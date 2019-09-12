Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Ми розробляємо карту виконання Мінських домовленостей з конкретними термінами …Найближчі кроки — це зустріч в нормандському форматі, і я вірю, що ми на цій зустрічі зможемо вирішити багато ключових, і дійсно складних елементів Мінських домовленостей», — заявив Зеленський. У цьому контексті Зеленський висловив надію, що зустріч лідерів нормандської четвірки відбудеться до кінця місяця. «На порядку денному зустрічі - „формула Штайнмаєра“ і всі пункти Мінських домовленостей», — додав президент.