Додано: Сер 11 вер, 2019 18:26

ЛАД написав: P.s. Starikan, возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях.

Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко?

Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса. P.s., возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях.Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко?Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса.

А что вы хотите? Чтобы я выступил с их публичным осуждением ?В подписи у меня явные фрики и обозленные на Пороха, которым ненависть застилает объективный взгляд на нынешнее состояние дел, с ними вообще дискутировать бесполезно.И кто такие "сторонники Порошенко"? Выборы прошли, он сейчас рядовой депутат.Я был сторонником Порошенко, потому что считал его наименьшим злом, а Зе - катастрофой для Украины. Вот и посмотрим, кто в конечном счете был прав. Экономические законы Зе я не комментирую, потому что далек от этого (например, никогда не понимал, почему должна существовать каста "избранных" и при том не самых, мягко говоря, малообеспеченных граждан, платящих мизерные налоги и ЕСВ - это вопрос для сторонников социальной справедливости).А вообще-то я мало дискутирую. Вчера тут целый день жевали языковую проблему (и продолжают до сих пор), а она меня мало интересует. Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.В основном я стараюсь ставить острые вопросы или привожу цитаты для обсуждения.Правда, часто получаю "ну это такой-то - известный порохобот, его читать нельзя".