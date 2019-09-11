Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Наведи приклад саме запровадження мовних обмежень у 21-ому сторіччі!
Мовні квоти вводяться, загалом, після створення національних держав, чи при загрозі мовному середовищу. Україна побоялась ввести мовні квоти в 20-ому столітті, а зараз нам Раша вже побоку. Мовні квоти будуть вводитись і в 22-му столітті, розумник.
zРадио написав:А щодо відсутності квот на наукові видання - це тількі у порохоботів наука буває без освіти Мова вищої освіти яка, титан думки??
Ти хоч сам зрозумів, що написав? В тебе ж, по методичці, вся наука англійською.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ol_zy написав:если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает.
цікаво яку школу закінчили ви щоб розписуєтеся за тих хто закінчив україномовну школу? коли математика/фізика/хімія/біологія були на українській. та взагалі все було на українській мові. тільки рузький язік та література були на московитському. і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?
бред какой-то... никто никогда не переспрашивал из тех кто заканчивал рус/укр школы в Украине. Переспрашивали только из соседних республик, те которые укр. язык не знали в принципе, я заканчивал рус. школу половина одногрупников укр школы, проблем ни у тех ни у тех не было и никто не переспрашивал. Проблемы были только у тех, кто был из соседних республик. Никогда не слышал о проблемах у тех кто закончил укр. школу с обучением в ВНЗ на руском языке. Возможно были школы и ВНЗ с "рузьким" или "московитским" языками, но я о таких в Украине не слышал. В вашей московии там да с их росийским языком могли возникать проблемы, т.к. у них таки росийский с диалектами, а не классический русский, который мы используем и учили тут.
те що ви не бачили проблему - це не означає що її не було. так що коли ви не закінчували школу де викладання всіх предметів було на українській мові - то не розписуйтеся за них.
lapay написав:Мовні квоти вводяться, загалом, після створення національних держав, чи при загрозі мовному середовищу.
Що ти верзеш - Україна не є національною державою! І ніколи не буде, як би про це не мріяли маргінальні адепти радикалізму. Та й не потрібно цього печерного забутку в 21-му столітті, навіть коли б існували необхідні історичні передумови.
lapay написав:Ти хоч сам зрозумів, що написав? В тебе ж, по методичці, вся наука англійською.
Тому що більшість розвинених країн і є англомовними. А в тих розвинених, що користуються іншими мовами, університети все одно викладають переважно англійською. Ось тобі й відповідь, обмежений
Вилязь вже з совкового 20-го століття, а як не можеш, то не корчи з себе всезнайку.
А в тих розвинених, що користуються іншими мовами, університети все одно викладають переважно англійською. Ось тобі й відповідь, обмежений
Ну давай факти, який відсоток студентів Німеччини, Іспанії чи Франції, слухають лекції англійською, балаболка. А от тобі факт:
https://osvita.ua/abroad/higher_school/articles/5609/ Навчання англійською мовою у вузах неангломовної Європи
Відразу скажемо, що ті країни, де англійська мова є рідною, ми розглядати не будемо. Мова перш за все піде про європейські неангломовні країни.
Згідно з дослідженням, проведеним європейської асоціацією з академічного співробітництва (Academic Cooperation Association - АСА), ELTDP поки не є широко поширеним явищем в середовищі західної вищої освіти. Всього 2% програм від наявних у конкретному ВНЗ читаються англійською мовою, а кількість студентів, що навчаються на подібних програмах, становить менше одного відсотка. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... YfpRlbV4Bl
Коротше кажучи - діагноз "совок" повністю підтвердився.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Мовні квоти вводяться, загалом, після створення національних держав, чи при загрозі мовному середовищу.
Що ти верзеш - Україна не є національною державою! І ніколи не буде, як би про це не мріяли маргінальні адепти радикалізму. Та й не потрібно цього печерного забутку в 21-му столітті, навіть коли б існували необхідні історичні передумови.
lapay написав:Ти хоч сам зрозумів, що написав? В тебе ж, по методичці, вся наука англійською.
Тому що більшість розвинених країн і є англомовними. А в тих розвинених, що користуються іншими мовами, університети все одно викладають переважно англійською. Ось тобі й відповідь, обмежений
Дайош викладання всіх предметів на українській та англійській мовах! Молодець, зРадіо!)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ахаха, совок с так и нереализованными мечтами детства привел данные 18-летней давности (August 2001 - September 2002), и не по ВУЗам, о которых я говорил, а в целом по среднему и высшему образованию (at both undergraduate and postgraduate level). Ну-ну. Ты за кого форумчан держишь??? Здесь тебе не родной и привычный минстець - сюда и думающие форумчане заходят
komant733 написав:........ Может теперь пуйлу и Харьков отдать? Не ну наши же вернуть....а чооо? То что украинцы вернулись домой плюс.... Но чем расплатится Украина ,кроме отпущеных россиян? Неизвестно.....
Всё хорошо, но почему из "неизвестно" Вы делаете вывод: "Харьков отдать"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав: P.s. Starikan, возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях. Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко? Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса.
А что вы хотите? Чтобы я выступил с их публичным осуждением ?
Да упаси бог! Это совсем не нужно, получите в ответ маты.
В подписи у меня явные фрики и обозленные на Пороха, которым ненависть застилает объективный взгляд на нынешнее состояние дел, с ними вообще дискутировать бесполезно.
Не буду спорить по персоналиям. Но почему-то все с одной стороны. На другой стороне таких нет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.