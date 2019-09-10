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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3950395139523953
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:02

Курс евро!

Rammstein сняли клип Deutschland. Там вообщем германия умрет и немки рожают собак, по крайней мере так можно интерпретировать.

И мужиковатые-феминистки и транссекссуалы противостоят Германии и органам власти и в последствие берут германию в заложники цепляю на нашу черную деву Пояс Шахида . Вся современная Германия находится у власти в фриков, которые удерживают страну в заложниках и в Поясе Шахида. Потом революция Марксизма. И Гроб улетает в космос.

видео с объяснения
https://youtu.be/udb4ctoBuVg?t=550


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