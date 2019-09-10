Додано: Сер 11 вер, 2019 12:48

shapo написав: Подолянин написав: Очередной сигнал: о чем говорит фото Зеленского и Коломойскогого Очередной сигнал: о чем говорит фото Зеленского и Коломойскогого



Это говорит о истерике штатного порохобота.

Если новости нет ее нужно высосать из пальца и для этого придумать о чем же говорили на встрече. Это говорит о истерике штатного порохобота.Если новости нет ее нужно высосать из пальца и для этого придумать о чем же говорили на встрече.

Постой паровоз,Не стучите колеса,Кондуктор нажми на тормоза... (стоны с галерки)Многие действия Зе-команды мне не очень нравятся, но!... то с какой скоростью Рада сейчас штампует действительно нужные законы (не про мову, не про веру, а именно "горячие") дорогого стоит.Если бы По удался обмен с Россией 35 на 35, ему бы дифирамбы со всех ТВ-каналов пели, как минимум месяц, мы бы увидели его, размахивающего хлипким кулачишком с разных трибун раз десять, если не больше. С Зе все прошло гораздо спокойнее, без выпендрежа во всю ширину груди.Ах, да... Давайте ка лучше месяц обсасывать фото Коломойского в Офисе Президента. Это надо же, он посмел не под покровом ночи, а в открытую приехать, и его, СТРАШНО СКАЗАТЬ!... приняли, и даже фото сами сделали. Ужас-ужас!