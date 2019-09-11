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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3950395139523953>
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:25

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  budivelnik написав:Зображення
  freeze написав:
  Подолянин написав:И фото с Игорем Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту Владимиру Зеленскому
Судя по фото как раз олигарх и пришел на аудиенцию.
Ага
А міністри конспектують слова того хто прийшов?
Як на мене
Якщо до мене прийшли-то слухають мене-таким чином записую не я. а той хто прийшов
На фото все навпаки(включаючи Президента в якого також під рукою аркуші для записів

Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:03

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Ни, просто нынешняя Украина очень напоминает Россию 99-2003-го годов.
Только истерии и экзальтации в России на тот период в общественном пространстве было гораздо меньше.

И поверьте, и то и это очень напоминает общественную атмосферу в РФ нулевых - то же тотальное недоверие к власти/общественный раздрай/аналитеги, творения которых не стоят бумаги, на которой они пишут/всеобщая фрустрация/абсолютно полярные оценки окружающей обстановки/преобладание крайних мнений/всеобщая нетерпимость к чужому мнению/ненависть к инородцам. Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут


Ну сейчас в РФ наступил всеобщий мир и благополучие, а главное вера ! верА в пу и гу

Сейчас конечно МосковСити - очень современный, технологичный и цифровой мегаполис (без иронии), только вот на кого работают все эти современные технологии и "покращення" ??

Так оно красиво все на первый взгляд , за собянина хряпни гамбургер : )



Но за это все кто-то очень дорого платит самым ценным что у него есть.
Выберайте себе любой понравившийся вид :)

Вот оно "цифровое гос-во" на страже правопорядка

pavilion_dv
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:04

Re: Політичні дискусії

https://news.finance.ua/ru/news/-/456168/v-privatbank-prishli-s-obyskami
"«Вызывает обеспокоенность то, что под предлогом якобы «незаконности» привлечения рекрутинговых компаний, районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять и получить доступ ко всем документам, связанным с юридической защитой банка», — говорится в официальном комментарии Приватбанка относительно обысков."

"Новый лица", новые дела :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:09

Re: Політичні дискусії

Таймінг подій
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:30

  Волгарь написав:Это в общественной сфере - про демографию/экономику/социалку/войну/финансы/стиль и методы госуправления и множество других подобных НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ вещей, весь негатив в которых особенно хорошо заметен со СТОРОНЫ я упоминать просто не буду, все равно потрут


Ну раз все это лучше видится со стороны, то позволь со стороны дать оценку происходящему в РФ:

1. Падение качества образования вследствие оккупации ЗАО РПЦ школ и университетов.

2. Рост агрессии в обществе за счет все того же религиозного фактора. Нетерпимость не только к малым народам РФ, но и украинцам, грузинам, прибалтам и всем остальным, кого демонизирует гундяево-чаплиновская шобла.

3. Политический и социальный застой вследствие узурпации власти кооперативом Озеро непрерывно на протяжении 20 лет. Сжатие пружины народного недовольства.

4. Экономическая стагнация вследствие чрезмерной концентрации капитала в руках Озера, высокой доли госкомпаний в экономики, а также падения науки и качества образования.

5. Международный имидж агрессора (заслуженный), тормозящий экономическую и технологическую интеграцию, без которой невозможно сложное производство. Фактическое выпадение из системы международного разделения труда во всех сегментах, кроме добычи углеводородов.

Это только по верхам - детали перечислять можно до вечера...
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:43

Re: Політичні дискусії

Ser Fil написав:
Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html


Почему большой бизнес принимает Зеленского в своем кабинете ?
Это кабинет Зеленского в Офисе президента.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:02

Курс евро!

Rammstein сняли клип Deutschland. Там вообщем германия умрет и немки рожают собак, по крайней мере так можно интерпретировать.

И мужиковатые-феминистки и транссекссуалы противостоят Германии и органам власти и в последствие берут германию в заложники цепляю на нашу черную деву Пояс Шахида . Вся современная Германия находится у власти в фриков, которые удерживают страну в заложниках и в Поясе Шахида. Потом революция Марксизма. И Гроб улетает в космос.

видео с объяснения
https://youtu.be/udb4ctoBuVg?t=550


proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:31

  antey1969 написав:
  Подолянин написав:
  antey1969 написав:С Зе все прошло гораздо спокойнее, без выпендрежа во всю ширину груди.
Ну разумеется. Ответ ведь на поверхности:
Указы Зеленского о помиловании переданных России граждан засекретили, - Денисова
Данный обмен - "заслуга" фюрера а не Зеленского.

Да мне пофиг. Даже если им всем поголовно присвоили звание Героя Украины.
Для меня важен факт - наши вернулись домой, точка!


Может теперь пуйлу и Харьков отдать?
Не ну наши же вернуть....а чооо?
То что украинцы вернулись домой плюс....
Но чем расплатится Украина ,кроме отпущеных россиян?
Неизвестно.....
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:39

Порошенко в Раде, Ляшко на улицах: как две партии будут расшатывать ситуацию в стране

Прошло почти четыре месяца с момента проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах. Поскольку людская память довольно коротка, да и в стране произошло много резонансных событий, то антипатии к бывшему главе государства поутихли. В парламенте "Европейская солидарность" Порошенко, по понятным причинам, не особо активна, и лишь периодически напоминает о себе.

Основная деятельность партии Порошенко разворачивается "за кулисами". На фоне обострения слухов о предстоящих досрочных выборах "ЕС" активно начала искать союзников. Это неудивительно, поскольку рейтинги партии экс-президента невысоки, как и шансы занять более ли менее достойное количество мест в горсоветах. "Козырей" на руках, которые дадут возможность повысить свой рейтинг, как и активных команд в регионах у политсилы Порошенко тоже нет. Но есть финансы, которые могут стать решающим аргументом для поддержки тех партий, у которых они отсутствуют.

Стратегическое объединение "Евросолидарности" и "Радикальной партии"

Кроме всего прочего, у "ЕС" нет также активных известных энергичных спикеров, которые смогли бы "завести" толпу на местах. Сам Порошенко с его надрывным пафосом уже давно никого не " возбуждает". Да и наличие ряда уголовных дел явно не способствует излишней медиа активности. Поэтому было принято решение объединить свои усилия с "бессеребреником" Олегом Ляшко, который лишился финансовой поддержки всех спонсоров после того, как с треском проиграл внеочередные парламентские выборы.

Слухи о том, что "ЕС" периодически сотрудничает с "Радикальной партией" ходили уже давно. Так, поговаривали, что именно Порошенко был одним из спонсоров Ляшко после президентских выборов, а нардеп "ЕС" Виктория Сюмар якобы курировала предвыборный штаб "радикалов" на внеочередных парламентских. Правда, довольно неэффективно, как оказалось в итоге.

Конечно же, речь не идет о слиянии двух партий, а всего лишь о стратегическом сотрудничестве в свете досрочных выборов. О том, что переговоры вошли в активную фазу, "Вестям" подтвердили и у "радикалов", и в "ЕС".

"Да, переговоры ведутся. Пока что на уровне определения информационных поводов и активного их прорабатывания. Это будет точно не завтра, начнем активно действовать где-то через месяц, перед отопительным сезоном, когда пойдут платежки, газ и так далее. Да, главным "рупором", который начнет раскачивать ситуацию станет Олег (Ляшко - "Вести"). То есть, он критикует Зеленского, и если говорить совсем примитивно, то напоминает, что при Порошенко такого не было. Взамен он получит определенное финансирование для своей кампании. Сумму назвать не могу, поскольку не владею этой информацией", - рассказал "Вестям" источник в "Евросолидарности", который знаком с ходом переговоров, добавив, что основные регионы, на которые нацелены обе политсилы - это запад и центр страны.

Если Ляшко, по словам нардепа, будет раскачивать "рабочих и крестьян" на улицах, то "ЕС" это будет стараться делать в стенах Верховной Рады, используя любые информационные поводы, чтобы быть максимально медиа активными.

В свою очередь один из представителей "Радикальной партии" отметил, что его политсила действительно намерена серьезно "пободаться" за местные советы.

"Мы сейчас анализируем, где можем максимально нарастить свой электорат, и там будем активно работать. Конечно, задача максимум - зайти в Киевсовет. Но посмотрим, получится ли это", - рассказал "Вестям" один из членов "Радикальной партии".

Почему именно Ляшко выгоден и нужен Порошенко, а не например, Анатолий Гриценко, Игорь Смешко или Владимир Гройсман? Ответ прост. Дело в том, что ни один из вышеперечисленных кандидатов, кроме "радикала" не обладают нужной уличной харизмой и патетикой, которая способна зарядить простых людей. Многие его хлесткие выражения, как например, "скотыняки", уже давно стали народными "мемами". На это всегда был определенный электоральный спрос. Кроме того, в уста Ляшко всегда можно вложить такую грязь против нынешней власти, за которую Порошенко и его команда может поплатиться сторицей.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:42

  Puente написав:shapo
Якраз я і не обговорюю практично ніколи - так - пару нота бене на полях . Але ці розмови виникають . І Ви неправі - майже всі країни у себе вже дуже давно видавлювали чужі мови . Просто це було достатньо давно . Хоча на тих же чехів подивитися - не так вже й давно ...

Французы боролись с распространением английского.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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