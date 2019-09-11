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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3951395239533954 Додано: Сер 11 вер, 2019 20:46 Re: Політичні дискусії freeze написав: Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.

І заразом план Савченко стане реальністю. Не буде цього, і не мрійте, бо ніякий Аваков не захистить цих самогубців. І заразом план Савченко стане реальністю. Не буде цього, і не мрійте, бо ніякий Аваков не захистить цих самогубців. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8317 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1068 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 20:48 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Но с другой стороны, я понимаю, что истинная цель этого закона не в поддержке украинского языка, а в разжигании вражды в обществе. Но с другой стороны, я понимаю, что истинная цель этого закона не в поддержке украинского языка, а в разжигании вражды в обществе.

Тому і совок, таких законів була купа в різних країнах, в тому числі і в європейських. Тому і совок, таких законів була купа в різних країнах, в тому числі і в європейських. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8317 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1068 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 20:56 freeze написав: Starikan написав: Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп. Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.



Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского.

Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор. Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского.Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.



Но обман здесь очевиден - потому что выполнение Минских соглашений не приближает нас к ЕС. Это абсолютно разные процессы с разными задачами и KPI.



PS: да, очевиден не всем но все же... Но обман здесь очевиден - потому что выполнение Минских соглашений не приближает нас к ЕС. Это абсолютно разные процессы с разными задачами и KPI.PS: да, очевиден не всемно все же... zРадио

Повідомлень: 3434 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 21:01 lapay написав: zРадио написав: Но с другой стороны, я понимаю, что истинная цель этого закона не в поддержке украинского языка, а в разжигании вражды в обществе. Но с другой стороны, я понимаю, что истинная цель этого закона не в поддержке украинского языка, а в разжигании вражды в обществе.

Тому і совок, таких законів була купа в різних країнах, в тому числі і в європейських. Тому і совок, таких законів була купа в різних країнах, в тому числі і в європейських.



Ггггг, твой аргумент и есть чистый совок, потому что ты - сам совок. Мыслить категориями "у других было, значит и у меня будет" - редкий пример пещерной инволюции! Всеми этими законами европейцы играли в прошлом веке. Какие развитые государства парит т.н. языковая проблема сегодня, когда единственным языком науки является английский?..



Я тебе отвечу - никакие! Это удел ультра-правых лузеров-политиков, адептов учений расизма, фашизма и национал-социализма Ггггг, твой аргумент и есть чистый совок, потому что ты - сам совок. Мыслить категориями "у других было, значит и у меня будет" - редкий пример пещерной инволюции! Всеми этими законами европейцы играли в прошлом веке. Какие развитые государства парит т.н. языковая проблема сегодня, когдаязыком науки является английский?..Я тебе отвечу - никакие! Это удел ультра-правых лузеров-политиков, адептов учений расизма, фашизма и национал-социализма zРадио

Повідомлень: 3434 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 21:12 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Всеми этими законами европейцы играли в прошлом веке. Какие развитые государства парит языковая проблема сегодня, когда единственным языком науки стал английский?.. Всеми этими законами европейцы играли в прошлом веке. Какие развитые государства парит языковая проблема сегодня, когда единственным языком науки стал английский?..

Прикольно, про науку згадав. А ти хоч в курсі, що квоти ввели на ЗМІ, а не на наукові видання?

І в розвинутих країнах є мовні квоти, дохтор маніпуляційний наук. Прикольно, про науку згадав. А ти хоч в курсі, що квоти ввели на ЗМІ, а не на наукові видання?І в розвинутих країнах є мовні квоти, дохтор маніпуляційний наук. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8317 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1068 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 21:12 zРадио написав: freeze написав: Starikan написав: Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп. Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.



Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского.

Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор. Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского.Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.



Но обман здесь очевиден - потому что выполнение Минских соглашений не приближает нас к ЕС. Это абсолютно разные процессы с разными задачами и KPI.



PS: да, очевиден не всем но все же... Но обман здесь очевиден - потому что выполнение Минских соглашений не приближает нас к ЕС. Это абсолютно разные процессы с разными задачами и KPI.PS: да, очевиден не всемно все же...

Команда всем радоваться поступила уже давно:



https://replyua.net/news/167137-neobhod ... eniem.html

Необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о войне на Донбассе: у Зеленского отличились новым скандальным заявлением

Народный депутат от президентской партии «Слуга народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, призвал украинцев меньше говорить о войне на Донбассе, передает replyua.net. По его словам, для того, что бы популяризировать Украину в мире, необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о ситуации о войне на востоке страны, поскольку это отпугивает как туристов, так и инвесторов. «Это конечно не к комитету, но внешняя политика из-за войны имеет массу других вопросов без ответов. Как найти баланс во внешнеполитической риторике, в публичной политике между темой войны и инвестиций? Они никоим образом не помогают друг другу. Война – это нестабильность, инвестиции не идут туда, где нестабильность», - уверен Яременко.



Более того, он уверено сообщил, что якобы сама власть создает негативные впечатления про свою страну. «Как популяризировать Украину как туристический объект, если здесь идет война. И мы все время говорим о войне. Поэтому некоторые вещи, мол, "мягко сказал" – это на определенный вкус, что можно сильнее слабее сказать. Есть еще вопросы ответственности и влияния этих сильных слов, которыми мы немножко заигрались, на реальную ситуацию: и в отношениях с друзьями, и в отношениях с врагами, и в отношении бизнеса к этому, поэтому для меня было в свое время очень странно смотреть, как президент какой-то простреленный корпус автобуса показывает на встрече с бизнесменами в Давосе. Это для чего? Чтобы отпугнуть их совершенно окончательно и показать, что в этой стране вообще рано говорить об экономике, потому что там стреляют?», - задался он вопросом. Необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о войне на Донбассе: у Зеленского отличились новым скандальным заявлениемНеобходимо прекратить говорить во всех инстанциях о войне на Донбассе: у Зеленского отличились новым скандальным заявлениемНародный депутат от президентской партии «Слуга народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, призвал украинцев меньше говорить о войне на Донбассе, передает replyua.net. По его словам, для того, что бы популяризировать Украину в мире, необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о ситуации о войне на востоке страны, поскольку это отпугивает как туристов, так и инвесторов. «Это конечно не к комитету, но внешняя политика из-за войны имеет массу других вопросов без ответов. Как найти баланс во внешнеполитической риторике, в публичной политике между темой войны и инвестиций? Они никоим образом не помогают друг другу. Война – это нестабильность, инвестиции не идут туда, где нестабильность», - уверен Яременко.Более того, он уверено сообщил, что якобы сама власть создает негативные впечатления про свою страну. «Как популяризировать Украину как туристический объект, если здесь идет война. И мы все время говорим о войне. Поэтому некоторые вещи, мол, "мягко сказал" – это на определенный вкус, что можно сильнее слабее сказать. Есть еще вопросы ответственности и влияния этих сильных слов, которыми мы немножко заигрались, на реальную ситуацию: и в отношениях с друзьями, и в отношениях с врагами, и в отношении бизнеса к этому, поэтому для меня было в свое время очень странно смотреть, как президент какой-то простреленный корпус автобуса показывает на встрече с бизнесменами в Давосе. Это для чего? Чтобы отпугнуть их совершенно окончательно и показать, что в этой стране вообще рано говорить об экономике, потому что там стреляют?», - задался он вопросом.

Промышленность ликвидирована, земля уже продана, население изгнано,... - чисто Грузинский сценарий - Чего не ясно? Команда всем радоваться поступила уже давно:Промышленность ликвидирована, земля уже продана, население изгнано,... - чисто Грузинский сценарий - Чего не ясно? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7042 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 840 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 21:21 budivelnik написав: ol_zy

Різниця у маленьких двох словах

до абсолюту...

Єдина Державна мова,як єдина Державна Армія,так і Єдина Віра - роблять Державу непереможною...

Різниця у маленьких двох словахЄдина Державна мова,як єдина Державна Армія,так і Єдина Віра - роблять Державу непереможною...

Это и есть абсолют, так что разницы то и нет...

Да и ввод в корне не верен. Непобедимой страну делает сплоченный народ, готовый на самопожертвование ради страны и не важно у кого какая вера или на каком языке он говорит.

А ваш абсолют и привел к Крымоордло. Если бы националисты не попытались самоутвердится за счет идиотского законопроекта о языке, то все бы сложилось по другому. Это там где люди хорошо знают укр. язык было не особо принципиален запрет языка на уровне гос. структур, а вот там где знание укр. языка было низкое или никакое, вот там и получилось устроить то, что есть на сегодня. Если бы хватило ума продвигать укр. язык давая преференции (пряники), а не используя кнут, то и результат был бы совсем другой. Это и есть абсолют, так что разницы то и нет...Да и ввод в корне не верен. Непобедимой страну делает сплоченный народ, готовый на самопожертвование ради страны и не важно у кого какая вера или на каком языке он говорит.А ваш абсолют и привел к Крымоордло. Если бы националисты не попытались самоутвердится за счет идиотского законопроекта о языке, то все бы сложилось по другому. Это там где люди хорошо знают укр. язык было не особо принципиален запрет языка на уровне гос. структур, а вот там где знание укр. языка было низкое или никакое, вот там и получилось устроить то, что есть на сегодня. Если бы хватило ума продвигать укр. язык давая преференции (пряники), а не используя кнут, то и результат был бы совсем другой. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5562 З нами з: 20.01.15 Подякував: 357 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 21:38 mephala написав: ol_zy написав: если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает. если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает.

цікаво яку школу закінчили ви щоб розписуєтеся за тих хто закінчив україномовну школу?

коли математика/фізика/хімія/біологія були на українській. та взагалі все було на українській мові. тільки рузький язік та література були на московитському.

і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор? цікаво яку школу закінчили ви щоб розписуєтеся за тих хто закінчив україномовну школу?коли математика/фізика/хімія/біологія були на українській. та взагалі все було на українській мові. тільки рузький язік та література були на московитському.і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?

бред какой-то... никто никогда не переспрашивал из тех кто заканчивал рус/укр школы в Украине. Переспрашивали только из соседних республик, те которые укр. язык не знали в принципе, я заканчивал рус. школу половина одногрупников укр школы, проблем ни у тех ни у тех не было и никто не переспрашивал. Проблемы были только у тех, кто был из соседних республик. Никогда не слышал о проблемах у тех кто закончил укр. школу с обучением в ВНЗ на руском языке. Возможно были школы и ВНЗ с "рузьким" или "московитским" языками, но я о таких в Украине не слышал. В вашей московии там да с их росийским языком могли возникать проблемы, т.к. у них таки росийский с диалектами, а не классический русский, который мы используем и учили тут. бред какой-то... никто никогда не переспрашивал из тех кто заканчивал рус/укр школы в Украине. Переспрашивали только из соседних республик, те которые укр. язык не знали в принципе, я заканчивал рус. школу половина одногрупников укр школы, проблем ни у тех ни у тех не было и никто не переспрашивал. Проблемы были только у тех, кто был из соседних республик. Никогда не слышал о проблемах у тех кто закончил укр. школу с обучением в ВНЗ на руском языке. Возможно были школы и ВНЗ с "рузьким" или "московитским" языками, но я о таких в Украине не слышал. В вашей московии там да с их росийским языком могли возникать проблемы, т.к. у них таки росийский с диалектами, а не классический русский, который мы используем и учили тут. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5562 З нами з: 20.01.15 Подякував: 357 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 21:39 lapay написав: zРадио написав: Всеми этими законами европейцы играли в прошлом веке. Какие развитые государства парит языковая проблема сегодня, когда единственным языком науки стал английский?.. Всеми этими законами европейцы играли в прошлом веке. Какие развитые государства парит языковая проблема сегодня, когда единственным языком науки стал английский?..

Прикольно, про науку згадав. А ти хоч в курсі, що квоти ввели на ЗМІ, а не на наукові видання?

І в розвинутих країнах є мовні квоти, дохтор маніпуляційний наук. Прикольно, про науку згадав. А ти хоч в курсі, що квоти ввели на ЗМІ, а не на наукові видання?І в розвинутих країнах є мовні квоти, дохтор маніпуляційний наук.



В розвинутих країнах, прахвесор, є й не такі атавізми - зокрема, королі та князі Наведи приклад саме запровадження мовних обмежень в 21-ому сторіччі!



А щодо відсутності квот на наукові видання - це тількі у порохоботів наука буває без освіти Мова вищої освіти яка згідно закону, титан думки???



PS: взагалі то треба англійську розвивати в якості мови вищої школи! Сьогоднішні студенти - то люди світу, а не схрону! В розвинутих країнах, прахвесор, є й не такі атавізми - зокрема, королі та князіНаведи приклад самемовних обмежень в 21-ому сторіччі!А щодо відсутності квот на наукові видання - це тількі у порохоботів наука буває без освітиМова вищої освіти яка згідно закону, титан думки???PS: взагалі то треба англійську розвивати в якості мови вищої школи! Сьогоднішні студенти - то люди світу, а не схрону! Востаннє редагувалось zРадио в Сер 11 вер, 2019 21:47, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 3434 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 21:45 zРадио написав: mephala написав: і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор? і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?



А якщо без бла-бла-бла - в яких випадках студент міг стикатися з такою проблемою останні 10-15 років ДО прийняття ксенофобського мовного закону?



Відповідь - ні в яких! З самого початку 2000-х в Україні безліч вишів, викладаючих виключно українською.



А теперь подивимося з боку нацменшин - в яких випадках такі студенти можуть стикатися з проблемою викладання лектором на не-рідній їм мові ПІСЛЯ прийняття вищезгаданого закону?



Відповідь залишу на твій розсуд... А якщо без бла-бла-бла - в яких випадках студент міг стикатися з такою проблемою останні 10-15 років ДО прийняття ксенофобського мовного закону?Відповідь - ні в яких! З самого початку 2000-х в Україні безліч вишів, викладаючих виключно українською.А теперь подивимося з боку нацменшин - в яких випадках такі студенти можуть стикатися з проблемою викладання лектором на не-рідній їм мові ПІСЛЯ прийняття вищезгаданого закону?Відповідь залишу на твій розсуд...

В ЧНУ преподавание на укр. языке было 1940 года (нашел). И еще добавлю на физ/мат специальности обычно поступали люди. которым несколько отличных терминов особой роли не играли. Но были и такие, которые после первого курса ушли, потому что сложно и да они заканчивали укр. школу, то есть сложность была не из-за языка. А были студенты из Молдавии, которые получили красные дипломы и укр. язык они услышали практически впервые на лекциях и им это не помешало проучиться 5 лет. Еще раз повторюсь не делайте из языка абсолюта - это ни к чему хорошему не приводит. В ЧНУ преподавание на укр. языке было 1940 года (нашел). И еще добавлю на физ/мат специальности обычно поступали люди. которым несколько отличных терминов особой роли не играли. Но были и такие, которые после первого курса ушли, потому что сложно и да они заканчивали укр. школу, то есть сложность была не из-за языка. А были студенты из Молдавии, которые получили красные дипломы и укр. язык они услышали практически впервые на лекциях и им это не помешало проучиться 5 лет. Еще раз повторюсь не делайте из языка абсолюта - это ни к чему хорошему не приводит. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5562 З нами з: 20.01.15 Подякував: 357 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3951395239533954 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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