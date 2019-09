Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3953395439553956> Додано: Сер 11 вер, 2019 22:54



https://uainfo.org/blognews/1568224973- ... hudo-.html "Досягнення зекоманди". Чи багато залишилось прихільників? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20407 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 22:55 lapay



Ахаха, совок с так и нереализованными мечтами детства привел данные 18-летней давности (August 2001 - September 2002), и не по ВУЗам, о которых я говорил, а в целом по среднему и высшему образованию (at both undergraduate and postgraduate level). Ну-ну. Ты за кого форумчан держишь??? Здесь тебе не родной и привычный минстець - сюда и думающие форумчане заходят Ахаха, совок с так и нереализованными мечтами детства привел данные 18-летней давности (August 2001 - September 2002), и не по ВУЗам, о которых я говорил, а в целом по среднему и высшему образованию (at both undergraduate and postgraduate level). Ну-ну. Ты за кого форумчан держишь??? Здесь тебе не родной и привычный минстець - сюда и думающие форумчане заходят zРадио

Повідомлень: 3435 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 22:56 Frant написав: Дайош викладання всіх предметів на українській та англійській мовах! Молодець, зРадіо!))) Дайош викладання всіх предметів на українській та англійській мовах! Молодець, зРадіо!)))



Английский - обеими руками ЗА. Украинский - в спец. группах для не удосужившихся выучить английский в школе Английский - обеими руками ЗА. Украинский - в спец. группах для не удосужившихся выучить английский в школе zРадио

Повідомлень: 3435 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 23:58 komant733 написав: ........

Может теперь пуйлу и Харьков отдать?

Не ну наши же вернуть....а чооо?

То что украинцы вернулись домой плюс....

Но чем расплатится Украина ,кроме отпущеных россиян?

Неизвестно..... ........Может теперь пуйлу и Харьков отдать?Не ну наши же вернуть....а чооо?То что украинцы вернулись домой плюс....Но чем расплатится Украина ,кроме отпущеных россиян?Неизвестно.....

Всё хорошо, но почему из "неизвестно" Вы делаете вывод: "Харьков отдать"? Всё хорошо, но почему из "неизвестно" Вы делаете вывод: "Харьков отдать"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14015 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4254 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2019 00:09 Starikan написав: ЛАД написав: P.s. Starikan, возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях.

Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко?

Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса. P.s., возвращаясь к нашему разговору о подписях. Вопрос не в политических пристрастиях.Неужели Вы не видите качество аргументации и стиль и методы дискуссии сторонников Порошенко?Мне не нравились достаточно многие аргументы его противников, но сторонники ... Это ниже плинтуса.

А что вы хотите? Чтобы я выступил с их публичным осуждением ? А что вы хотите? Чтобы я выступил с их публичным осуждением ?

Да упаси бог!

Это совсем не нужно, получите в ответ маты.



В подписи у меня явные фрики и обозленные на Пороха, которым ненависть застилает объективный взгляд на нынешнее состояние дел, с ними вообще дискутировать бесполезно.

Не буду спорить по персоналиям.

Но почему-то все с одной стороны.

На другой стороне таких нет? Да упаси бог!Это совсем не нужно, получите в ответ маты.Не буду спорить по персоналиям.Но почему-то все с одной стороны.На другой стороне таких нет? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14015 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4254 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2019 00:16 freeze написав: Starikan написав: Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп. Больше всего меня интересует, на какие уступки перед РФ заставят пойти Украину Макрон и Трамп.



Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского.

Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор. Якобы ужасное давление Макрона и Трампа - это просто хорошее прикрытие намерений Зеленского.Поверьте в конце будет именно так - Зеленский выступит перед Радой и скажет - либо мы принимаем все Минские договоренности, либо мы не идём в Европу, так наши Западные друзья сказали. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.

Как-то слишком простенько.

Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.

Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно. Как-то слишком простенько.Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14015 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4254 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2019 08:10 ЛАД написав: Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.

Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно. Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно.



Право вето - это собственно ни о чем. Непосредственно сейчас и в ближайшей перспективе никто не собирается принимать нас в ЕС и в НАТО, поэтому на 10 лет легко можно дать право на это вето. А через 10 лет и рак свистнет, и мужик перекрестится.

Никакое вето не мешает подгонять отдельные законы под стандарты НАТО и ЕС.



А по взглядам я собственно ничего не меняю, это молодая команда удивительным образом меняет свои взгляды, хотя мы помним, что они ничего не обещали, но многозначительное молчание оказалось не с тем значением с каким молчалось.



Мне не нравилась, когда Порошенко игнорировал мнение всех, кто с ним не согласен.

Но мне также не нравится, что молодая команда полностью, даже с большим масштабом, игнорирует всех остальных. Как сказал один известный человек : Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше /c/ Право вето - это собственно ни о чем. Непосредственно сейчас и в ближайшей перспективе никто не собирается принимать нас в ЕС и в НАТО, поэтому на 10 лет легко можно дать право на это вето. А через 10 лет и рак свистнет, и мужик перекрестится.Никакое вето не мешает подгонять отдельные законы под стандарты НАТО и ЕС.А по взглядам я собственно ничего не меняю, это молодая команда удивительным образом меняет свои взгляды, хотя мы помним, что они ничего не обещали, но многозначительное молчание оказалось не с тем значением с каким молчалось.Мне не нравилась, когда Порошенко игнорировал мнение всех, кто с ним не согласен.Но мне также не нравится, что молодая команда полностью, даже с большим масштабом, игнорирует всех остальных. Как сказал один известный человек : Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше /c/ freeze 4 Повідомлень: 12781 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3649 раз. Подякували: 5326 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2019 08:55 mephala написав: ol_zy написав: ol_zy написав: если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает. если учился в укр. школе с изучением рус. языка проблем в ВУЗах с рус. языком обучения не было. А вот те кто приезжал из Молдавии и прочих союзных республик у них да были проблемы - на парах тупо переводили на 1-х курсах спрашивая у соседей, а что это слово обозначает. mephala написав: цікаво яку школу закінчили ви щоб розписуєтеся за тих хто закінчив україномовну школу?

коли математика/фізика/хімія/біологія були на українській. та взагалі все було на українській мові. тільки рузький язік та література були на московитському.

і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор? цікаво яку школу закінчили ви щоб розписуєтеся за тих хто закінчив україномовну школу?коли математика/фізика/хімія/біологія були на українській. та взагалі все було на українській мові. тільки рузький язік та література були на московитському.і чому українець, в Україні який закінчив школу на український мові повинен відчувати себе іноземцем та постійно перепитувати що означає те або інше що говорить лектор?

бред какой-то... никто никогда не переспрашивал из тех кто заканчивал рус/укр школы в Украине. Переспрашивали только из соседних республик, те которые укр. язык не знали в принципе, я заканчивал рус. школу половина одногрупников укр школы, проблем ни у тех ни у тех не было и никто не переспрашивал. Проблемы были только у тех, кто был из соседних республик. Никогда не слышал о проблемах у тех кто закончил укр. школу с обучением в ВНЗ на руском языке. Возможно были школы и ВНЗ с "рузьким" или "московитским" языками, но я о таких в Украине не слышал. В вашей московии там да с их росийским языком могли возникать проблемы, т.к. у них таки росийский с диалектами, а не классический русский, который мы используем и учили тут. бред какой-то... никто никогда не переспрашивал из тех кто заканчивал рус/укр школы в Украине. Переспрашивали только из соседних республик, те которые укр. язык не знали в принципе, я заканчивал рус. школу половина одногрупников укр школы, проблем ни у тех ни у тех не было и никто не переспрашивал. Проблемы были только у тех, кто был из соседних республик. Никогда не слышал о проблемах у тех кто закончил укр. школу с обучением в ВНЗ на руском языке. Возможно были школы и ВНЗ с "рузьким" или "московитским" языками, но я о таких в Украине не слышал. В вашей московии там да с их росийским языком могли возникать проблемы, т.к. у них таки росийский с диалектами, а не классический русский, который мы используем и учили тут.

те що ви не бачили проблему - це не означає що її не було.

так що коли ви не закінчували школу де викладання всіх предметів було на українській мові - то не розписуйтеся за них. те що ви не бачили проблему - це не означає що її не було.так що коли ви не закінчували школу де викладання всіх предметів було на українській мові - то не розписуйтеся за них.

Если у вас были проблемы из-за того что вы заканчивали укр.школу, то это совсем не означает, что такая проблем была массово, так что на расписывайтесь за других. Если у вас были проблемы из-за того что вы заканчивали укр.школу, то это совсем не означает, что такая проблем была массово, так что на расписывайтесь за других. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5568 З нами з: 20.01.15 Подякував: 357 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2019 09:09 freeze написав:

Мне не нравилась, когда Порошенко игнорировал мнение всех, кто с ним не согласен.

Но мне также не нравится, что молодая команда полностью, даже с большим масштабом, игнорирует всех остальных. Как сказал один известный человек : Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше /c/ Мне не нравилась, когда Порошенко игнорировал мнение всех, кто с ним не согласен.Но мне также не нравится, что молодая команда полностью, даже с большим масштабом, игнорирует всех остальных. Как сказал один известный человек : Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше /c/



Есть мнение, что та спешка с которой работает СН в парламенте объясняется внутренней непрочностью самой СН. Все эти набранные "по объявлению" пока ещё послушны и управляемы, но через полгода-год эти депутанты пообвыкнуться, обрастут связями и "знакомствами", распробуют коррупционные вкусняшки - и всё, опять начнется имитация деятельности. А потому у Зе, а главное у тех кто за ним стоит (олигархат Коломойского и присоединившиеся к нему, и /или западные интересы), есть очень мало времени дабы протолкнуть свою линию. Отсюда и работа в режиме бешеного принтера, и полный игнор всех остальных полит сил.

Впрочем , совсем не уверен что эта линия будет в интересах Ураины и украинцев. Есть мнение, что та спешка с которой работает СН в парламенте объясняется внутренней непрочностью самой СН. Все эти набранные "по объявлению" пока ещё послушны и управляемы, но через полгода-год эти депутанты пообвыкнуться, обрастут связями и "знакомствами", распробуют коррупционные вкусняшки - и всё, опять начнется имитация деятельности. А потому у Зе, а главное у тех кто за ним стоит (олигархат Коломойского и присоединившиеся к нему, и /или западные интересы), есть очень мало времени дабы протолкнуть свою линию. Отсюда и работа в режиме бешеного принтера, и полный игнор всех остальных полит сил.Впрочем , совсем не уверен что эта линия будет в интересах Ураины и украинцев. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2761 З нами з: 26.03.16 Подякував: 136 раз. Подякували: 855 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2019 09:16 Shram написав: Отсюда и работа в режиме бешеного принтера Отсюда и работа в режиме бешеного принтера



Аааа, как раз сейчас дали слово депутату от Слуги народа, который кнопкодавил.



Я не хотел сделать ничего плохого, просто работаем в турборежиме, сам ничего не понял как получилось проголосовать за соседа. Больше не буду. Аааа, как раз сейчас дали слово депутату от Слуги народа, который кнопкодавил.Я не хотел сделать ничего плохого, просто работаем в турборежиме, сам ничего не понял как получилось проголосовать за соседа. Больше не буду. freeze 4 Повідомлень: 12781 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3649 раз. Подякували: 5326 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3953395439553956> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Starikan і 1 гістьМодератори: ТупУм