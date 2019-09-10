Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Rammstein сняли клип Deutschland. Там вообщем германия умрет и немки рожают собак, по крайней мере так можно интерпретировать.
И мужиковатые-феминистки и транссекссуалы противостоят Германии и органам власти и в последствие берут германию в заложники цепляю на нашу черную деву Пояс Шахида . Вся современная Германия находится у власти в фриков, которые удерживают страну в заложниках и в Поясе Шахида. Потом революция Марксизма. И Гроб улетает в космос.