Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Ми розробляємо карту виконання Мінських домовленостей з конкретними термінами …Найближчі кроки — це зустріч в нормандському форматі, і я вірю, що ми на цій зустрічі зможемо вирішити багато ключових, і дійсно складних елементів Мінських домовленостей», — заявив Зеленський. У цьому контексті Зеленський висловив надію, що зустріч лідерів нормандської четвірки відбудеться до кінця місяця. «На порядку денному зустрічі - „формула Штайнмаєра“ і всі пункти Мінських домовленостей», — додав президент.
freeze написав:Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы и тд.
Это непосредственно касается всего 5% населения. Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.
Падение пром производства за последние пол года 11% - базовых заводов вырезано на металлолом.... - Украину уже загнали в 1930 год по промышленности. Осталась энергетика - новые рьяно взялись - значит к зиме будет ...опа.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.