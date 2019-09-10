Волгарь написав:

Ни, просто нынешняя Украина очень напоминает Россию 99-2003-го годов.Только истерии и экзальтации в России на тот период в общественном пространстве было гораздо меньше.И поверьте, и то и это очень напоминает общественную атмосферу в РФ нулевых - то же тотальное недоверие к власти/общественный раздрай/аналитеги, творения которых не стоят бумаги, на которой они пишут/всеобщая фрустрация/абсолютно полярные оценки окружающей обстановки/преобладание крайних мнений/всеобщая нетерпимость к чужому мнению/ненависть к инородцам. Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут