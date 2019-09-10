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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3949395039513952
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:11

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:также, как и Львовский университет - если не ошибаюсь, до 1939-го его окончили едва ли с десяток украинцев, все остальные - поляки и евреи.


Помиляєтесь.
1833 в ун-ті навчалися понад 300 українців, вони студіювали на філос. та богословському ф-тах. 1842 на богословському ф-ті було 295 студентів, з них 237 – укр. походження.
Cклад студентів Францового ун-ту був багатонаціональним. На зламі 19–20 ст. переважали студенти-поляки. Згідно з даними за 1896/97 навч. рік, в ун-ті числилося 762 студенти польс. національності, 459 – укр., 316 – єврейс. та 14 – ін. національностей.
Кількість студентів-українців наприкінці 1890-х рр. зменшилася. У 1870/71 навч. році укр. студенти складали 41 % усієї кількості студентів ун-ту, у 1896/97 навч. році – 30 %. Це було пов'язано зі скороченням набору до теологічного ф-ту (саме на ньому переважно навчалися українці, вони складали 3/4 його чисельності). http://resource.history.org.ua/cgi-bin/ ... niversytet

Тобто в ХІХ ст. щороку сотні українців закінчували даний заклад.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:19

  shapo написав:
  Волгарь написав:Ни, просто нынешняя Украина очень напоминает Россию 99-2003-го годов.
Только истерии и экзальтации в России на тот период в общественном пространстве было гораздо меньше.

Заблуждение тиражируемое в России уже лет 20

Это - ЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ от чтения форума и новостей от украинских информагентств. И поверьте, и то и это очень напоминает общественную атмосферу в РФ нулевых - то же тотальное недоверие к власти/общественный раздрай/аналитеги, творения которых не стоят бумаги, на которой они пишут/всеобщая фрустрация/абсолютно полярные оценки окружающей обстановки/преобладание крайних мнений/всеобщая нетерпимость к чужому мнению/ненависть к инородцам. Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:25

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  budivelnik написав:Зображення
  freeze написав:
  Подолянин написав:И фото с Игорем Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту Владимиру Зеленскому
Судя по фото как раз олигарх и пришел на аудиенцию.
Ага
А міністри конспектують слова того хто прийшов?
Як на мене
Якщо до мене прийшли-то слухають мене-таким чином записую не я. а той хто прийшов
На фото все навпаки(включаючи Президента в якого також під рукою аркуші для записів

Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:03

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Ни, просто нынешняя Украина очень напоминает Россию 99-2003-го годов.
Только истерии и экзальтации в России на тот период в общественном пространстве было гораздо меньше.

И поверьте, и то и это очень напоминает общественную атмосферу в РФ нулевых - то же тотальное недоверие к власти/общественный раздрай/аналитеги, творения которых не стоят бумаги, на которой они пишут/всеобщая фрустрация/абсолютно полярные оценки окружающей обстановки/преобладание крайних мнений/всеобщая нетерпимость к чужому мнению/ненависть к инородцам. Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут


Ну сейчас в РФ наступил всеобщий мир и благополучие, а главное вера ! верА в пу и гу

Сейчас конечно МосковСити - очень современный, технологичный и цифровой мегаполис (без иронии), только вот на кого работают все эти современные технологии и "покращення" ??

Так оно красиво все на первый взгляд , за собянина хряпни гамбургер : )



Но за это все кто-то очень дорого платит самым ценным что у него есть.
Выберайте себе любой понравившийся вид :)

Вот оно "цифровое гос-во" на страже правопорядка

pavilion_dv
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:04

Re: Політичні дискусії

https://news.finance.ua/ru/news/-/456168/v-privatbank-prishli-s-obyskami
"«Вызывает обеспокоенность то, что под предлогом якобы «незаконности» привлечения рекрутинговых компаний, районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять и получить доступ ко всем документам, связанным с юридической защитой банка», — говорится в официальном комментарии Приватбанка относительно обысков."

"Новый лица", новые дела :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:09

Re: Політичні дискусії

Таймінг подій
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:26

  pavilion_dv написав:
  Волгарь написав:Ни, просто нынешняя Украина очень напоминает Россию 99-2003-го годов.
Только истерии и экзальтации в России на тот период в общественном пространстве было гораздо меньше.

И поверьте, и то и это очень напоминает общественную атмосферу в РФ нулевых - то же тотальное недоверие к власти/общественный раздрай/аналитеги, творения которых не стоят бумаги, на которой они пишут/всеобщая фрустрация/абсолютно полярные оценки окружающей обстановки/преобладание крайних мнений/всеобщая нетерпимость к чужому мнению/ненависть к инородцам. Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут


Ну сейчас в РФ наступил всеобщий мир и благополучие, а главное вера ! верА в пу и гу

Сейчас конечно МосковСити - очень современный, технологичный и цифровой мегаполис (без иронии), только вот на кого работают все эти современные технологии и "покращення" ??

Так оно красиво все на первый взгляд , за собянина хряпни гамбургер : )



Но за это все кто-то очень дорого платит самым ценным что у него есть.
Выберайте себе любой понравившийся вид :)

Вот оно "цифровое гос-во" на страже правопорядка


Очень сильный аргумент!
Уверяю Вас - Москва это не совсем Россия, а Россия не совсем Москва.
Хотя со средней з/п в 80 тыс. + при подоходном налоге в 13% и ППС в 2,5 раза, именно по УРОВНЮ ЖИЗНИ Москва несомненно входит в первую десятку городов мира. Я же о другом. Не люблю это определение, но открою Вам небольшой секрет - именно со стороны полемика на форуме, увы, наиболее полно описывается затасканным термином Х....АЧ.
И тут не убавить не прибавить. Самое же удивительное, что настоящие проблемы страны:
- Вымирание
- Эмиграция молодежи
- Пирамидальная БС
- Затягивающаяся петля госдолга
- Неадекватный курс валюты
- Фактический паралич власти
- Подготовка ТЭК к зиме
- возможная потеря транзита
- ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ВОЙНА
- Потеря поддержки в мире
на форуме, да и в общественном пространстве просто игнорируются.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:30

  Волгарь написав:Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут


Ну раз все это лучше видится со стороны, то позволь со стороны дать оценку происходящему в РФ:

1. Падение качества образования вследствие оккупации ЗАО РПЦ школ и университетов.

2. Рост агрессии в обществе за счет все того же религиозного фактора. Нетерпимость не только к малым народам РФ, но и украинцам, грузинам, прибалтам и всем остальным, кого демонизирует гундяево-чаплиновская шобла.

3. Политический и социальный застой вследствие узурпации власти кооперативом Озеро непрерывно на протяжении 20 лет. Сжатие пружины народного недовольства.

4. Экономическая стагнация вследствие чрезмерной концентрации капитала в руках Озера, высокой доли госкомпаний в экономики, а также падения науки и качества образования.

5. Международный имидж агрессора (заслуженный), тормозящий экономическую и технологическую интеграцию, без которой невозможно сложное производство. Фактическое выпадение из системы международного разделения труда во всех сегментах, кроме добычи углеводородов.

Это только по верхам - детали перечислять можно до вечера...
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:41

  Волгарь написав:И тут не убавить не прибавить. Самое же удивительное, что настоящие проблемы страны:
- Вымирание
- Эмиграция молодежи
- Пирамидальная БС
- Затягивающаяся петля госдолга
- Неадекватный курс валюты
- Фактический паралич власти
- Подготовка ТЭК к зиме
- возможная потеря транзита
- ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ВОЙНА
- Потеря поддержки в мире
на форуме, да и в общественном пространстве просто игнорируются.


Люди слишком приземленные что бы обсуждать некоторые пункты вашего списка.)
А вообщето народ у нас к всему уже привык.
Обсуждают восновном локальные проблемы и политику в персоналиях.
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