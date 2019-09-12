Худшей остается ситуация с надежными деньгами (159 место в мире) и регулированием (125 место)

Украина стала единственной страной Европы, которая вошла в рейтинг экономически несвободных20:29, сегодняУкраина является единственной европейской страной, которая попала в группу экономически несвободных стран в рейтинге Экономическая свобода в мире Fraser Institute. Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на данные рейтинга.Согласно исследованию, Украина поднялась в рейтинге на три позиции - с 138 на 135. Незначительное улучшение наблюдается в таких показателях, как размер правительства, надежные деньги и свобода международной торговли, тогда как правовая система и регулирование пошли на спад., а лучшей - с размером правительства (43 место).Для сравнения, Грузия впервые попала в группу самых свободных стран в 2005 году, и с тех пор, за исключением 2009 года, неизменно там находится. В свежей версии рейтинга она занимает 12 место в мире.Польша до 2004 года находилась в третьей группе, а после этого поднялась до второго уровня (преимущественно свободные страны), где находится и сейчас. На основе данных за 2017 год страна оказалась на 59 месте.Россия долгое время считалась одной из самых экономически несвободных стран мира. Однако в 2004 году ситуация несколько улучшилась и, как результат, она перешла с четвертого уровня в третий, где и остается до сегодня (85 место в мире).Одна из самых успешных постсоветских стран, Эстония, неизменно находится в экономически самой свободной группе с 2000 года (самые ранние данные за 1995 год, уже тогда страна была во второй группе, как следствие либеральных реформ в 90 годы) и сейчас занимает 13 позицию.Рейтинг Fraser Institute 2019 года базируется на данных 2017 года и измеряет экономическую свободу (уровень личного выбора, возможность выхода на рынки, защита частной собственности, правосудие, и тому подобное), анализируя политические решения и институты 162 стран и территорий.