Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ахаха, совок с так и нереализованными мечтами детства привел данные 18-летней давности (August 2001 - September 2002), и не по ВУЗам, о которых я говорил, а в целом по среднему и высшему образованию (at both undergraduate and postgraduate level). Ну-ну. Ты за кого форумчан держишь??? Здесь тебе не родной и привычный минстець - сюда и думающие форумчане заходят
komant733 написав:........ Может теперь пуйлу и Харьков отдать? Не ну наши же вернуть....а чооо? То что украинцы вернулись домой плюс.... Но чем расплатится Украина ,кроме отпущеных россиян? Неизвестно.....
Всё хорошо, но почему из "неизвестно" Вы делаете вывод: "Харьков отдать"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав: P.s. Starikan, возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях. Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко? Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса.
А что вы хотите? Чтобы я выступил с их публичным осуждением ?
Да упаси бог! Это совсем не нужно, получите в ответ маты.
В подписи у меня явные фрики и обозленные на Пороха, которым ненависть застилает объективный взгляд на нынешнее состояние дел, с ними вообще дискутировать бесполезно.
Не буду спорить по персоналиям. Но почему-то все с одной стороны. На другой стороне таких нет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Starikan написав:Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.
Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского. Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.
Как-то слишком простенько. Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу. Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу. Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно.
Право вето - это собственно ни о чем. Непосредственно сейчас и в ближайшей перспективе никто не собирается принимать нас в ЕС и в НАТО, поэтому на 10 лет легко можно дать право на это вето. А через 10 лет и рак свистнет, и мужик перекрестится. Никакое вето не мешает подгонять отдельные законы под стандарты НАТО и ЕС.
А по взглядам я собственно ничего не меняю, это молодая команда удивительным образом меняет свои взгляды, хотя мы помним, что они ничего не обещали, но многозначительное молчание оказалось не с тем значением с каким молчалось.
Мне не нравилась, когда Порошенко игнорировал мнение всех, кто с ним не согласен. Но мне также не нравится, что молодая команда полностью, даже с большим масштабом, игнорирует всех остальных. Как сказал один известный человек : Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше /c/
ol_zy написав:если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает.
mephala написав:цікаво яку школу закінчили ви щоб розписуєтеся за тих хто закінчив україномовну школу? коли математика/фізика/хімія/біологія були на українській. та взагалі все було на українській мові. тільки рузький язік та література були на московитському. і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?
бред какой-то... никто никогда не переспрашивал из тех кто заканчивал рус/укр школы в Украине. Переспрашивали только из соседних республик, те которые укр. язык не знали в принципе, я заканчивал рус. школу половина одногрупников укр школы, проблем ни у тех ни у тех не было и никто не переспрашивал. Проблемы были только у тех, кто был из соседних республик. Никогда не слышал о проблемах у тех кто закончил укр. школу с обучением в ВНЗ на руском языке. Возможно были школы и ВНЗ с "рузьким" или "московитским" языками, но я о таких в Украине не слышал. В вашей московии там да с их росийским языком могли возникать проблемы, т.к. у них таки росийский с диалектами, а не классический русский, который мы используем и учили тут.
те що ви не бачили проблему - це не означає що її не було. так що коли ви не закінчували школу де викладання всіх предметів було на українській мові - то не розписуйтеся за них.
Если у вас были проблемы из-за того что вы заканчивали укр.школу, то это совсем не означает, что такая проблем была массово, так что на расписывайтесь за других.
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freeze написав: Мне не нравилась, когда Порошенко игнорировал мнение всех, кто с ним не согласен. Но мне также не нравится, что молодая команда полностью, даже с большим масштабом, игнорирует всех остальных. Как сказал один известный человек : Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше /c/
Есть мнение, что та спешка с которой работает СН в парламенте объясняется внутренней непрочностью самой СН. Все эти набранные "по объявлению" пока ещё послушны и управляемы, но через полгода-год эти депутанты пообвыкнуться, обрастут связями и "знакомствами", распробуют коррупционные вкусняшки - и всё, опять начнется имитация деятельности. А потому у Зе, а главное у тех кто за ним стоит (олигархат Коломойского и присоединившиеся к нему, и /или западные интересы), есть очень мало времени дабы протолкнуть свою линию. Отсюда и работа в режиме бешеного принтера, и полный игнор всех остальных полит сил. Впрочем , совсем не уверен что эта линия будет в интересах Ураины и украинцев.