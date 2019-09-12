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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3956395739583959
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:58

  ЛАД написав:Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.

Не скажете, откуда взялась эта "страшилка" о том, что ОРДЛО будут иметь какое-то право вето?
Кто-то такое может и предлагал, но в Минских соглашениях такого и близко нет. Там есть право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, право на трансграничное сотрудничество с РФ, создание отрядов народной милиции по решению местных советов. Вступление в то же НАТО будет голосоваться на общенациональном референдуме, без всяких вето для каких-то регионов. Голоса жителей ОРДЛО правда могут существенно повлиять на окончательный результат, но то такое.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:03

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете.


Ой, какой ужас!

Ведь поток пропаганды мог идти только против По, никак иначе!

Тем более, за что Зе критиковать? Он ведь выполнил все обещания... ну практически все... ну хотя бы 50%... ну хоть что-нибудь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:28

  ЛАД написав: P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.
У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.

Похоже, вы тут стали главным адептом и апологетом великого Зе :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:43

  Sommer написав:Он ведь выполнил все обещания... ну практически все... ну хотя бы 50%... ну хоть что-нибудь?


Посадок никак не дождешься? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 22:16

Окружной административный суд Киева признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии.

Прекрасно, теперь каждый православный может выбирать на любой вкус.
Киевский патриархат, Константинопольский патриархат, Московский патриархат.
Либертарианство в действии.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 23:10

  freeze написав:Окружной административный суд Киева признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии.


Позволю себе цитату своего же комментария по факту вручения томоса:

  zРадио написав:А только меня смущает, что у нас БЫЛ патриархат, возглавляемый Киевским Патриархом (признанный государством и несколькими миллионами прихожан), который СТАЛ автокефалией, возглавляемой Киевским Митрополитом?

Я человек светский, поэтому вопросы "аутентичности" и каноничности хиротоний и евхаристий оставлю для воцерковленных, но с т.ч. административного устройства - это, простите, даунгрейд


Как тогда порохоботы - кто по разнарядке, кто по убеждениям - пытались меня песочить. А, оказалось, эти логичные и простые вопросы волновали не только светских наблюдателей, но и главных церковвых функционеров... Просто команда была - улыбаемся и машем! Вот и результат...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 01:29

  Ой+ написав:
  Starikan написав:
  freeze написав:Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы и тд.

Это непосредственно касается всего 5% населения.
Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз 8)
Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.


Підтримка зашкалює
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Против чего лично Вы возразили бы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 01:34

  Starikan написав:
  ЛАД написав: P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.
У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.

Похоже, вы тут стали главным адептом и апологетом великого Зе :mrgreen:

Похоже, да. :)
Правда пальма первенства всё равно у Долярчика. :)

Но что Вы можете сказать о самом отмеченном мной факте? Или считаете, что я не прав?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 01:38

  Tegularius написав:
  ЛАД написав:Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.

Не скажете, откуда взялась эта "страшилка" о том, что ОРДЛО будут иметь какое-то право вето?
Кто-то такое может и предлагал, но в Минских соглашениях такого и близко нет. Там есть право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, право на трансграничное сотрудничество с РФ, создание отрядов народной милиции по решению местных советов. Вступление в то же НАТО будет голосоваться на общенациональном референдуме, без всяких вето для каких-то регионов. Голоса жителей ОРДЛО правда могут существенно повлиять на окончательный результат, но то такое.

Возможно, Вы правы. Надо будет пересмотреть Минские соглашения. Столько фейков, причём, часто повторяемых, что мог и перепутать. :(

P.s. Посмотрел. Действительно, Вы правы. Такого требования и близко нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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