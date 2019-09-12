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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3956395739583959 Додано: Чет 12 вер, 2019 20:58 ЛАД написав: Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу. Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.

Не скажете, откуда взялась эта "страшилка" о том, что ОРДЛО будут иметь какое-то право вето?

Кто-то такое может и предлагал, но в Минских соглашениях такого и близко нет. Там есть право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, право на трансграничное сотрудничество с РФ, создание отрядов народной милиции по решению местных советов. Вступление в то же НАТО будет голосоваться на общенациональном референдуме, без всяких вето для каких-то регионов. Голоса жителей ОРДЛО правда могут существенно повлиять на окончательный результат, но то такое. Не скажете, откуда взялась эта "страшилка" о том, что ОРДЛО будут иметь какое-то право вето?Кто-то такое может и предлагал, но в Минских соглашениях такого и близко нет. Там есть право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, право на трансграничное сотрудничество с РФ, создание отрядов народной милиции по решению местных советов. Вступление в то же НАТО будет голосоваться на общенациональном референдуме, без всяких вето для каких-то регионов. Голоса жителей ОРДЛО правда могут существенно повлиять на окончательный результат, но то такое. Tegularius Повідомлень: 916 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2019 21:03 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете.



Ой, какой ужас!



Ведь поток пропаганды мог идти только против По, никак иначе!



Тем более, за что Зе критиковать? Он ведь выполнил все обещания... ну практически все... ну хотя бы 50%... ну хоть что-нибудь? Ой, какой ужас!Ведь поток пропаганды мог идти только против По, никак иначе!Тем более, за что Зе критиковать? Он ведь выполнил все обещания... ну практически все... ну хотя бы 50%... ну хоть что-нибудь? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4801 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 540 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2019 21:28 ЛАД написав: P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.

У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу. P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.

Похоже, вы тут стали главным адептом и апологетом великого Зе Похоже, вы тут стали главным адептом и апологетом великого Зе Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16183 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2019 21:43 Sommer написав: Он ведь выполнил все обещания... ну практически все... ну хотя бы 50%... ну хоть что-нибудь? Он ведь выполнил все обещания... ну практически все... ну хотя бы 50%... ну хоть что-нибудь?



Посадок никак не дождешься? Посадок никак не дождешься? zРадио

Повідомлень: 3439 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3956395739583959 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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