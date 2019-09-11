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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3950395139523953 Додано: Сер 11 вер, 2019 17:56 Starikan написав: Puente написав: shapo

Якраз я і не обговорюю практично ніколи - так - пару нота бене на полях . Але ці розмови виникають . І Ви неправі - майже всі країни у себе вже дуже давно видавлювали чужі мови . Просто це було достатньо давно . Хоча на тих же чехів подивитися - не так вже й давно ... Якраз я і не обговорюю практично ніколи - так - пару нота бене на полях . Але ці розмови виникають . І Ви неправі - майже всі країни у себе вже дуже давно видавлювали чужі мови . Просто це було достатньо давно . Хоча на тих же чехів подивитися - не так вже й давно ...

Французы боролись с распространением английского. Французы боролись с распространением английского.

Ещё совсем недавно в Испании были низкие квоты на радио на звучание англоязычных песен. Ещё совсем недавно в Испании были низкие квоты на радио на звучание англоязычных песен. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2902 З нами з: 31.08.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 766 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 18:26 ЛАД написав: P.s. Starikan, возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях.

Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко?

Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса. P.s., возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях.Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко?Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса.

А что вы хотите? Чтобы я выступил с их публичным осуждением ?



В подписи у меня явные фрики и обозленные на Пороха, которым ненависть застилает объективный взгляд на нынешнее состояние дел, с ними вообще дискутировать бесполезно.



И кто такие "сторонники Порошенко"? Выборы прошли, он сейчас рядовой депутат.

Я был сторонником Порошенко, потому что считал его наименьшим злом, а Зе - катастрофой для Украины. Вот и посмотрим, кто в конечном счете был прав. Экономические законы Зе я не комментирую, потому что далек от этого (например, никогда не понимал, почему должна существовать каста "избранных" и при том не самых, мягко говоря, малообеспеченных граждан, платящих мизерные налоги и ЕСВ - это вопрос для сторонников социальной справедливости ).



А вообще-то я мало дискутирую. Вчера тут целый день жевали языковую проблему (и продолжают до сих пор), а она меня мало интересует. Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.



В основном я стараюсь ставить острые вопросы или привожу цитаты для обсуждения.

Правда, часто получаю "ну это такой-то - известный порохобот, его читать нельзя". А что вы хотите? Чтобы я выступил с их публичным осуждением ?В подписи у меня явные фрики и обозленные на Пороха, которым ненависть застилает объективный взгляд на нынешнее состояние дел, с ними вообще дискутировать бесполезно.И кто такие "сторонники Порошенко"? Выборы прошли, он сейчас рядовой депутат.Я был сторонником Порошенко, потому что считал его наименьшим злом, а Зе - катастрофой для Украины. Вот и посмотрим, кто в конечном счете был прав. Экономические законы Зе я не комментирую, потому что далек от этого (например, никогда не понимал, почему должна существовать каста "избранных" и при том не самых, мягко говоря, малообеспеченных граждан, платящих мизерные налоги и ЕСВ - это вопрос для сторонников социальной справедливости).А вообще-то я мало дискутирую. Вчера тут целый день жевали языковую проблему (и продолжают до сих пор), а она меня мало интересует. Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.В основном я стараюсь ставить острые вопросы или привожу цитаты для обсуждения.Правда, часто получаю "ну это такой-то - известный порохобот, его читать нельзя". Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16178 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 18:38 https://lb.ua/news/2019/09/11/437025_komitet_radi_rekomendoval_dosrochno.html



Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.



Янукович: "а что, так можно было?" Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16178 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2498 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3950395139523953 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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