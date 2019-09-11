Додано: Чет 12 вер, 2019 12:30
freeze написав:
Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы
и тд.
Это непосредственно
касается всего 5% населения.
Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз
Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.
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