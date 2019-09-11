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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3953395439553956 Додано: Чет 12 вер, 2019 09:30 Shram написав: Есть мнение, что та спешка с которой работает СН в парламенте объясняется внутренней непрочностью самой СН. Все эти набранные "по объявлению" пока ещё послушны и управляемы, но через полгода-год эти депутанты пообвыкнуться, обрастут связями и "знакомствами", распробуют коррупционные вкусняшки - и всё, опять начнется имитация деятельности. Есть мнение, что та спешка с которой работает СН в парламенте объясняется внутренней непрочностью самой СН. Все эти набранные "по объявлению" пока ещё послушны и управляемы, но через полгода-год эти депутанты пообвыкнуться, обрастут связями и "знакомствами", распробуют коррупционные вкусняшки - и всё, опять начнется имитация деятельности.



Это не мнение - это реальность. Это не мнение - это реальность. Aps

Повідомлень: 2850 З нами з: 24.06.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2019 10:03 lapay написав: freeze написав: Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор. Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор. І заразом план Савченко стане реальністю. Не буде цього, і не мрійте, бо ніякий Аваков не захистить цих самогубців. І заразом план Савченко стане реальністю. Не буде цього, і не мрійте, бо ніякий Аваков не захистить цих самогубців.

А как же 73% (ладно, пусть 30% первотуровых уставших и зубожилих) - они же встанут за родину, за сталина? А как же 73% (ладно, пусть 30% первотуровых уставших и зубожилих) - они же встанут за родину, за сталина? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16179 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2499 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3953395439553956 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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