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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3951395239533954
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:46

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.

І заразом план Савченко стане реальністю. Не буде цього, і не мрійте, бо ніякий Аваков не захистить цих самогубців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:48

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Но с другой стороны, я понимаю, что истинная цель этого закона не в поддержке украинского языка, а в разжигании вражды в обществе.

Тому і совок, таких законів була купа в різних країнах, в тому числі і в європейських.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:56

  freeze написав:
  Starikan написав:Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.


Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского.
Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.


Но обман здесь очевиден - потому что выполнение Минских соглашений не приближает нас к ЕС. Это абсолютно разные процессы с разными задачами и KPI.

PS: да, очевиден не всем :mrgreen: но все же...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:01

  lapay написав:
  zРадио написав:Но с другой стороны, я понимаю, что истинная цель этого закона не в поддержке украинского языка, а в разжигании вражды в обществе.

Тому і совок, таких законів була купа в різних країнах, в тому числі і в європейських.


Ггггг, твой аргумент и есть чистый совок, потому что ты - сам совок. Мыслить категориями "у других было, значит и у меня будет" - редкий пример пещерной инволюции! Всеми этими законами европейцы играли в прошлом веке. Какие развитые государства парит т.н. языковая проблема сегодня, когда единственным языком науки является английский?..

Я тебе отвечу - никакие! Это удел ультра-правых лузеров-политиков, адептов учений расизма, фашизма и национал-социализма
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Всеми этими законами европейцы играли в прошлом веке. Какие развитые государства парит языковая проблема сегодня, когда единственным языком науки стал английский?..

Прикольно, про науку згадав. А ти хоч в курсі, що квоти ввели на ЗМІ, а не на наукові видання?
І в розвинутих країнах є мовні квоти, дохтор маніпуляційний наук.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:12

  zРадио написав:
  freeze написав:
  Starikan написав:Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.


Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского.
Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.


Но обман здесь очевиден - потому что выполнение Минских соглашений не приближает нас к ЕС. Это абсолютно разные процессы с разными задачами и KPI.

PS: да, очевиден не всем :mrgreen: но все же...

Команда всем радоваться поступила уже давно:
Необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о войне на Донбассе: у Зеленского отличились новым скандальным заявлением
https://replyua.net/news/167137-neobhod ... eniem.html
Необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о войне на Донбассе: у Зеленского отличились новым скандальным заявлением
Народный депутат от президентской партии «Слуга народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, призвал украинцев меньше говорить о войне на Донбассе, передает replyua.net. По его словам, для того, что бы популяризировать Украину в мире, необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о ситуации о войне на востоке страны, поскольку это отпугивает как туристов, так и инвесторов. «Это конечно не к комитету, но внешняя политика из-за войны имеет массу других вопросов без ответов. Как найти баланс во внешнеполитической риторике, в публичной политике между темой войны и инвестиций? Они никоим образом не помогают друг другу. Война – это нестабильность, инвестиции не идут туда, где нестабильность», - уверен Яременко.

Более того, он уверено сообщил, что якобы сама власть создает негативные впечатления про свою страну. «Как популяризировать Украину как туристический объект, если здесь идет война. И мы все время говорим о войне. Поэтому некоторые вещи, мол, "мягко сказал" – это на определенный вкус, что можно сильнее слабее сказать. Есть еще вопросы ответственности и влияния этих сильных слов, которыми мы немножко заигрались, на реальную ситуацию: и в отношениях с друзьями, и в отношениях с врагами, и в отношении бизнеса к этому, поэтому для меня было в свое время очень странно смотреть, как президент какой-то простреленный корпус автобуса показывает на встрече с бизнесменами в Давосе. Это для чего? Чтобы отпугнуть их совершенно окончательно и показать, что в этой стране вообще рано говорить об экономике, потому что там стреляют?», - задался он вопросом.

Промышленность ликвидирована, земля уже продана, население изгнано,... - чисто Грузинский сценарий - Чего не ясно?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:21

  budivelnik написав:ol_zy
Різниця у маленьких двох словах
до абсолюту...
Єдина Державна мова,як єдина Державна Армія,так і Єдина Віра - роблять Державу непереможною...

Это и есть абсолют, так что разницы то и нет...
Да и ввод в корне не верен. Непобедимой страну делает сплоченный народ, готовый на самопожертвование ради страны и не важно у кого какая вера или на каком языке он говорит.
А ваш абсолют и привел к Крымоордло. Если бы националисты не попытались самоутвердится за счет идиотского законопроекта о языке, то все бы сложилось по другому. Это там где люди хорошо знают укр. язык было не особо принципиален запрет языка на уровне гос. структур, а вот там где знание укр. языка было низкое или никакое, вот там и получилось устроить то, что есть на сегодня. Если бы хватило ума продвигать укр. язык давая преференции (пряники), а не используя кнут, то и результат был бы совсем другой.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:38

  mephala написав:
  ol_zy написав:если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает.

цікаво яку школу закінчили ви щоб розписуєтеся за тих хто закінчив україномовну школу?
коли математика/фізика/хімія/біологія були на українській. та взагалі все було на українській мові. тільки рузький язік та література були на московитському.
і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?

бред какой-то... никто никогда не переспрашивал из тех кто заканчивал рус/укр школы в Украине. Переспрашивали только из соседних республик, те которые укр. язык не знали в принципе, я заканчивал рус. школу половина одногрупников укр школы, проблем ни у тех ни у тех не было и никто не переспрашивал. Проблемы были только у тех, кто был из соседних республик. Никогда не слышал о проблемах у тех кто закончил укр. школу с обучением в ВНЗ на руском языке. Возможно были школы и ВНЗ с "рузьким" или "московитским" языками, но я о таких в Украине не слышал. В вашей московии там да с их росийским языком могли возникать проблемы, т.к. у них таки росийский с диалектами, а не классический русский, который мы используем и учили тут.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:39

  lapay написав:
  zРадио написав:Всеми этими законами европейцы играли в прошлом веке. Какие развитые государства парит языковая проблема сегодня, когда единственным языком науки стал английский?..

Прикольно, про науку згадав. А ти хоч в курсі, що квоти ввели на ЗМІ, а не на наукові видання?
І в розвинутих країнах є мовні квоти, дохтор маніпуляційний наук.


В розвинутих країнах, прахвесор, є й не такі атавізми - зокрема, королі та князі :mrgreen: Наведи приклад саме запровадження мовних обмежень в 21-ому сторіччі!

А щодо відсутності квот на наукові видання - це тількі у порохоботів наука буває без освіти :mrgreen: Мова вищої освіти яка згідно закону, титан думки???

PS: взагалі то треба англійську розвивати в якості мови вищої школи! Сьогоднішні студенти - то люди світу, а не схрону!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 11 вер, 2019 21:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:45

  zРадио написав:
  mephala написав:і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?


А якщо без бла-бла-бла - в яких випадках студент міг стикатися з такою проблемою останні 10-15 років ДО прийняття ксенофобського мовного закону?

Відповідь - ні в яких! З самого початку 2000-х в Україні безліч вишів, викладаючих виключно українською.

А теперь подивимося з боку нацменшин - в яких випадках такі студенти можуть стикатися з проблемою викладання лектором на не-рідній їм мові ПІСЛЯ прийняття вищезгаданого закону?

Відповідь залишу на твій розсуд...

В ЧНУ преподавание на укр. языке было 1940 года (нашел). И еще добавлю на физ/мат специальности обычно поступали люди. которым несколько отличных терминов особой роли не играли. Но были и такие, которые после первого курса ушли, потому что сложно и да они заканчивали укр. школу, то есть сложность была не из-за языка. А были студенты из Молдавии, которые получили красные дипломы и укр. язык они услышали практически впервые на лекциях и им это не помешало проучиться 5 лет. Еще раз повторюсь не делайте из языка абсолюта - это ни к чему хорошему не приводит.
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