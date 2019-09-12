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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3956395739583959>
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:11

  Starikan написав:
  freeze написав:Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы и тд.

Это непосредственно касается всего 5% населения.
Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз 8)
Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.

:shock:
Как раз эти 5% и не жалуются на жизнь - у них она лучше, чем в Швейцарии, а в это время:
https://kp.ua/politics/646804-try-stsen ... motor-sych

https://politeka.net/news/economics/115 ... -jekspert/

Падение пром производства за последние пол года 11%
- базовых заводов вырезано на металлолом.... - Украину уже загнали в 1930 год по промышленности.
Осталась энергетика - новые рьяно взялись - значит к зиме будет ...опа.

Папередники(Свинарчуки) - отсосали из экономики практически все оборотные средства.
Все заводы в Украине в стадии остановки - работают за счёт имбецилов, что ещё верят в "светлое будущее" - а оно уже на Лазурном Берегу :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:22

  Kudrjavuy написав:
Папередники(Свинарчуки) - отсосали из экономики практически все оборотные средства.


Стилистическая ошибка - свинарчуки высосали. Отсосали пересичные :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:43

  mephala написав:
  ol_zy написав:Если у вас были проблемы из-за того что вы заканчивали укр.школу, то это совсем не означает, что такая проблем была массово, так что на расписывайтесь за других.

проблеми були як раз не в мене бо мої батьки заздалегідь про це подбали. так що ви тут якраз пальцем в небо попали.
а от ви не розписуйтеся за інших коли не були в шкурі дітей які закінчили школу на українській мові. як то кажуть гарно розсусолювати про те що вам не загрожувало.

еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу.
вы утверждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере.
Востаннє редагувалось ol_zy в Чет 12 вер, 2019 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:04

  zРадио написав:
  Kudrjavuy написав:
Папередники(Свинарчуки) - отсосали из экономики практически все оборотные средства.


Стилистическая ошибка - свинарчуки высосали. Отсосали пересичные :mrgreen:

:shock: :lol: ++++...

По сути наших перспектив:
Украина стала единственной страной Европы, которая вошла в рейтинг экономически несвободных
20:29, сегодня https://strana.ua/news/221998-ukrainu-p ... vropy.html
Украина является единственной европейской страной, которая попала в группу экономически несвободных стран в рейтинге Экономическая свобода в мире Fraser Institute. Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на данные рейтинга.

Согласно исследованию, Украина поднялась в рейтинге на три позиции - с 138 на 135. Незначительное улучшение наблюдается в таких показателях, как размер правительства, надежные деньги и свобода международной торговли, тогда как правовая система и регулирование пошли на спад. Худшей остается ситуация с надежными деньгами (159 место в мире) и регулированием (125 место), а лучшей - с размером правительства (43 место).

Для сравнения, Грузия впервые попала в группу самых свободных стран в 2005 году, и с тех пор, за исключением 2009 года, неизменно там находится. В свежей версии рейтинга она занимает 12 место в мире.

Польша до 2004 года находилась в третьей группе, а после этого поднялась до второго уровня (преимущественно свободные страны), где находится и сейчас. На основе данных за 2017 год страна оказалась на 59 месте.

Россия долгое время считалась одной из самых экономически несвободных стран мира. Однако в 2004 году ситуация несколько улучшилась и, как результат, она перешла с четвертого уровня в третий, где и остается до сегодня (85 место в мире).

Одна из самых успешных постсоветских стран, Эстония, неизменно находится в экономически самой свободной группе с 2000 года (самые ранние данные за 1995 год, уже тогда страна была во второй группе, как следствие либеральных реформ в 90 годы) и сейчас занимает 13 позицию.

Рейтинг Fraser Institute 2019 года базируется на данных 2017 года и измеряет экономическую свободу (уровень личного выбора, возможность выхода на рынки, защита частной собственности, правосудие, и тому подобное), анализируя политические решения и институты 162 стран и территорий.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:07

  ol_zy написав:еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу.
вы утыерждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере.


Т.е. преподавание на украинском в университете было введено в том же году, в котором "оккупационная" Красная Армия зашла в город?

Интересно, а что румынские "освободители" в 1941-м? :mrgreen:

При в целом нейтрально-положительном отношении к декоммунизации, все больше склоняюсь к мысли, что жители ЗУ памятники советским героям должны воздвигать, а не сносить. На это у них гораздо больше оснований, чем у жителей остальных украинских территорий...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:13

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:все больше склоняюсь к мысли, что жители ЗУ памятники советским героям должны воздвигать, а не сносить. На это у них гораздо больше оснований, чем у жителей остальных украинских территорий...

А ти особисто їм порадь, особливо тим, в кого на хатах висить червоно-чорний прапор. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:22

  lapay написав:
  zРадио написав:все больше склоняюсь к мысли, что жители ЗУ памятники советским героям должны воздвигать, а не сносить. На это у них гораздо больше оснований, чем у жителей остальных украинских территорий...

А ти особисто їм порадь, особливо тим, в кого на хатах висить червоно-чорний прапор. :mrgreen:


Во-первых, в Черновцах таких почти нет - я бываю плюс-минус дважды в год и неплохо это знаю. Во-вторых, персонально с каждым таким общаться вполне себе комфортно - не демонизируй. Опасность они могут представлять лишь выпившей массовкой, подначиваемой специально обученными провокаторами
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:44

  Kudrjavuy написав:Все заводы в Украине в стадии остановки - работают за счёт имбецилов, что ещё верят в "светлое будущее" - а оно уже на Лазурном Берегу :mrgreen:

После смены власти международные инвесторы кинулись скупать гривневые ОВГЗ, последствия чего видим на окнах обменных пунктов.
Считаете этих инвесторов имбецилами?
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:57

  freeze написав:
shapo написав:Хотя молодёжь ниже 30 лет в основном пользуется и сейчас украинским


Я за последний год живой украинский язык слышал кроме телевизора пару раз, когда приезжие спрашивали как пройти на пляж, и один раз зашел в Макдональдс, там сказали Свободная касса по украински.

Дети говорят, что после уроков на украинском выходят на перемены и говорят по русски, типа уроки это обязаловка, а живое общение это общение.

Возможно в других регионах по другому.

в Киеве аналогично...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:58

  ЛАД написав:
  shapo написав:..... Хотя молодёжь ниже 30 лет в основном пользуется и сейчас украинским, по-русски пишут с ошибками

По-украински тоже. :)

в том числе и министр образования... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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