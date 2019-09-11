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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:30
Shram написав:
Есть мнение, что та спешка с которой работает СН в парламенте объясняется внутренней непрочностью самой СН. Все эти набранные "по объявлению" пока ещё послушны и управляемы, но через полгода-год эти депутанты пообвыкнуться, обрастут связями и "знакомствами", распробуют коррупционные вкусняшки - и всё, опять начнется имитация деятельности.
Это не мнение - это реальность.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:03
lapay написав: freeze написав:
Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.
І заразом план Савченко стане реальністю. Не буде цього, і не мрійте, бо ніякий Аваков не захистить цих самогубців.
А как же 73% (ладно, пусть 30% первотуровых уставших и зубожилих) - они же встанут за родину, за сталина?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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