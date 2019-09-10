RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3949395039513952>
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:55

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:С Зе все прошло гораздо спокойнее, без выпендрежа во всю ширину груди.
Ну разумеется. Ответ ведь на поверхности:
Указы Зеленского о помиловании переданных России граждан засекретили, - Денисова
Данный обмен - "заслуга" фюрера а не Зеленского.
Подолянин
 
Повідомлень: 623
З нами з: 25.05.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:58

  Подолянин написав:
  antey1969 написав:С Зе все прошло гораздо спокойнее, без выпендрежа во всю ширину груди.
Ну разумеется. Ответ ведь на поверхности:
Указы Зеленского о помиловании переданных России граждан засекретили, - Денисова
Данный обмен - "заслуга" фюрера а не Зеленского.

Да мне пофиг. Даже если им всем поголовно присвоили звание Героя Украины.
Для меня важен факт - наши вернулись домой, точка!
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8711
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 2298 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:05

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Порог кримінальної відповідальності чиновників - з 15 млн грн!
Раніше було з 1 млн.

От вам, панове, і зеКоманда "борців з корупцією"!

https://censor.net.ua/news/3147721/v_no ... stvennosti


  Cris написав:Налоговый долг одной только компании, контролируемой Коломойским, УкрНафты- 15,8 млрд грн!!! Это 16% всего налогового долга в государстве.
На контрабанде государство теряет 63-93 млрд, еще 22-36 млрд на офшорах...
Но им неймется контролировать именно ФОПов, потери от занижения реализации которых оцениваются в 2,0- 2,4 млрд грн и сопоставимы с расходами на дополнительное администрирование(((


Зе це просто прокладка, такий собі відволікач уваги для споживачів ТВ продукції каналів Коломойші

зараз за всіми показушними діями «нової влади» зі стрими кадрами(Cобаков), ховається велика небезпека для громадянського суспільства в Україні

pavilion_dv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 23.05.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:21

  pavilion_dv написав:
зараз за всіми показушними діями «нової влади» зі стрими кадрами(Cобаков), ховається велика небезпека для громадянського суспільства в Україні



Ой, и где ж это порохоботы - совесть эпохи - были, когда при Порошенко каналы закрывали и жгли, а журналистов преследовали и убивали? Хотя... известно где - порохоботы подавали спички...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3429
З нами з: 02.05.18
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:29

  Puente написав:ЛАД
Перейти на одну мову можна - але якщо м"яко - то тільки достатньо довго і при правильній і незмінній політиці . При роздуванні мовного питання про таке можна тільки мріяти - політики будуть піднімати в своїх інтересах сьогочасних . Не думаючи про майбутнє . Тому ...
Я завжди розповідаю одне для прикладу - ICTV українською озвучкою мультиків зробила набагато більше для України в Криму - ніж будь-хто чи будь-що ... В чисто російських сім"ях з"явилися малолітні перекладачі для батьків .

Полностью согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14012
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4253 раз.
Подякували: 3945 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:32

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ой, и где ж это порохоботы - совесть эпохи - были, когда при Порошенко каналы закрывали и жгли, а журналистов преследовали и убивали? Хотя... известно где - порохоботы подавали спички...

Так зелені ж нові, христально чисті, чи все одно, як каже колега freeze - пошкребеш зеленого, а там ховається порохобот!? :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8313
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:33

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ой, и где ж это порохоботы - совесть эпохи - были, когда при Порошенко каналы закрывали и жгли, а журналистов преследовали и убивали? Хотя... известно где - порохоботы подавали спички...


типа раз я указую что Зе ничем не лучше По, то значит я порохобот ?!
да нет, любезный - я и против "деяний" По с дружками,

а вообще не находите странным - при По министр МВД - Собакян при Зе он же ?

может вообще балом правят другие лица ? а мы тут все Зе ... По ...

pavilion_dv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 23.05.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:37

  shapo написав:
  Волгарь написав:Коломойский, похоже, выполняет ту же роль всеобщего пугала, что и БАБ в России 20 лет назад.


"Украине не Россия" (Кучма)
"Там у них другие мерки..." (Высоцкий)

Ни, просто нынешняя Украина очень напоминает Россию 99-2003-го годов.
Только истерии и экзальтации в России на тот период в общественном пространстве было гораздо меньше.
Волгарь
 
Повідомлень: 7097
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:44

  pavilion_dv написав:типа раз я указую что Зе ничем не лучше По, то значит я порохобот ?!
да нет, любезный - я и против "деяний" По с дружками,

Рад, если ошибся. В таком случае сорян. Просто среди здешних критиков Зеленского 99% - "профессиональные" порохоботы

  pavilion_dv написав:а вообще не находите странным - при По министр МВД - Собакян при Зе он же ?


Нахожу. Шапошникову, кстати, респект и уважуха - Дуб действительно зашкварился с Аваковым. Да и вся команда Зе, оставив столь токсичного министра, сама себя в лужу посадила
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3429
З нами з: 02.05.18
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:07

  Волгарь написав:Ни, просто нынешняя Украина очень напоминает Россию 99-2003-го годов.
Только истерии и экзальтации в России на тот период в общественном пространстве было гораздо меньше.

Заблуждение тиражируемое в России уже лет 20
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1898
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3949395039513952>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+, Волгарь і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.