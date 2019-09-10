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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3947394839493950

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:36

  zРадио написав:
  mephala написав:і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?


А якщо без бла-бла-бла - в яких випадках студент міг стикатися з такою проблемою останні 10-15 років ДО прийняття ксенофобського мовного закону?

Відповідь - ні в яких! З самого початку 2000-х в Україні безліч вишів, викладаючих виключно українською.

А теперь подивимося з боку нацменшин - в яких випадках такі студенти можуть стикатися з проблемою викладання лектором на не-рідній їм мові ПІСЛЯ прийняття вищезгаданого закону?

Відповідь залишу на твій розсуд...

і до чого ваші 5 копійок якщо дискусія йшла про часи усср?
і не знаю за всю Україну але у Харкові на початку 2000 ще викладали російською.
Ніде не буде стикатися з проблемами. Нацменшини отримують освіту на українській мові починаючи з 5го класу згідно нового закону про мову.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:41

Зе- і зекоманда.

Порог кримінальної відповідальності чиновників - з 15 млн грн!
Раніше було з 1 млн.

От вам, панове, і зеКоманда "борців з корупцією"!

https://censor.net.ua/news/3147721/v_no ... stvennosti
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:43

  19yuriy91 написав:......
я фоном смотрю(слушаю)
чувак достаточно толковый, на мой взгляд, манера подачи своеобразная немного.
....

Согласен с Вами и вполне уважительно отношусь к Радзиховскому.
Но слушать 1,5 часа - слишком много.
Был бы благодарен, если бы Вы либо указывали какое-то конкретное место, либо давали краткое изложение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:47

  shapo написав:..... Хотя молодёжь ниже 30 лет в основном пользуется и сейчас украинским, по-русски пишут с ошибками

По-украински тоже. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:51

  Puente написав:
  ЛАД написав:Вы мой пост читали?
Вроде ясно написал - "родители старались отдавать". В укр. школы шли всё меньше и меньше.
Привязка к месту проживания была, но в моё время этот вопрос решался достаточно легко.
Мантры я не повторяю.
Русификация была, насильственной не было.

А по-вашому "насильственная" - це під дулом автомата ? Це просто така собі "м"яка" сила . Яка просто видавлювала нестійких . Нестійких завжди і скрізь дуже багато . Типова ситуація ще дотепер в великих містах ( російськомовних переважно ) - батьки з села - говорять українською , діти - майже чисто російськомовні . Я питаю - чому - "а так всі навколо говорять" ... За СРСР було дуже багато такої собі прихованої українськості - коли рідна мова була "для своїх" ... Але це було цілком свідомо . Зараз з цим простіше - але подивіться , наскільки мало навіть пишуть на форумі українською . Всі ж розуміють - навіть москалі з-за поребрика , які тут тусуються ...

Почему бы и сейчас не использовать "м'яку силу"?
Такое, как Вы пишете, можно называть как угодно, но как насильственное это не воспринимается. В отличие от сегодняшних законов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:59

ЛАД
Перейти на одну мову можна - але якщо м"яко - то тільки достатньо довго і при правильній і незмінній політиці . При роздуванні мовного питання про таке можна тільки мріяти - політики будуть піднімати в своїх інтересах сьогочасних . Не думаючи про майбутнє . Тому ...
Я завжди розповідаю одне для прикладу - ICTV українською озвучкою мультиків зробила набагато більше для України в Криму - ніж будь-хто чи будь-що ... В чисто російських сім"ях з"явилися малолітні перекладачі для батьків .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:30

  Подолянин написав:Очередной сигнал: о чем говорит фото Зеленского и Коломойскогого


Это говорит о истерике штатного порохобота.
Если новости нет ее нужно высосать из пальца и для этого придумать о чем же говорили на встрече.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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