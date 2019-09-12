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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3955395639573958
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:13

  Тракторист написав:в Киеве аналогично...

Это вам из Луганска такое видно ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:27

Re: Політичні дискусії

Зеленський: Україна готує карту виконання Мінських домовленостей з конкретними термінами
«Ми розробляємо карту виконання Мінських домовленостей з конкретними термінами …Найближчі кроки — це зустріч в нормандському форматі, і я вірю, що ми на цій зустрічі зможемо вирішити багато ключових, і дійсно складних елементів Мінських домовленостей», — заявив Зеленський.
У цьому контексті Зеленський висловив надію, що зустріч лідерів нормандської четвірки відбудеться до кінця місяця.
«На порядку денному зустрічі - „формула Штайнмаєра“ і всі пункти Мінських домовленостей», — додав президент.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:48

  Тракторист написав:
  freeze написав:
shapo написав:Хотя молодёжь ниже 30 лет в основном пользуется и сейчас украинским


Я за последний год живой украинский язык слышал кроме телевизора пару раз, когда приезжие спрашивали как пройти на пляж, и один раз зашел в Макдональдс, там сказали Свободная касса по украински.

Дети говорят, что после уроков на украинском выходят на перемены и говорят по русски, типа уроки это обязаловка, а живое общение это общение.

Возможно в других регионах по другому.

в Киеве аналогично...


Дети в Киеве достаточно часто говорят на украинском. Причем даже у русскоязычных родителей. Сами взрослые - редко, в основном - "понаехи"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:53

  zРадио написав:Дети в Киеве достаточно часто говорят на украинском. Причем даже у русскоязычных родителей. Сами взрослые - редко, в основном - "понаехи"


Не только.
Еще и недобитая интеллигенция вузов и полумертвых НИИ.
От них, собственно, и вышли РУХи с этой вечной темой мовы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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