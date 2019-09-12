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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3955395639573958>
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:18

  freeze написав:
Ser Fil написав:
Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html


Почему большой бизнес принимает Зеленского в своем кабинете ?
Это кабинет Зеленского в Офисе президента.

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Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:30

  freeze написав:Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы и тд.

Это непосредственно касается всего 5% населения.
Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз 8)
Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:08

Какой смысл ломать копья, 40% поддержка у Зе или 70%.
Даже при 40% он возьмет подавляющее большинство во всех местных советах, главное, чтобы у него хватило на это преданных парикмахиеров, фитнес-тренеров и безработных.
При однотуровой системе голосования зачастую хватает 30-35% для победы на округах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:50

  freeze написав:
  ЛАД написав:Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.
Как-то Вы слишком резко меняете взгляды. На мой взгляд, пока не очень обоснованно.


Право вето - это собственно ни о чем. Непосредственно сейчас и в ближайшей перспективе никто не собирается принимать нас в ЕС и в НАТО, поэтому на 10 лет легко можно дать право на это вето. А через 10 лет и рак свистнет, и мужик перекрестится.
Никакое вето не мешает подгонять отдельные законы под стандарты НАТО и ЕС.

Вступление в НАТО и ЕС нам в ближайшие годы, действительно, не грозит и не светит.
Но это не единственные возможные действия во внешней политике. Можно поменять и направление движения.

А по взглядам я собственно ничего не меняю, это молодая команда удивительным образом меняет свои взгляды, хотя мы помним, что они ничего не обещали, но многозначительное молчание оказалось не с тем значением с каким молчалось.

Мне не нравилась, когда Порошенко игнорировал мнение всех, кто с ним не согласен.
Но мне также не нравится, что молодая команда полностью, даже с большим масштабом, игнорирует всех остальных. Как сказал один известный человек : Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше /c/

Со многим могу согласиться. Но, с другой стороны, если необходимо что-то сделать быстро, то чисто демократические процедуры и тщательное обсуждение сильно тормозят процесс.
Жёсткие и быстрые действия гораздо чаще приводят к ошибкам, но иногда лучше сделать дело быстро, но с ошибками, чем сделать без ошибок, но затянуть процесс.

Не хочу сказать, что мне всё нравится, но с выводами не спешу.

P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.
У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:57

  Vadim V написав:Зображення

Встреча Президентов с Зеленским.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:18

Re: Політичні дискусії

Принтер перегрелся )

Нова Рада вперше провалила голосування: "Слуга народу" не зібрала більшість
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/12/7226107/

Рада 9 скликання вперше провалила і закон. Парламент голосував за проект закону "Про правонаступництво України", яким пропонувалось скасувати дії актів СРСР та УРСР на території України.

Голоси "за" віддали 214 депутатів, при цьому 30 виступили проти, 76 – утримались.

"Слуга народу" дала в цьому голосуванні 210 голосів "за".
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:49

Re: демократия

  Aps написав:Принтер перегрелся )
Рада живая
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:35

  Starikan написав:
  freeze написав:Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы и тд.

Это непосредственно касается всего 5% населения.
Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз 8)
Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.


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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:10

  freeze написав:
shapo написав:Хотя молодёжь ниже 30 лет в основном пользуется и сейчас украинским


Я за последний год живой украинский язык слышал кроме телевизора пару раз, когда приезжие спрашивали как пройти на пляж, и один раз зашел в Макдональдс, там сказали Свободная касса по украински.

Дети говорят, что после уроков на украинском выходят на перемены и говорят по русски, типа уроки это обязаловка, а живое общение это общение.

Возможно в других регионах по другому.

в Киеве аналогично...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:12

  ЛАД написав:
  shapo написав:..... Хотя молодёжь ниже 30 лет в основном пользуется и сейчас украинским, по-русски пишут с ошибками

По-украински тоже. :)

в том числе и министр образования... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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