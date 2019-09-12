Додано: Чет 12 вер, 2019 13:50

freeze написав: ЛАД написав: Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.

Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно. Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно.



Право вето - это собственно ни о чем. Непосредственно сейчас и в ближайшей перспективе никто не собирается принимать нас в ЕС и в НАТО, поэтому на 10 лет легко можно дать право на это вето. А через 10 лет и рак свистнет, и мужик перекрестится.

Никакое вето не мешает подгонять отдельные законы под стандарты НАТО и ЕС.

Право вето - это собственно ни о чем. Непосредственно сейчас и в ближайшей перспективе никто не собирается принимать нас в ЕС и в НАТО, поэтому на 10 лет легко можно дать право на это вето. А через 10 лет и рак свистнет, и мужик перекрестится.Никакое вето не мешает подгонять отдельные законы под стандарты НАТО и ЕС.

А по взглядам я собственно ничего не меняю, это молодая команда удивительным образом меняет свои взгляды, хотя мы помним, что они ничего не обещали, но многозначительное молчание оказалось не с тем значением с каким молчалось.



Мне не нравилась, когда Порошенко игнорировал мнение всех, кто с ним не согласен.

Но мне также не нравится, что молодая команда полностью, даже с большим масштабом, игнорирует всех остальных. Как сказал один известный человек : Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше /c/

Вступление в НАТО и ЕС нам в ближайшие годы, действительно, не грозит и не светит.Но это не единственные возможные действия во внешней политике. Можно поменять и направление движения.Со многим могу согласиться. Но, с другой стороны, если необходимо что-то сделать быстро, то чисто демократические процедуры и тщательное обсуждение сильно тормозят процесс.Жёсткие и быстрые действия гораздо чаще приводят к ошибкам, но иногда лучше сделать дело быстро, но с ошибками, чем сделать без ошибок, но затянуть процесс.Не хочу сказать, что мне всё нравится, но с выводами не спешу.P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.