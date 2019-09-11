Додано: Сер 11 вер, 2019 17:39

Прошло почти четыре месяца с момента проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах. Поскольку людская память довольно коротка, да и в стране произошло много резонансных событий, то антипатии к бывшему главе государства поутихли. В парламенте "Европейская солидарность" Порошенко, по понятным причинам, не особо активна, и лишь периодически напоминает о себе.Основная деятельность партии Порошенко разворачивается "за кулисами". На фоне обострения слухов о предстоящих досрочных выборах "ЕС" активно начала искать союзников. Это неудивительно, поскольку рейтинги партии экс-президента невысоки, как и шансы занять более ли менее достойное количество мест в горсоветах. "Козырей" на руках, которые дадут возможность повысить свой рейтинг, как и активных команд в регионах у политсилы Порошенко тоже нет. Но есть финансы, которые могут стать решающим аргументом для поддержки тех партий, у которых они отсутствуют.Стратегическое объединение "Евросолидарности" и "Радикальной партии"Кроме всего прочего, у "ЕС" нет также активных известных энергичных спикеров, которые смогли бы "завести" толпу на местах. Сам Порошенко с его надрывным пафосом уже давно никого не " возбуждает". Да и наличие ряда уголовных дел явно не способствует излишней медиа активности. Поэтому было принято решение объединить свои усилия с "бессеребреником" Олегом Ляшко, который лишился финансовой поддержки всех спонсоров после того, как с треском проиграл внеочередные парламентские выборы.Слухи о том, что "ЕС" периодически сотрудничает с "Радикальной партией" ходили уже давно. Так, поговаривали, что именно Порошенко был одним из спонсоров Ляшко после президентских выборов, а нардеп "ЕС" Виктория Сюмар якобы курировала предвыборный штаб "радикалов" на внеочередных парламентских. Правда, довольно неэффективно, как оказалось в итоге.Конечно же, речь не идет о слиянии двух партий, а всего лишь о стратегическом сотрудничестве в свете досрочных выборов. О том, что переговоры вошли в активную фазу, "Вестям" подтвердили и у "радикалов", и в "ЕС"."Да, переговоры ведутся. Пока что на уровне определения информационных поводов и активного их прорабатывания. Это будет точно не завтра, начнем активно действовать где-то через месяц, перед отопительным сезоном, когда пойдут платежки, газ и так далее. Да, главным "рупором", который начнет раскачивать ситуацию станет Олег (Ляшко - "Вести"). То есть, он критикует Зеленского, и если говорить совсем примитивно, то напоминает, что при Порошенко такого не было. Взамен он получит определенное финансирование для своей кампании. Сумму назвать не могу, поскольку не владею этой информацией", - рассказал "Вестям" источник в "Евросолидарности", который знаком с ходом переговоров, добавив, что основные регионы, на которые нацелены обе политсилы - это запад и центр страны.Если Ляшко, по словам нардепа, будет раскачивать "рабочих и крестьян" на улицах, то "ЕС" это будет стараться делать в стенах Верховной Рады, используя любые информационные поводы, чтобы быть максимально медиа активными.В свою очередь один из представителей "Радикальной партии" отметил, что его политсила действительно намерена серьезно "пободаться" за местные советы."Мы сейчас анализируем, где можем максимально нарастить свой электорат, и там будем активно работать. Конечно, задача максимум - зайти в Киевсовет. Но посмотрим, получится ли это", - рассказал "Вестям" один из членов "Радикальной партии".Почему именно Ляшко выгоден и нужен Порошенко, а не например, Анатолий Гриценко, Игорь Смешко или Владимир Гройсман? Ответ прост. Дело в том, что ни один из вышеперечисленных кандидатов, кроме "радикала" не обладают нужной уличной харизмой и патетикой, которая способна зарядить простых людей. Многие его хлесткие выражения, как например, "скотыняки", уже давно стали народными "мемами". На это всегда был определенный электоральный спрос. Кроме того, в уста Ляшко всегда можно вложить такую грязь против нынешней власти, за которую Порошенко и его команда может поплатиться сторицей.