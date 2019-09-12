Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы и тд.
Это непосредственно касается всего 5% населения. Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.
Падение пром производства за последние пол года 11% - базовых заводов вырезано на металлолом.... - Украину уже загнали в 1930 год по промышленности. Осталась энергетика - новые рьяно взялись - значит к зиме будет ...опа.
Папередники(Свинарчуки) - отсосали из экономики практически все оборотные средства. Все заводы в Украине в стадии остановки - работают за счёт имбецилов, что ещё верят в "светлое будущее" - а оно уже на Лазурном Берегу
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ol_zy написав:Если у вас были проблемы из-за того что вы заканчивали укр.школу, то это совсем не означает, что такая проблем была массово, так что на расписывайтесь за других.
проблеми були як раз не в мене бо мої батьки заздалегідь про це подбали. так що ви тут якраз пальцем в небо попали. а от ви не розписуйтеся за інших коли не були в шкурі дітей які закінчили школу на українській мові. як то кажуть гарно розсусолювати про те що вам не загрожувало.
еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу. вы утверждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере.
Востаннє редагувалось ol_zy в Чет 12 вер, 2019 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Украина стала единственной страной Европы, которая вошла в рейтинг экономически несвободных 20:29, сегодня https://strana.ua/news/221998-ukrainu-p ... vropy.html Украина является единственной европейской страной, которая попала в группу экономически несвободных стран в рейтинге Экономическая свобода в мире Fraser Institute. Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на данные рейтинга.
Согласно исследованию, Украина поднялась в рейтинге на три позиции - с 138 на 135. Незначительное улучшение наблюдается в таких показателях, как размер правительства, надежные деньги и свобода международной торговли, тогда как правовая система и регулирование пошли на спад. Худшей остается ситуация с надежными деньгами (159 место в мире) и регулированием (125 место), а лучшей - с размером правительства (43 место).
Для сравнения, Грузия впервые попала в группу самых свободных стран в 2005 году, и с тех пор, за исключением 2009 года, неизменно там находится. В свежей версии рейтинга она занимает 12 место в мире.
Польша до 2004 года находилась в третьей группе, а после этого поднялась до второго уровня (преимущественно свободные страны), где находится и сейчас. На основе данных за 2017 год страна оказалась на 59 месте.
Россия долгое время считалась одной из самых экономически несвободных стран мира. Однако в 2004 году ситуация несколько улучшилась и, как результат, она перешла с четвертого уровня в третий, где и остается до сегодня (85 место в мире).
Одна из самых успешных постсоветских стран, Эстония, неизменно находится в экономически самой свободной группе с 2000 года (самые ранние данные за 1995 год, уже тогда страна была во второй группе, как следствие либеральных реформ в 90 годы) и сейчас занимает 13 позицию.
Рейтинг Fraser Institute 2019 года базируется на данных 2017 года и измеряет экономическую свободу (уровень личного выбора, возможность выхода на рынки, защита частной собственности, правосудие, и тому подобное), анализируя политические решения и институты 162 стран и территорий.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ol_zy написав:еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу. вы утыерждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере.
Т.е. преподавание на украинском в университете было введено в том же году, в котором "оккупационная" Красная Армия зашла в город?
Интересно, а что румынские "освободители" в 1941-м?
При в целом нейтрально-положительном отношении к декоммунизации, все больше склоняюсь к мысли, что жители ЗУ памятники советским героям должны воздвигать, а не сносить. На это у них гораздо больше оснований, чем у жителей остальных украинских территорий...
zРадио написав:все больше склоняюсь к мысли, что жители ЗУ памятники советским героям должны воздвигать, а не сносить. На это у них гораздо больше оснований, чем у жителей остальных украинских территорий...
А ти особисто їм порадь, особливо тим, в кого на хатах висить червоно-чорний прапор.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:все больше склоняюсь к мысли, что жители ЗУ памятники советским героям должны воздвигать, а не сносить. На это у них гораздо больше оснований, чем у жителей остальных украинских территорий...
А ти особисто їм порадь, особливо тим, в кого на хатах висить червоно-чорний прапор.
Во-первых, в Черновцах таких почти нет - я бываю плюс-минус дважды в год и неплохо это знаю. Во-вторых, персонально с каждым таким общаться вполне себе комфортно - не демонизируй. Опасность они могут представлять лишь выпившей массовкой, подначиваемой специально обученными провокаторами