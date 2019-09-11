Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.
І заразом план Савченко стане реальністю. Не буде цього, і не мрійте, бо ніякий Аваков не захистить цих самогубців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Starikan написав:Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.
Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского. Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.
Но обман здесь очевиден - потому что выполнение Минских соглашений не приближает нас к ЕС. Это абсолютно разные процессы с разными задачами и KPI.
zРадио написав:Но с другой стороны, я понимаю, что истинная цель этого закона не в поддержке украинского языка, а в разжигании вражды в обществе.
Тому і совок, таких законів була купа в різних країнах, в тому числі і в європейських.
Ггггг, твой аргумент и есть чистый совок, потому что ты - сам совок. Мыслить категориями "у других было, значит и у меня будет" - редкий пример пещерной инволюции! Всеми этими законами европейцы играли в прошлом веке. Какие развитые государства парит т.н. языковая проблема сегодня, когда единственным языком науки является английский?..
Я тебе отвечу - никакие! Это удел ультра-правых лузеров-политиков, адептов учений расизма, фашизма и национал-социализма
Starikan написав:Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.
Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского. Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.
Но обман здесь очевиден - потому что выполнение Минских соглашений не приближает нас к ЕС. Это абсолютно разные процессы с разными задачами и KPI.
PS: да, очевиден не всем но все же...
Команда всем радоваться поступила уже давно:
Необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о войне на Донбассе: у Зеленского отличились новым скандальным заявлением https://replyua.net/news/167137-neobhod ... eniem.html Необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о войне на Донбассе: у Зеленского отличились новым скандальным заявлением Народный депутат от президентской партии «Слуга народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, призвал украинцев меньше говорить о войне на Донбассе, передает replyua.net. По его словам, для того, что бы популяризировать Украину в мире, необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о ситуации о войне на востоке страны, поскольку это отпугивает как туристов, так и инвесторов. «Это конечно не к комитету, но внешняя политика из-за войны имеет массу других вопросов без ответов. Как найти баланс во внешнеполитической риторике, в публичной политике между темой войны и инвестиций? Они никоим образом не помогают друг другу. Война – это нестабильность, инвестиции не идут туда, где нестабильность», - уверен Яременко.
Более того, он уверено сообщил, что якобы сама власть создает негативные впечатления про свою страну. «Как популяризировать Украину как туристический объект, если здесь идет война. И мы все время говорим о войне. Поэтому некоторые вещи, мол, "мягко сказал" – это на определенный вкус, что можно сильнее слабее сказать. Есть еще вопросы ответственности и влияния этих сильных слов, которыми мы немножко заигрались, на реальную ситуацию: и в отношениях с друзьями, и в отношениях с врагами, и в отношении бизнеса к этому, поэтому для меня было в свое время очень странно смотреть, как президент какой-то простреленный корпус автобуса показывает на встрече с бизнесменами в Давосе. Это для чего? Чтобы отпугнуть их совершенно окончательно и показать, что в этой стране вообще рано говорить об экономике, потому что там стреляют?», - задался он вопросом.
Промышленность ликвидирована, земля уже продана, население изгнано,... - чисто Грузинский сценарий - Чего не ясно?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:ol_zy Різниця у маленьких двох словах до абсолюту... Єдина Державна мова,як єдина Державна Армія,так і Єдина Віра - роблять Державу непереможною...
Это и есть абсолют, так что разницы то и нет... Да и ввод в корне не верен. Непобедимой страну делает сплоченный народ, готовый на самопожертвование ради страны и не важно у кого какая вера или на каком языке он говорит. А ваш абсолют и привел к Крымоордло. Если бы националисты не попытались самоутвердится за счет идиотского законопроекта о языке, то все бы сложилось по другому. Это там где люди хорошо знают укр. язык было не особо принципиален запрет языка на уровне гос. структур, а вот там где знание укр. языка было низкое или никакое, вот там и получилось устроить то, что есть на сегодня. Если бы хватило ума продвигать укр. язык давая преференции (пряники), а не используя кнут, то и результат был бы совсем другой.
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ol_zy написав:если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает.
цікаво яку школу закінчили ви щоб розписуєтеся за тих хто закінчив україномовну школу? коли математика/фізика/хімія/біологія були на українській. та взагалі все було на українській мові. тільки рузький язік та література були на московитському. і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?
бред какой-то... никто никогда не переспрашивал из тех кто заканчивал рус/укр школы в Украине. Переспрашивали только из соседних республик, те которые укр. язык не знали в принципе, я заканчивал рус. школу половина одногрупников укр школы, проблем ни у тех ни у тех не было и никто не переспрашивал. Проблемы были только у тех, кто был из соседних республик. Никогда не слышал о проблемах у тех кто закончил укр. школу с обучением в ВНЗ на руском языке. Возможно были школы и ВНЗ с "рузьким" или "московитским" языками, но я о таких в Украине не слышал. В вашей московии там да с их росийским языком могли возникать проблемы, т.к. у них таки росийский с диалектами, а не классический русский, который мы используем и учили тут.
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mephala написав:і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?
А якщо без бла-бла-бла - в яких випадках студент міг стикатися з такою проблемою останні 10-15 років ДО прийняття ксенофобського мовного закону?
Відповідь - ні в яких! З самого початку 2000-х в Україні безліч вишів, викладаючих виключно українською.
А теперь подивимося з боку нацменшин - в яких випадках такі студенти можуть стикатися з проблемою викладання лектором на не-рідній їм мові ПІСЛЯ прийняття вищезгаданого закону?
Відповідь залишу на твій розсуд...
В ЧНУ преподавание на укр. языке было 1940 года (нашел). И еще добавлю на физ/мат специальности обычно поступали люди. которым несколько отличных терминов особой роли не играли. Но были и такие, которые после первого курса ушли, потому что сложно и да они заканчивали укр. школу, то есть сложность была не из-за языка. А были студенты из Молдавии, которые получили красные дипломы и укр. язык они услышали практически впервые на лекциях и им это не помешало проучиться 5 лет. Еще раз повторюсь не делайте из языка абсолюта - это ни к чему хорошему не приводит.
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