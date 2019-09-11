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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3952395339543955
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:56

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Наведи приклад саме запровадження мовних обмежень у 21-ому сторіччі!

Мовні квоти вводяться, загалом, після створення національних держав, чи при загрозі мовному середовищу. Україна побоялась ввести мовні квоти в 20-ому столітті, а зараз нам Раша вже побоку. Мовні квоти будуть вводитись і в 22-му столітті, розумник.
  zРадио написав:А щодо відсутності квот на наукові видання - це тількі у порохоботів наука буває без освіти :mrgreen: Мова вищої освіти яка, титан думки??

Ти хоч сам зрозумів, що написав? В тебе ж, по методичці, вся наука англійською.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:04

  ol_zy написав:
  mephala написав:
  ol_zy написав:если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает.

цікаво яку школу закінчили ви щоб розписуєтеся за тих хто закінчив україномовну школу?
коли математика/фізика/хімія/біологія були на українській. та взагалі все було на українській мові. тільки рузький язік та література були на московитському.
і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?

бред какой-то... никто никогда не переспрашивал из тех кто заканчивал рус/укр школы в Украине. Переспрашивали только из соседних республик, те которые укр. язык не знали в принципе, я заканчивал рус. школу половина одногрупников укр школы, проблем ни у тех ни у тех не было и никто не переспрашивал. Проблемы были только у тех, кто был из соседних республик. Никогда не слышал о проблемах у тех кто закончил укр. школу с обучением в ВНЗ на руском языке. Возможно были школы и ВНЗ с "рузьким" или "московитским" языками, но я о таких в Украине не слышал. В вашей московии там да с их росийским языком могли возникать проблемы, т.к. у них таки росийский с диалектами, а не классический русский, который мы используем и учили тут.

те що ви не бачили проблему - це не означає що її не було.
так що коли ви не закінчували школу де викладання всіх предметів було на українській мові - то не розписуйтеся за них.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:18

  lapay написав:Мовні квоти вводяться, загалом, після створення національних держав, чи при загрозі мовному середовищу.


Що ти верзеш - Україна не є національною державою! І ніколи не буде, як би про це не мріяли маргінальні адепти радикалізму. Та й не потрібно цього печерного забутку в 21-му столітті, навіть коли б існували необхідні історичні передумови.

  lapay написав:Ти хоч сам зрозумів, що написав? В тебе ж, по методичці, вся наука англійською.


Тому що більшість розвинених країн і є англомовними. А в тих розвинених, що користуються іншими мовами, університети все одно викладають переважно англійською. Ось тобі й відповідь, обмежений
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:43

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Що ти верзеш - Україна не є національною державою! І ніколи не буде, як би про це не мріяли маргінальні адепти радикалізму. Та й не потрібно цього печерного забутку в 21-му столітті!

Оце совок з тебе пре, згадав про "радянський народ"? Так забувай вже:
В Україні збільшилася кількість громадян, які вважають себе етнічними українцями - опитування

У 2001 році було 77,8%, зараз - більше 92%. При цьому чим молодші респонденти, тим частіше вони позиціонують себе як українці.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/2206159-v- ... annya.html

Вилязь вже з совкового 20-го століття, а як не можеш, то не корчи з себе всезнайку.

А в тих розвинених, що користуються іншими мовами, університети все одно викладають переважно англійською. Ось тобі й відповідь, обмежений

Ну давай факти, який відсоток студентів Німеччини, Іспанії чи Франції, слухають лекції англійською, балаболка.
А от тобі факт:
https://osvita.ua/abroad/higher_school/articles/5609/
Навчання англійською мовою у вузах неангломовної Європи

Відразу скажемо, що ті країни, де англійська мова є рідною, ми розглядати не будемо. Мова перш за все піде про європейські неангломовні країни.

Згідно з дослідженням, проведеним європейської асоціацією з академічного співробітництва (Academic Cooperation Association - АСА), ELTDP поки не є широко поширеним явищем в середовищі західної вищої освіти. Всього 2% програм від наявних у конкретному ВНЗ читаються англійською мовою, а кількість студентів, що навчаються на подібних програмах, становить менше одного відсотка.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... YfpRlbV4Bl


Коротше кажучи - діагноз "совок" повністю підтвердився.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:46

  zРадио написав:
  lapay написав:Мовні квоти вводяться, загалом, після створення національних держав, чи при загрозі мовному середовищу.


Що ти верзеш - Україна не є національною державою! І ніколи не буде, як би про це не мріяли маргінальні адепти радикалізму. Та й не потрібно цього печерного забутку в 21-му столітті, навіть коли б існували необхідні історичні передумови.

  lapay написав:Ти хоч сам зрозумів, що написав? В тебе ж, по методичці, вся наука англійською.


Тому що більшість розвинених країн і є англомовними. А в тих розвинених, що користуються іншими мовами, університети все одно викладають переважно англійською. Ось тобі й відповідь, обмежений

Дайош викладання всіх предметів на українській та англійській мовах! Молодець, зРадіо!)))
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:54

"Досягнення зекоманди". Чи багато залишилось прихільників?

https://uainfo.org/blognews/1568224973- ... hudo-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:55

lapay

Ахаха, совок с так и нереализованными мечтами детства привел данные 18-летней давности (August 2001 - September 2002), и не по ВУЗам, о которых я говорил, а в целом по среднему и высшему образованию (at both undergraduate and postgraduate level). Ну-ну. Ты за кого форумчан держишь??? Здесь тебе не родной и привычный минстець - сюда и думающие форумчане заходят :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:56

  Frant написав:Дайош викладання всіх предметів на українській та англійській мовах! Молодець, зРадіо!)))


Английский - обеими руками ЗА. Украинский - в спец. группах для не удосужившихся выучить английский в школе :mrgreen:
zРадио
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