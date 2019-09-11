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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3950395139523953
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:56

  Starikan написав:
  Puente написав:shapo
Якраз я і не обговорюю практично ніколи - так - пару нота бене на полях . Але ці розмови виникають . І Ви неправі - майже всі країни у себе вже дуже давно видавлювали чужі мови . Просто це було достатньо давно . Хоча на тих же чехів подивитися - не так вже й давно ...

Французы боролись с распространением английского.

Ещё совсем недавно в Испании были низкие квоты на радио на звучание англоязычных песен.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:26

  ЛАД написав: P.s. Starikan, возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях.
Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко?
Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса.

А что вы хотите? Чтобы я выступил с их публичным осуждением ? 8)

В подписи у меня явные фрики и обозленные на Пороха, которым ненависть застилает объективный взгляд на нынешнее состояние дел, с ними вообще дискутировать бесполезно.

И кто такие "сторонники Порошенко"? Выборы прошли, он сейчас рядовой депутат.
Я был сторонником Порошенко, потому что считал его наименьшим злом, а Зе - катастрофой для Украины. Вот и посмотрим, кто в конечном счете был прав. Экономические законы Зе я не комментирую, потому что далек от этого (например, никогда не понимал, почему должна существовать каста "избранных" и при том не самых, мягко говоря, малообеспеченных граждан, платящих мизерные налоги и ЕСВ - это вопрос для сторонников социальной справедливости :wink: ).

А вообще-то я мало дискутирую. Вчера тут целый день жевали языковую проблему (и продолжают до сих пор), а она меня мало интересует. Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.

В основном я стараюсь ставить острые вопросы или привожу цитаты для обсуждения.
Правда, часто получаю "ну это такой-то - известный порохобот, его читать нельзя".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:38

https://lb.ua/news/2019/09/11/437025_komitet_radi_rekomendoval_dosrochno.html

Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.

Янукович: "а что, так можно было?"
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:00

Starikan
Увы, любые попытки перевести обсуждение на острые, и интересующие всех темы - жестко удалялись мондером.
Я до сих пор в шоке: более 20 постов удалено, при чём с официальными текстами.
А темы, сейчас, обозлённые подкидывают каждый день http://ukrrudprom.com/analytics/Setka_L ... yu_ve.html
И "новая власть" уже "гуляет по полной" на Лазурном Берегу... - у них уже всё сложилось.
И до сих пор не заблокирован. :shock:
Вероятно сильно наехали на редакторов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:14

  Starikan написав:
  Puente написав:shapo
Якраз я і не обговорюю практично ніколи - так - пару нота бене на полях . Але ці розмови виникають . І Ви неправі - майже всі країни у себе вже дуже давно видавлювали чужі мови . Просто це було достатньо давно . Хоча на тих же чехів подивитися - не так вже й давно ...

Французы боролись с распространением английского.


Это у них послевоенные комплексы бывшей империи язык которой перестал быть основным международным языком играют до сих пор.
Но там понтов больше, особенно когда они изображают что не понимают английского.
Такие же понты я видел однажды у заезжего канадского украинца на Крещатике
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:27

  komant733 написав:
  antey1969 написав:
  Подолянин написав: :o у разумеется. Ответ ведь на поверхности:
Указы Зеленского о помиловании переданных России граждан засекретили, - Денисова
Данный обмен - "заслуга" фюрера а не Зеленского.

Да мне пофиг. Даже если им всем поголовно присвоили звание Героя Украины.
Для меня важен факт - наши вернулись домой, точка!


Может теперь пуйлу и Харьков отдать?
Не ну наши же вернуть....а чооо?
То что украинцы вернулись домой плюс....
Но чем расплатится Украина ,кроме отпущеных россиян?
Неизвестно.....

Уже известно. Коварный ЗЕ пообещал отдать Пу десять областей и половину ЗВР впридачу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:06

  shapo написав:Такие же понты я видел однажды у заезжего канадского украинца на Крещатике


Вот-вот. У нас ведь тоже то ли комплексы, то ли понты. А чего ради? С развитием информационных технологий автоперевода уже через 10 лет не будет абсолютно никакой разницы - все в онлайне будет переводится с любого на любой язык. И звук, и текст.

Пожалуй, уделом языковых сантиментов останется лишь классика поэзии и музыка с вокалом. Ну и политики продолжат разжигать - куда ж без них :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:13

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:С развитием информационных технологий автоперевода уже через 10 лет не будет абсолютно никакой разницы - все в онлайне будет переводится с любого на любой язык. И звук, и текст.

Пожалуй, уделом языковых сантиментов останется лишь классика поэзии и музыка с вокалом. Ну и политики продолжат разжигать - куда ж без них

А чого ж тобі так муляє закон про Мову, якщо все одно все перекладається? ;)
Бо в душі ти все одно совок-совком, хоч і топ менеджер, як тут розповідаєш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:17

  lapay написав:
  zРадио написав:С развитием информационных технологий автоперевода уже через 10 лет не будет абсолютно никакой разницы - все в онлайне будет переводится с любого на любой язык. И звук, и текст.

Пожалуй, уделом языковых сантиментов останется лишь классика поэзии и музыка с вокалом. Ну и политики продолжат разжигать - куда ж без них

А чого ж тобі так муляє закон про Мову, якщо все одно все перекладається? ;)
Бо в душі ти все одно совок-совком, хоч і топ менеджер, як тут розповідаєш.


Я совок, потому что мой родной - русский? А ты, ксенофоб, не слишком ли много на себя берешь? :mrgreen:

Что касается упомянутого закона - мне он нисколько не мешает. А пусть даже неродным мне украинским владею лучше тебя. Но я знаю, что истинная цель этого закона не в поддержке украинского языка, а в разжигании вражды в обществе. Поэтому я и выступаю против него
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