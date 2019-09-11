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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3950395139523953
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:56

  Starikan написав:
  Puente написав:shapo
Якраз я і не обговорюю практично ніколи - так - пару нота бене на полях . Але ці розмови виникають . І Ви неправі - майже всі країни у себе вже дуже давно видавлювали чужі мови . Просто це було достатньо давно . Хоча на тих же чехів подивитися - не так вже й давно ...

Французы боролись с распространением английского.

Ещё совсем недавно в Испании были низкие квоты на радио на звучание англоязычных песен.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:26

  ЛАД написав: P.s. Starikan, возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях.
Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко?
Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса.

А что вы хотите? Чтобы я выступил с их публичным осуждением ? 8)

В подписи у меня явные фрики и обозленные на Пороха, которым ненависть застилает объективный взгляд на нынешнее состояние дел, с ними вообще дискутировать бесполезно.

И кто такие "сторонники Порошенко"? Выборы прошли, он сейчас рядовой депутат.
Я был сторонником Порошенко, потому что считал его наименьшим злом, а Зе - катастрофой для Украины. Вот и посмотрим, кто в конечном счете был прав. Экономические законы Зе я не комментирую, потому что далек от этого (например, никогда не понимал, почему должна существовать каста "избранных" и при том не самых, мягко говоря, малообеспеченных граждан, платящих мизерные налоги и ЕСВ - это вопрос для сторонников социальной справедливости :wink: ).

А вообще-то я мало дискутирую. Вчера тут целый день жевали языковую проблему (и продолжают до сих пор), а она меня мало интересует. Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.

В основном я стараюсь ставить острые вопросы или привожу цитаты для обсуждения.
Правда, часто получаю "ну это такой-то - известный порохобот, его читать нельзя".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:38

https://lb.ua/news/2019/09/11/437025_komitet_radi_rekomendoval_dosrochno.html

Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.

Янукович: "а что, так можно было?"
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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