср? і не знаю за всю Україну але у Харкові на початку 2000 ще викладали російською. Ніде не буде стикатися з проблемами. Нацменшини отримують освіту на українській мові починаючи з 5го класу згідно нового закону про мову.
19yuriy91 написав:...... я фоном смотрю(слушаю) чувак достаточно толковый, на мой взгляд, манера подачи своеобразная немного. ....
Согласен с Вами и вполне уважительно отношусь к Радзиховскому. Но слушать 1,5 часа - слишком много. Был бы благодарен, если бы Вы либо указывали какое-то конкретное место, либо давали краткое изложение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Вы мой пост читали? Вроде ясно написал - "родители старались отдавать". В укр. школы шли всё меньше и меньше. Привязка к месту проживания была, но в моё время этот вопрос решался достаточно легко. Мантры я не повторяю. Русификация была, насильственной не было.
А по-вашому "насильственная" - це під дулом автомата ? Це просто така собі "м"яка" сила . Яка просто видавлювала нестійких . Нестійких завжди і скрізь дуже багато . Типова ситуація ще дотепер в великих містах ( російськомовних переважно ) - батьки з села - говорять українською , діти - майже чисто російськомовні . Я питаю - чому - "а так всі навколо говорять" ... За СРСР було дуже багато такої собі прихованої українськості - коли рідна мова була "для своїх" ... Але це було цілком свідомо . Зараз з цим простіше - але подивіться , наскільки мало навіть пишуть на форумі українською . Всі ж розуміють - навіть москалі з-за поребрика , які тут тусуються ...
Почему бы и сейчас не использовать "м'яку силу"? Такое, как Вы пишете, можно называть как угодно, но как насильственное это не воспринимается. В отличие от сегодняшних законов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД Перейти на одну мову можна - але якщо м"яко - то тільки достатньо довго і при правильній і незмінній політиці . При роздуванні мовного питання про таке можна тільки мріяти - політики будуть піднімати в своїх інтересах сьогочасних . Не думаючи про майбутнє . Тому ... Я завжди розповідаю одне для прикладу - ICTV українською озвучкою мультиків зробила набагато більше для України в Криму - ніж будь-хто чи будь-що ... В чисто російських сім"ях з"явилися малолітні перекладачі для батьків .