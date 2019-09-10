Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Cris написав:Налоговый долг одной только компании, контролируемой Коломойским, УкрНафты- 15,8 млрд грн!!! Это 16% всего налогового долга в государстве. На контрабанде государство теряет 63-93 млрд, еще 22-36 млрд на офшорах... Но им неймется контролировать именно ФОПов, потери от занижения реализации которых оцениваются в 2,0- 2,4 млрд грн и сопоставимы с расходами на дополнительное администрирование(((
Зе це просто прокладка, такий собі відволікач уваги для споживачів ТВ продукції каналів Коломойші
зараз за всіми показушними діями «нової влади» зі стрими кадрами(Cобаков), ховається велика небезпека для громадянського суспільства в Україні
Puente написав:ЛАД Перейти на одну мову можна - але якщо м"яко - то тільки достатньо довго і при правильній і незмінній політиці . При роздуванні мовного питання про таке можна тільки мріяти - політики будуть піднімати в своїх інтересах сьогочасних . Не думаючи про майбутнє . Тому ... Я завжди розповідаю одне для прикладу - ICTV українською озвучкою мультиків зробила набагато більше для України в Криму - ніж будь-хто чи будь-що ... В чисто російських сім"ях з"явилися малолітні перекладачі для батьків .
Полностью согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Ой, и где ж это порохоботы - совесть эпохи - были, когда при Порошенко каналы закрывали и жгли, а журналистов преследовали и убивали? Хотя... известно где - порохоботы подавали спички...
Так зелені ж нові, христально чисті, чи все одно, як каже колега freeze - пошкребеш зеленого, а там ховається порохобот!?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Ой, и где ж это порохоботы - совесть эпохи - были, когда при Порошенко каналы закрывали и жгли, а журналистов преследовали и убивали? Хотя... известно где - порохоботы подавали спички...
типа раз я указую что Зе ничем не лучше По, то значит я порохобот ?! да нет, любезный - я и против "деяний" По с дружками,
а вообще не находите странным - при По министр МВД - Собакян при Зе он же ?
может вообще балом правят другие лица ? а мы тут все Зе ... По ...