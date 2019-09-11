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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3954395539563957
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:18

  freeze написав:
Ser Fil написав:
Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html


Почему большой бизнес принимает Зеленского в своем кабинете ?
Это кабинет Зеленского в Офисе президента.

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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:30

  freeze написав:Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы и тд.

Это непосредственно касается всего 5% населения.
Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз 8)
Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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