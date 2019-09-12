Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.
freeze написав:Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы и тд.
Это непосредственно касается всего 5% населения. Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.
Какой смысл ломать копья, 40% поддержка у Зе или 70%. Даже при 40% он возьмет подавляющее большинство во всех местных советах, главное, чтобы у него хватило на это преданных парикмахиеров, фитнес-тренеров и безработных. При однотуровой системе голосования зачастую хватает 30-35% для победы на округах.
ЛАД написав:Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу. Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно.
Право вето - это собственно ни о чем. Непосредственно сейчас и в ближайшей перспективе никто не собирается принимать нас в ЕС и в НАТО, поэтому на 10 лет легко можно дать право на это вето. А через 10 лет и рак свистнет, и мужик перекрестится. Никакое вето не мешает подгонять отдельные законы под стандарты НАТО и ЕС.
Вступление в НАТО и ЕС нам в ближайшие годы, действительно, не грозит и не светит. Но это не единственные возможные действия во внешней политике. Можно поменять и направление движения.
А по взглядам я собственно ничего не меняю, это молодая команда удивительным образом меняет свои взгляды, хотя мы помним, что они ничего не обещали, но многозначительное молчание оказалось не с тем значением с каким молчалось.
Мне не нравилась, когда Порошенко игнорировал мнение всех, кто с ним не согласен. Но мне также не нравится, что молодая команда полностью, даже с большим масштабом, игнорирует всех остальных. Как сказал один известный человек : Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше /c/
Со многим могу согласиться. Но, с другой стороны, если необходимо что-то сделать быстро, то чисто демократические процедуры и тщательное обсуждение сильно тормозят процесс. Жёсткие и быстрые действия гораздо чаще приводят к ошибкам, но иногда лучше сделать дело быстро, но с ошибками, чем сделать без ошибок, но затянуть процесс.
Не хочу сказать, что мне всё нравится, но с выводами не спешу.
P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам. У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы и тд.
Это непосредственно касается всего 5% населения. Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.