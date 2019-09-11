Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:Есть мнение, что та спешка с которой работает СН в парламенте объясняется внутренней непрочностью самой СН. Все эти набранные "по объявлению" пока ещё послушны и управляемы, но через полгода-год эти депутанты пообвыкнуться, обрастут связями и "знакомствами", распробуют коррупционные вкусняшки - и всё, опять начнется имитация деятельности.
freeze написав:Выбирайте, и под охренительные аплодисменты депутатов Слуги народа - мы хотим в Европу, да, да, да - принимаются все амнистии, соглашения, выборы, особый статус. Националисты становятся врагами народа, потому что они хотят затормозить движение народа Украины в Европу и НАТО. Президент - триумфатор.
І заразом план Савченко стане реальністю. Не буде цього, і не мрійте, бо ніякий Аваков не захистить цих самогубців.
А как же 73% (ладно, пусть 30% первотуровых уставших и зубожилих) - они же встанут за родину, за сталина?
zРадио написав:Но с другой стороны, я понимаю, что истинная цель этого закона не в поддержке украинского языка, а в разжигании вражды в обществе.
Тому і совок, таких законів була купа в різних країнах, в тому числі і в європейських.
Ггггг, твой аргумент и есть чистый совок, потому что ты - сам совок. Мыслить категориями "у других было, значит и у меня будет" - редкий пример пещерной инволюции! Всеми этими законами европейцы играли в прошлом веке. Какие развитые государства парит т.н. языковая проблема сегодня, когда единственным языком науки является английский?..
Я тебе отвечу - никакие! Это удел ультра-правых лузеров-политиков, адептов учений расизма, фашизма и национал-социализма
При чем тут язык науки? Когда-то им была латынь, потом какое-то время доминировали немецкий и французский (Штаты были в этом смысле глухой провинцией), и что? Международный язык (ныне английский) - не замена родного.
Короче, плохой пример.
А языковая проблема - слишком широкое понятие. В разных государствах она имеет разный вид.
ol_zy написав:Если у вас были проблемы из-за того что вы заканчивали укр.школу, то это совсем не означает, что такая проблем была массово, так что на расписывайтесь за других.
проблеми були як раз не в мене бо мої батьки заздалегідь про це подбали. так що ви тут якраз пальцем в небо попали. а от ви не розписуйтеся за інших коли не були в шкурі дітей які закінчили школу на українській мові. як то кажуть гарно розсусолювати про те що вам не загрожувало.
freeze написав:Около 71% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг" 6-10 сентября.
По данным социологов, по сравнению с июлем текущего года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза.
Кто платит - то и получает результаты опроса. Хочу предложить Вам более интересные результаты "голосовалки" на головной странице: https://www.ostro.org/ 33% - действия новой власти одобряют(сегодня). 39% - встревожены 15% - по цимбалам 14% - разочарованы
Просто большинство кормиться с частных СМИ, о нажиме на которых Вам указывалось. А по факту состояние дел... За пол года -11% пром производства - стабильная ...опа!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Эту ерунду, что голосование на каком-то сайте точнее отображает жизнь, чем опросы большой социологической семерки Украины, уже давно обсудили. Никакие голосования ни на каких сайтах не отражают действительность, достаточно посмотреть голосовалку на верху этой ветки. Убрали уже, но все помнят. А вот соцопросы большой семерки обычно очень точны, плюс-минус 1 процент.
Эту ерунду, что голосование на каком-то сайте точнее отображает жизнь, чем опросы большой социологической семерки Украины, уже давно обсудили. Никакие голосования ни на каких сайтах не отражают действительность, достаточно посмотреть голосовалку на верху этой ветки. Убрали уже, но все помнят. А вот соцопросы большой семерки обычно очень точны, плюс-минус 1 процент.
Да нет - голосовалка отражает посетилелей. Контингент именно посещающий форум! По этому поводу и Голосовалке - её результатах и сегодняшних стенаниях. И "украинском выборе" представителей в ВР. Жаль мондер удалил - повторяться - не буду.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.