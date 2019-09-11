Starikan написав:
Французы боролись с распространением английского.
Ещё совсем недавно в Испании были низкие квоты на радио на звучание англоязычных песен.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 вер, 2019 17:56
Ещё совсем недавно в Испании были низкие квоты на радио на звучание англоязычных песен.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:26
А что вы хотите? Чтобы я выступил с их публичным осуждением ?
В подписи у меня явные фрики и обозленные на Пороха, которым ненависть застилает объективный взгляд на нынешнее состояние дел, с ними вообще дискутировать бесполезно.
И кто такие "сторонники Порошенко"? Выборы прошли, он сейчас рядовой депутат.
Я был сторонником Порошенко, потому что считал его наименьшим злом, а Зе - катастрофой для Украины. Вот и посмотрим, кто в конечном счете был прав. Экономические законы Зе я не комментирую, потому что далек от этого (например, никогда не понимал, почему должна существовать каста "избранных" и при том не самых, мягко говоря, малообеспеченных граждан, платящих мизерные налоги и ЕСВ - это вопрос для сторонников социальной справедливости ).
А вообще-то я мало дискутирую. Вчера тут целый день жевали языковую проблему (и продолжают до сих пор), а она меня мало интересует. Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.
В основном я стараюсь ставить острые вопросы или привожу цитаты для обсуждения.
Правда, часто получаю "ну это такой-то - известный порохобот, его читать нельзя".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:38
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:00
Starikan
Увы, любые попытки перевести обсуждение на острые, и интересующие всех темы - жестко удалялись мондером.
Я до сих пор в шоке: более 20 постов удалено, при чём с официальными текстами.
А темы, сейчас, обозлённые подкидывают каждый день
И "новая власть" уже "гуляет по полной" на Лазурном Берегу... - у них уже всё сложилось.
И до сих пор не заблокирован.
Вероятно сильно наехали на редакторов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:14
Это у них послевоенные комплексы бывшей империи язык которой перестал быть основным международным языком играют до сих пор.
Но там понтов больше, особенно когда они изображают что не понимают английского.
Такие же понты я видел однажды у заезжего канадского украинца на Крещатике
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:27
Уже известно. Коварный ЗЕ пообещал отдать Пу десять областей и половину ЗВР впридачу.
Додано: Сер 11 вер, 2019 20:06
Вот-вот. У нас ведь тоже то ли комплексы, то ли понты. А чего ради? С развитием информационных технологий автоперевода уже через 10 лет не будет абсолютно никакой разницы - все в онлайне будет переводится с любого на любой язык. И звук, и текст.
Пожалуй, уделом языковых сантиментов останется лишь классика поэзии и музыка с вокалом. Ну и политики продолжат разжигать - куда ж без них
Додано: Сер 11 вер, 2019 20:13
Re: Політичні дискусії
А чого ж тобі так муляє закон про Мову, якщо все одно все перекладається?
Бо в душі ти все одно совок-совком, хоч і топ менеджер, як тут розповідаєш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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