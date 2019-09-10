Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:также, как и Львовский университет - если не ошибаюсь, до 1939-го его окончили едва ли с десяток украинцев, все остальные - поляки и евреи.
Помиляєтесь.
1833 в ун-ті навчалися понад 300 українців, вони студіювали на філос. та богословському ф-тах. 1842 на богословському ф-ті було 295 студентів, з них 237 – укр. походження. Cклад студентів Францового ун-ту був багатонаціональним. На зламі 19–20 ст. переважали студенти-поляки. Згідно з даними за 1896/97 навч. рік, в ун-ті числилося 762 студенти польс. національності, 459 – укр., 316 – єврейс. та 14 – ін. національностей. Кількість студентів-українців наприкінці 1890-х рр. зменшилася. У 1870/71 навч. році укр. студенти складали 41 % усієї кількості студентів ун-ту, у 1896/97 навч. році – 30 %. Це було пов'язано зі скороченням набору до теологічного ф-ту (саме на ньому переважно навчалися українці, вони складали 3/4 його чисельності). http://resource.history.org.ua/cgi-bin/ ... niversytet
Тобто в ХІХ ст. щороку сотні українців закінчували даний заклад.
Волгарь написав:Ни, просто нынешняя Украина очень напоминает Россию 99-2003-го годов. Только истерии и экзальтации в России на тот период в общественном пространстве было гораздо меньше.
Заблуждение тиражируемое в России уже лет 20
Это - ЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ от чтения форума и новостей от украинских информагентств. И поверьте, и то и это очень напоминает общественную атмосферу в РФ нулевых - то же тотальное недоверие к власти/общественный раздрай/аналитеги, творения которых не стоят бумаги, на которой они пишут/всеобщая фрустрация/абсолютно полярные оценки окружающей обстановки/преобладание крайних мнений/всеобщая нетерпимость к чужому мнению/ненависть к инородцам. Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут
Подолянин написав:И фото с Игорем Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту Владимиру Зеленскому
Судя по фото как раз олигарх и пришел на аудиенцию.
Ага А міністри конспектують слова того хто прийшов? Як на мене Якщо до мене прийшли-то слухають мене-таким чином записую не я. а той хто прийшов На фото все навпаки(включаючи Президента в якого також під рукою аркуші для записів
Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.
Волгарь написав:Ни, просто нынешняя Украина очень напоминает Россию 99-2003-го годов. Только истерии и экзальтации в России на тот период в общественном пространстве было гораздо меньше.
И поверьте, и то и это очень напоминает общественную атмосферу в РФ нулевых - то же тотальное недоверие к власти/общественный раздрай/аналитеги, творения которых не стоят бумаги, на которой они пишут/всеобщая фрустрация/абсолютно полярные оценки окружающей обстановки/преобладание крайних мнений/всеобщая нетерпимость к чужому мнению/ненависть к инородцам. Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут
Ну сейчас в РФ наступил всеобщий мир и благополучие, а главное вера ! верА в пу и гу
Сейчас конечно МосковСити - очень современный, технологичный и цифровой мегаполис (без иронии), только вот на кого работают все эти современные технологии и "покращення" ??
Так оно красиво все на первый взгляд , за собянина хряпни гамбургер : )
Но за это все кто-то очень дорого платит самым ценным что у него есть. Выберайте себе любой понравившийся вид
https://news.finance.ua/ru/news/-/456168/v-privatbank-prishli-s-obyskami "«Вызывает обеспокоенность то, что под предлогом якобы «незаконности» привлечения рекрутинговых компаний, районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять и получить доступ ко всем документам, связанным с юридической защитой банка», — говорится в официальном комментарии Приватбанка относительно обысков."
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Волгарь написав:Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут
Ну раз все это лучше видится со стороны, то позволь со стороны дать оценку происходящему в РФ:
1. Падение качества образования вследствие оккупации ЗАО РПЦ школ и университетов.
2. Рост агрессии в обществе за счет все того же религиозного фактора. Нетерпимость не только к малым народам РФ, но и украинцам, грузинам, прибалтам и всем остальным, кого демонизирует гундяево-чаплиновская шобла.
3. Политический и социальный застой вследствие узурпации власти кооперативом Озеро непрерывно на протяжении 20 лет. Сжатие пружины народного недовольства.
4. Экономическая стагнация вследствие чрезмерной концентрации капитала в руках Озера, высокой доли госкомпаний в экономики, а также падения науки и качества образования.
5. Международный имидж агрессора (заслуженный), тормозящий экономическую и технологическую интеграцию, без которой невозможно сложное производство. Фактическое выпадение из системы международного разделения труда во всех сегментах, кроме добычи углеводородов.
Это только по верхам - детали перечислять можно до вечера...
Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.
Предлагаю познакомиться с депутатом 9 созыва — Софией Фединой, которая является 5 номером Европейской Солидарности.
Думаю, ее имя теперь часто будет звучать в новом парламенте, поскольку ее работа – это «верещать» в микрофон и делать вид патриотки. Именно по этой причине она еще не подала свою декларацию про доходы, поскольку не определилась на кого оформлять заработанное имущество.
По ее мнению, мы слишком хорошо живем, ведь в супермаркетах существуют очереди за едой, а люди позволяют отдыхать в Турции и Египте.
А все те, кто был не доволен властью на протяжении 5 лет – лжепатриоты и никогда не поддерживали «Майдан». Все эти люди –«зажравшиеся заразы», которым слишком хорошо живётся.
Ну а умение пустить слезу – «высший пилотаж» Фединой.
С большим нетерпением жду ее декларацию, чтобы посмотреть, как все эти пять лет она избегала магазины, курорты, автомобили, недвижимость. Хотя, глядя на «лицо депутатши» становиться абсолютно понятным, что аппетит у Фединой был не плохой и «жрала» она за троих."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Cris написав:Налоговый долг одной только компании, контролируемой Коломойским, УкрНафты- 15,8 млрд грн!!! Это 16% всего налогового долга в государстве. На контрабанде государство теряет 63-93 млрд, еще 22-36 млрд на офшорах... Но им неймется контролировать именно ФОПов, потери от занижения реализации которых оцениваются в 2,0- 2,4 млрд грн и сопоставимы с расходами на дополнительное администрирование(((
Зе це просто прокладка, такий собі відволікач уваги для споживачів ТВ продукції каналів Коломойші
зараз за всіми показушними діями «нової влади» зі стрими кадрами(Cобаков), ховається велика небезпека для громадянського суспільства в Україні
О чём Вы? Публично грабят всех, у кого можно, хоть что- то отобрать. В условиях публично проданного "Правосудия"
" https://enovosty.com/news-markets/full/ ... biznesmena Днепропетровские налоговики назначили цену в $20 тыс за «голову бизнесмена» Главная » Последние новости » Новости рынков » Днепропетровские налоговики назначили цену в $20 тыс за «голову бизнесмена» Новости рынков, 13:15:20
Представители налоговой милиции Днепропетровской области во главе с первым заместителем руководителя управления ДФС Сергеем Пеньковым шантажируют коллег директора компании «Софт Оил» Кирилла Суворова, предлагая «за его голову» 20 тыс. долларов. Об этом сообщает программа «Надзвичайні новини», выходящая на канале ICTV.
В июне 2019 года днепропетровские фискалы три недели удерживали Суворова на загородной базе отдыха, но ему удалось скрыться. «Просто начали давить и психологически выдавливать свидетельство: «Подпиши отказ от своей фирмы». Следователь начал говорить: «Давай начинай рассказывать, потому что сейчас заведем в камеру — начнем допрос по-другому», — рассказал бизнесмен журналистам.
Поводом для заточения бизнесмена стала ситуация, которая сложилась вокруг компании «Софт Оил», подписавшей контракт на поставки масла базового в Украину. В 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для лабораторных анализов. Уже 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн. Однако за день до этого директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.
Вскоре неизвестные шантажисты начали вымогать выкуп за снятие ареста. Как отметил Олейник, просили оказать «финансовую поддержку налоговой милиции».
«Она сказала, что является представителем от руководства. Я так понял налоговой милиции Днепропетровской области. За освобождение масла была озвучена сумма 180 тыс. долларов. Она объяснили пропорцию, как будет распределена эта сумма: часть должна была быть передана в налоговую полицию Днепропетровской области, часть предусматривалась для Николаевской таможни», — рассказал адвокат Роман Могила.
Юристы компании обратились во все государственные инстанции и даже добились снятия ареста с масла. А ГБР начало следствие против киднеперов-налоговиков. Но 28 августа масло было арестовано повторно. Сами же представители ДФС вышли на юристов предпринимателя с предложением «продать» директора фирмы.
«Позвонил Юрий Францен. Это, как мне известно оперуполномоченный Днепропетровской налоговой полиции. Он мне заявляет, что он пришел от руководителя и есть интересное предложение, которое заключалась в том, что за денежное вознаграждение я должен назвать место, где находится Суворов, а также помочь привлечь его к уголовной ответственности. Помочь убедить его, что надо дать показания, которые будут его компрометировать за преступления, которые он не совершал. 20 тысяч долларов», — рассказал адвокат Егор Латайко.
По его словам, еще 20 тыс. долларов фискалы предлагали за совладельца фирмы Дмитрия Олийныка."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.