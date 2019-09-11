Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вилязь вже з совкового 20-го століття, а як не можеш, то не корчи з себе всезнайку.
А в тих розвинених, що користуються іншими мовами, університети все одно викладають переважно англійською. Ось тобі й відповідь, обмежений
Ну давай факти, який відсоток студентів Німеччини, Іспанії чи Франції, слухають лекції англійською, балаболка. А от тобі факт:
https://osvita.ua/abroad/higher_school/articles/5609/ Навчання англійською мовою у вузах неангломовної Європи
Відразу скажемо, що ті країни, де англійська мова є рідною, ми розглядати не будемо. Мова перш за все піде про європейські неангломовні країни.
Згідно з дослідженням, проведеним європейської асоціацією з академічного співробітництва (Academic Cooperation Association - АСА), ELTDP поки не є широко поширеним явищем в середовищі західної вищої освіти. Всього 2% програм від наявних у конкретному ВНЗ читаються англійською мовою, а кількість студентів, що навчаються на подібних програмах, становить менше одного відсотка. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... YfpRlbV4Bl
Коротше кажучи - діагноз "совок" повністю підтвердився.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Мовні квоти вводяться, загалом, після створення національних держав, чи при загрозі мовному середовищу.
Що ти верзеш - Україна не є національною державою! І ніколи не буде, як би про це не мріяли маргінальні адепти радикалізму. Та й не потрібно цього печерного забутку в 21-му столітті, навіть коли б існували необхідні історичні передумови.
lapay написав:Ти хоч сам зрозумів, що написав? В тебе ж, по методичці, вся наука англійською.
Тому що більшість розвинених країн і є англомовними. А в тих розвинених, що користуються іншими мовами, університети все одно викладають переважно англійською. Ось тобі й відповідь, обмежений
Дайош викладання всіх предметів на українській та англійській мовах! Молодець, зРадіо!)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ахаха, совок с так и нереализованными мечтами детства привел данные 18-летней давности (August 2001 - September 2002), и не по ВУЗам, о которых я говорил, а в целом по среднему и высшему образованию (at both undergraduate and postgraduate level). Ну-ну. Ты за кого форумчан держишь??? Здесь тебе не родной и привычный минстець - сюда и думающие форумчане заходят
komant733 написав:........ Может теперь пуйлу и Харьков отдать? Не ну наши же вернуть....а чооо? То что украинцы вернулись домой плюс.... Но чем расплатится Украина ,кроме отпущеных россиян? Неизвестно.....
Всё хорошо, но почему из "неизвестно" Вы делаете вывод: "Харьков отдать"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав: P.s. Starikan, возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях. Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко? Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса.
А что вы хотите? Чтобы я выступил с их публичным осуждением ?
Да упаси бог! Это совсем не нужно, получите в ответ маты.
В подписи у меня явные фрики и обозленные на Пороха, которым ненависть застилает объективный взгляд на нынешнее состояние дел, с ними вообще дискутировать бесполезно.
Не буду спорить по персоналиям. Но почему-то все с одной стороны. На другой стороне таких нет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Starikan написав:Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.
Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского. Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.
Как-то слишком простенько. Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу. Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу. Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно.
Право вето - это собственно ни о чем. Непосредственно сейчас и в ближайшей перспективе никто не собирается принимать нас в ЕС и в НАТО, поэтому на 10 лет легко можно дать право на это вето. А через 10 лет и рак свистнет, и мужик перекрестится. Никакое вето не мешает подгонять отдельные законы под стандарты НАТО и ЕС.
А по взглядам я собственно ничего не меняю, это молодая команда удивительным образом меняет свои взгляды, хотя мы помним, что они ничего не обещали, но многозначительное молчание оказалось не с тем значением с каким молчалось.
Мне не нравилась, когда Порошенко игнорировал мнение всех, кто с ним не согласен. Но мне также не нравится, что молодая команда полностью, даже с большим масштабом, игнорирует всех остальных. Как сказал один известный человек : Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше /c/