Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:также, как и Львовский университет - если не ошибаюсь, до 1939-го его окончили едва ли с десяток украинцев, все остальные - поляки и евреи.
Помиляєтесь.
1833 в ун-ті навчалися понад 300 українців, вони студіювали на філос. та богословському ф-тах. 1842 на богословському ф-ті було 295 студентів, з них 237 – укр. походження. Cклад студентів Францового ун-ту був багатонаціональним. На зламі 19–20 ст. переважали студенти-поляки. Згідно з даними за 1896/97 навч. рік, в ун-ті числилося 762 студенти польс. національності, 459 – укр., 316 – єврейс. та 14 – ін. національностей. Кількість студентів-українців наприкінці 1890-х рр. зменшилася. У 1870/71 навч. році укр. студенти складали 41 % усієї кількості студентів ун-ту, у 1896/97 навч. році – 30 %. Це було пов'язано зі скороченням набору до теологічного ф-ту (саме на ньому переважно навчалися українці, вони складали 3/4 його чисельності). http://resource.history.org.ua/cgi-bin/ ... niversytet
Тобто в ХІХ ст. щороку сотні українців закінчували даний заклад.
Волгарь написав:Ни, просто нынешняя Украина очень напоминает Россию 99-2003-го годов. Только истерии и экзальтации в России на тот период в общественном пространстве было гораздо меньше.
Заблуждение тиражируемое в России уже лет 20
Это - ЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ от чтения форума и новостей от украинских информагентств. И поверьте, и то и это очень напоминает общественную атмосферу в РФ нулевых - то же тотальное недоверие к власти/общественный раздрай/аналитеги, творения которых не стоят бумаги, на которой они пишут/всеобщая фрустрация/абсолютно полярные оценки окружающей обстановки/преобладание крайних мнений/всеобщая нетерпимость к чужому мнению/ненависть к инородцам. Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут
Подолянин написав:И фото с Игорем Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту Владимиру Зеленскому
Судя по фото как раз олигарх и пришел на аудиенцию.
Ага А міністри конспектують слова того хто прийшов? Як на мене Якщо до мене прийшли-то слухають мене-таким чином записую не я. а той хто прийшов На фото все навпаки(включаючи Президента в якого також під рукою аркуші для записів
Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.
Волгарь написав:Ни, просто нынешняя Украина очень напоминает Россию 99-2003-го годов. Только истерии и экзальтации в России на тот период в общественном пространстве было гораздо меньше.
И поверьте, и то и это очень напоминает общественную атмосферу в РФ нулевых - то же тотальное недоверие к власти/общественный раздрай/аналитеги, творения которых не стоят бумаги, на которой они пишут/всеобщая фрустрация/абсолютно полярные оценки окружающей обстановки/преобладание крайних мнений/всеобщая нетерпимость к чужому мнению/ненависть к инородцам. Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут
Ну сейчас в РФ наступил всеобщий мир и благополучие, а главное вера ! верА в пу и гу
Сейчас конечно МосковСити - очень современный, технологичный и цифровой мегаполис (без иронии), только вот на кого работают все эти современные технологии и "покращення" ??
Так оно красиво все на первый взгляд , за собянина хряпни гамбургер : )
Но за это все кто-то очень дорого платит самым ценным что у него есть. Выберайте себе любой понравившийся вид
https://news.finance.ua/ru/news/-/456168/v-privatbank-prishli-s-obyskami "«Вызывает обеспокоенность то, что под предлогом якобы «незаконности» привлечения рекрутинговых компаний, районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять и получить доступ ко всем документам, связанным с юридической защитой банка», — говорится в официальном комментарии Приватбанка относительно обысков."
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Волгарь написав:Ни, просто нынешняя Украина очень напоминает Россию 99-2003-го годов. Только истерии и экзальтации в России на тот период в общественном пространстве было гораздо меньше.
И поверьте, и то и это очень напоминает общественную атмосферу в РФ нулевых - то же тотальное недоверие к власти/общественный раздрай/аналитеги, творения которых не стоят бумаги, на которой они пишут/всеобщая фрустрация/абсолютно полярные оценки окружающей обстановки/преобладание крайних мнений/всеобщая нетерпимость к чужому мнению/ненависть к инородцам. Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут
Ну сейчас в РФ наступил всеобщий мир и благополучие, а главное вера ! верА в пу и гу
Сейчас конечно МосковСити - очень современный, технологичный и цифровой мегаполис (без иронии), только вот на кого работают все эти современные технологии и "покращення" ??
Так оно красиво все на первый взгляд , за собянина хряпни гамбургер : )
Но за это все кто-то очень дорого платит самым ценным что у него есть. Выберайте себе любой понравившийся вид
Вот оно "цифровое гос-во" на страже правопорядка
Очень сильный аргумент! Уверяю Вас - Москва это не совсем Россия, а Россия не совсем Москва. Хотя со средней з/п в 80 тыс. + при подоходном налоге в 13% и ППС в 2,5 раза, именно по УРОВНЮ ЖИЗНИ Москва несомненно входит в первую десятку городов мира. Я же о другом. Не люблю это определение, но открою Вам небольшой секрет - именно со стороны полемика на форуме, увы, наиболее полно описывается затасканным термином Х....АЧ. И тут не убавить не прибавить. Самое же удивительное, что настоящие проблемы страны: - Вымирание - Эмиграция молодежи - Пирамидальная БС - Затягивающаяся петля госдолга - Неадекватный курс валюты - Фактический паралич власти - Подготовка ТЭК к зиме - возможная потеря транзита - ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ВОЙНА - Потеря поддержки в мире на форуме, да и в общественном пространстве просто игнорируются.
Волгарь написав:Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут
Ну раз все это лучше видится со стороны, то позволь со стороны дать оценку происходящему в РФ:
1. Падение качества образования вследствие оккупации ЗАО РПЦ школ и университетов.
2. Рост агрессии в обществе за счет все того же религиозного фактора. Нетерпимость не только к малым народам РФ, но и украинцам, грузинам, прибалтам и всем остальным, кого демонизирует гундяево-чаплиновская шобла.
3. Политический и социальный застой вследствие узурпации власти кооперативом Озеро непрерывно на протяжении 20 лет. Сжатие пружины народного недовольства.
4. Экономическая стагнация вследствие чрезмерной концентрации капитала в руках Озера, высокой доли госкомпаний в экономики, а также падения науки и качества образования.
5. Международный имидж агрессора (заслуженный), тормозящий экономическую и технологическую интеграцию, без которой невозможно сложное производство. Фактическое выпадение из системы международного разделения труда во всех сегментах, кроме добычи углеводородов.
Это только по верхам - детали перечислять можно до вечера...