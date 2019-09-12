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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 вер, 2019 20:58
ЛАД написав:
Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.
Не скажете, откуда взялась эта "страшилка" о том, что ОРДЛО будут иметь какое-то право вето?
Кто-то такое может и предлагал, но в Минских соглашениях такого и близко нет. Там есть право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, право на трансграничное сотрудничество с РФ, создание отрядов народной милиции по решению местных советов. Вступление в то же НАТО будет голосоваться на общенациональном референдуме, без всяких вето для каких-то регионов. Голоса жителей ОРДЛО правда могут существенно повлиять на окончательный результат, но то такое.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 21:03
ЛАД написав:
P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете.
Ой, какой ужас!
Ведь поток пропаганды мог идти только против По, никак иначе!
Тем более, за что Зе критиковать? Он ведь выполнил все обещания... ну практически все... ну хотя бы 50%... ну хоть что-нибудь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 21:28
ЛАД написав:
P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.
У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.
Похоже, вы тут стали главным адептом и апологетом великого Зе
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Чет 12 вер, 2019 21:43
Sommer написав:
Он ведь выполнил все обещания... ну практически все... ну хотя бы 50%... ну хоть что-нибудь?
Посадок никак не дождешься?
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