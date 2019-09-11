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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 вер, 2019 00:16
freeze написав: Starikan написав:
Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.
Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского.
Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.
Как-то слишком простенько.
Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.
Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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